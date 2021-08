Il gran concerto di Ferragosto al Velia Festival

Doppio appuntamento con il Velia Festival, sabato 14 agosto al Porto turistico di Casal Velino Marina (SA). Protagonista sarà l’Orchestra da camera di Stato del Kazakistan “Academy of Soloists”, realtà di spicco della scena concertistica internazionale con all’attivo numerose partecipazioni a stagioni di grande prestigio. L’Orchestra sarà diretta da Paolo Biancalana.

Si parte alle ore 21 con il concerto “Il solista e l’orchestra”. Il programma vede l’Orchestra impegnata in due capolavori del grande repertorio classico: in apertura, con Maria Rita Panella al pianoforte, il Concerto per pianoforte e orchestra in La maggiore kv 414 di W.A. Mozart, composto dal genio di Salisburgo a Vienna nel 1782 in tre movimenti. A seguire, con Nicola Bertolini al clarinetto, il Concerto per clarinetto e orchestra in Si bemolle maggiore di Saverio Mercadante, in due movimenti.

Seguirà alle ore 22.30 il concerto “Lo stradivari e il virtuosismo” con un impaginato che intreccia diverse geografie creative. L’Orchestra, con Aiman Mussakhajayeva al violino, presenta un’articolata scaletta che parte con il Divertimento in Fa maggiore KV 138 e la Piccola serenata notturna di Mozart per proseguire con l’Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, l’Adagio di Tomaso Albinoni, Gypsy airs del violinista e compositore spagnolo Pablo de Sarasate e Meditation de Thais di Jules Massenet. A chiudere il programma Introduzione e rondo capriccioso di Camille Saint-Saens, nell’anno in cui ricorre il centenario della morte del compositore, pianista e organista francese.

Due concerti che si dipanano tra pagine di grande virtuosismo, offrendo un percorso di ascolto ispirato all’emozione di celebri e intensi momenti musicali con il porto turistico di Casal Velino Marina a fare da suggestiva e insolita cornice.

Informazioni

Ingresso libero con prenotazione, realizzabile fino alle ore 13.30 del giorno dell’evento tramite email o telefono.

Email veliaclassica@gmail.com Tel: 392 6834669

Tutti i concerti rispettano le normative COVID-19.