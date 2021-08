Viviamo in una società in cui l’emozione da un lato è scoraggiata, perché segno di debolezza, dall’altro è ostentata senza pudore. La vita è permeata di emozioni da qualsiasi punto la si guardi, certamente anche da quello neurobiologico. Ma che cos’è un’emozione? La parola è chiara a tutti; non altrettanto chiara la sua complessità, i diversi rapporti con il nostro sistema nervoso e i suoi effetti sul comportamento.

Domenica 5 settembre alle ore 12.15 al Canale Lunense, Ilaria Gaspari, filosofa e autrice del libro Vita segreta delle emozioni (2021), dialoga con la neuroradiologa Daniela Perani, ricercatrice in neuroscienze cognitive e malattie neurodegenerative, nella conferenza L’origine delle emozioni. Due approcci diversi ma insieme, forse, complementari per capire appieno non solo perché l’essere umano e altri animali provino emozioni, ma anche per comprendere come le emozioni guidino l’evoluzione e siano fondamentali nei vari aspetti della vita sociale e del nostro benessere. Possiamo modularle, cambiarle, o semplicemente imparare a usarle al meglio?