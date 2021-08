Martedì 3 al Teatro India appuntamento con #MartedìCorto, selezione accurata di cortometraggi nazionali e internazionali realizzata da Rai Cinema Channel, attraverso un lungo lavoro di scouting svolto nei maggiori festival e premiazioni di cinema del mondo che ora sbarca anche sul grande schermo dell’arena del Teatro India. Alla presenza dei registi, dei produttori e del cast fino al 17 agosto, ogni martdì alle 21.00, verranno proiettati 35 cortometraggi realizzati da giovani autori italiani e internazionali. Alcuni dei cortometraggi che verranno presentati hanno partecipato ai maggiori festival del cinema e ricevuto importanti riconoscimenti, come ad esempio: Fauve di Jeremy Comte (in nomination nella cinquina degli Oscar 2019), Bellissima di Alessandro Capitani (vincitore del David di Donatello 2016), Il Silenzio di Farnoosh Samadi e Ali Asgari (selezionato in Short Film Competition al Festival di Cannes 2016), Inverno di Giulio Mastromauro (vincitore dei David di Donatello 2020), Bataclan di Emanuele Aldrovandi (vincitore del Nastro d’Argento 2021).

A completare la programmazione della settimana all’India, mercoledì 4 Il dramma della gelosia di Ettore Scola, giovedì 5 Un flic (Notte sulla città), ultimo film diretto da Jean-Pierre Melville, un noir con protagonisti Alain Delon, Richard Crenna, Riccardo Cucciolla e Catherine Deneuve, venerdì 6 Herself, film drammatico presentato in apertura alla Festa del Cinema di Roma 2020, sabato 7 Nuevo orden, scritto, diretto e montato da Michel Franco, Leone d’argento – Gran premio della giuria a Venezia nel 2020, domenica 8 Radio days di Woody Allen.

MONK – Nello spazio artistico della zona est di Roma Film Society 2021 – AltraVisione Alessandro Lunardelli presenta al pubblico domani, 3 agosto, il suo lungometraggio La regola d’oro. Tra le proiezioni a seguire, il 4 Adam, film d’esordio della regista marocchina Maryam Touzani, il 5 Never rarely sometimes always (Mai raramente a volte sempre), pluripremiata terza pellicola dell’americana Eliza Hitman, il 6 Long day’s journey into night, piccolo miracolo al box office cinese, secondo film del regista Bi Gan interpretato da Tang Wei, il 7 Papicha di Monia Meddour, film che ha conquistato Cannes nel 2019, l’8 Riders of justice, revenge movie danese diretto da Anders Thomas Jensen con protagonista Mads Mikkelsen.