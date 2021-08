Come si sa, spesso… i conti tornano.

Nel bel giardino attiguo al Teatro degli Angeli, il conte Rusconi e la contessa Cornelia Rossi Martinetti ci portano in un ‘800 bolognese quasi mitico accogliendo tutti i personaggi importanti, soprattutto artisti, che hanno visitato la nostra città o ci hanno vissuto. Questa volta sarà il turno di un più che eccentrico Lord Byron e di una poco credibile Clotilde Tambroni, La musica dal vivo e la danza renderanno la serata ancor più sorprendente.

Con Gabriele Baldoni, Claudia Rota, Chiara Piscopo, Alessandro Dall’Olio, Umberto Cavalli, Daniza Vigarani.

RACCONTAMI DI BOLOGNA

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21.15 al Teatro degli Angeli

Nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore, gli spettacoli si svolgono all’aperto, nel bel giardino attiguo al Teatro, a Bologna, in Via Massa Carrara 3, angolo Via Arno. L’ingresso è riservato ai soci ARCI, la tessera si può acquistare insieme al biglietto. L’ingresso costa 12 euro e nel prezzo è compreso un piccolo rinfresco di benvenuto.

Prenotazioni nella pagina Facebook Teatro degli Angeli