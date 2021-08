Ritorna a Cuneo dal 31 agosto al 5 settembre 2021 la XVma edizione di MIRABILIA CIRCUS & PERFORMING ARTS FESTIVAL, il Festival Internazionale di circo e arti performative con oltre 40 Compagnie da Italia, Francia, Spagna, Cile, Marocco, Repubblica Ceca per un totale di 110 spettacoli tra cui 4 prime assolute per una programmazione di circo contemporaneo, danza, teatro e concerti oltre ai tanti i progetti speciali che avranno un loro spazio in questa edizione di Mirabilia, dal ritorno del brunchmeeting al progetto SkillBox dedicato ai giovani e alle competenze, dall’incontro delle Scuole di circo ludico educativo della rete SinapSirk al progetto di formazione dedicato agli artisti e operatori Take Off 2.0.

The Times They Are A-Changin’ questo il tema della XVma edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, ideato e organizzato dall’ Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto, un titolo mutuato da una famosa e bellissima canzone di Bob Dylan, per un’edizione che vuole esprimere voglia di vivere, di “non arrendersi”, essere stimolo al territorio e al panorama artistico nazionale.

4 prime assolute, 4 prime nazionali, 4 site-specific, 16 location per oltre 110 spettacoli di Circo, Danza, Teatro, Teatro di strada, Musica e Concerti, laboratori e incontri.

CIRCO

Cie Monad, Cie Nueveuno Circo, blucinQue, Carpa Diem, Circo Madera, Cirko Vertigo, DeFracto, DuoPiGreco (Vetrina Trampolino), Igniferi, Il Teatro Viaggiante, Lucia Fusina, Matteo Galbusera (Vetrina Trampolino), Sunny Side Duo, Teatro nelle Foglie

DANZA

Bagart Dance Company | Solocoreografico, Balletto Teatro di Torino, Blaksoulz (award), Cie Twain, Coorpi, Daniele Salvitto | Solocoreografico, EgriBiancoDanza, EgriBiancoDanza | Solocoreografico, Tommaso Monza / Abbondanza Bertoni, Tommaso Monza/prog. standApp – P.Lands, A.S.D. Danzicherie

TEATRO E TEATRO DI STRADA

Carolina Khoury, Collettivo Lambe Lambe Italia, Il Teatro Viaggiante, Madame’Kanibal, Monsieur David (award), Ondadurto Teatro, Stalker Teatro , (award), Stivalaccio Teatro (award)

CONCERTI

Prisma Banda + Serai, Maledecia, Lazy Ronin, Alberto Visconti & Sanrito’s All Stars Band