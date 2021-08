FONDATION BEYELER CLOSE UP 24 agosto 2021

CLOSE-UP

Berthe Morisot, Mary Cassatt, Paula Modersohn-Becker, Lotte Laserstein,

Frida Kahlo, Alice Neel, Marlene Dumas, Cindy Sherman, Elizabeth Peyton

19 settembre 2021 – 2 gennaio 2022

La mostra CLOSE-UP, che la Fondation Beyeler ospiterà dal prossimo autunno, è dedicata a nove artiste le cui opere occupano posizioni preminenti nella storia dell’arte moderna dal 1870 fino a oggi. È questo, infatti, il periodo all’inizio del quale in Europa e negli Stati le donne artiste sono per la prima volta riconosciute come professioniste a pieno titolo.

La mostra si concentra su artiste accomunate dalla predilezione per

la figura umana rappresentata in ritratti o autoritratti: la francese

Berthe Morisot e l’americana Mary Cassatt, entrambe attive negli anni 1870 e 1880 a Parigi, all’epoca la mecca della produzione artistica; la tedesca Paula Modersohn-Becker, che a partire dal 1900 circa e fino al 1907 gravitava tra la metropoli parigina e la località di Worpswede nella Germania del nord; e ancora la tedesca Lotte Laserstein, presente dal 1925 circa fino al 1933 sulla grande scena berlinese durante la Repubblica di Weimar; la messicana Frida Kahlo, attiva dalla fine degli anni 1920 fino al 1950 a Città del Messico; l’americana Alice Neel, che dalla fine degli anni 1920 agli inizi degli anni 1980 ha lavorato prima a Cuba e poi a Manhattan, muovendosi fra il Greenwich Village, lo Spanish Harlem e l’Upper West Side; Marlene Dumas, nata in Sudafrica, cresciuta negli anni bui dell’apartheid e residente dal 1976 ad Amsterdam; l’americana Cindy Sherman, che nello stesso momento si trasferisce a New York, quella fucina dell’arte contemporanea occidentale alimentata da una nuova generazione di artisti; e infine l’americana Elizabeth Peyton, che dagli anni 1990 si divide tra New York e l’Europa occidentale.

L’esposizione si focalizza sullo sguardo particolare rivolto da queste artiste al loro ambiente circostante, che trova espressione nei ritratti e nelle immagini di se stesse e degli altri. Nella collettiva si può cogliere come la visione delle artiste rispetto al mondo esterno sia andata mutando dal 1870 a oggi e cosa la contraddistingue singolarmente.

Immagini: Lotte Laserstein, Selbstporträt mit weissem Kragen / Autoritratto con colletto bianco, 1923 ca., olio su cartone, 32 x 24 cm, proprietà privata, Germania; © 2021, ProLitteris, Zurich; Foto: © Lotte-Laserstein-Archiv Krausse, Berlin/Dietmar Katz, Berlin

Frida Kahlo, Autorretrato con traje de terciopelo / Self-Portrait in a Velvet Dress / Autoritratto con vestito di velluto, 1926, olio su tela, 79,7 x 60 cm, collezione privata; © Banco de México Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust, México D.F. / 2021, ProLitteris, Zurich; Foto: © akg-images / Erich Lessing

Marlene Dumas, Teeth, 2018, olio su tela, 40 x 30 cm, collezione privata, Madrid; © Marlene Dumas. Courtesy the Artist e David Zwirner; Foto: Kerry McFate

