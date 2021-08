Roberto Cacciapaglia alla Fortezza di Mont’Alfonso

Concerto all’alba nel cuore delle Alpi Apuane e dell’Appenino Tosco-Emiliano insieme a uno dei maggiori pianisti italiani.

Ferragosto alla Fortezza di Mont’Alfonso – domenica 15 agosto, ore 4,45, Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) – si aprirà sulle note di Roberto Cacciapaglia, pioniere del minimalismo e della musica cosmica, oltre che uno musicisti italiani più apprezzati a livello internazionale.

Intitolato “Contemplazioni“, il live di Cacciapaglia diffonderà il suono e gli armonici fra il pubblico e il luogo. L’ambiente circostante diventerà il “Prato delle Contemplazioni”, un’esperienza di condivisione profonda fra chi suona e chi ascolta, senza divisioni.

I biglietti – posto unico 9,20 euro compresi diritti di prevendita – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, nei punti Boxoffice Toscana (boxofficetoscana.it/punti-vendita) e su www.ticketone.it.

A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/13 – 15,30/18,30; domenica e festivi: 10/13 – 16/17.30) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a).

Biglietti disponibili anche la notte del concerto alla biglietteria della Fortezza (dalle ore 4,15). Info tel. 0583 641007 – www.montalfonsoestate.it. Info biglietteria solo il giorno dello spettacolo tel. 334 6167210, dalle ore 18.45.

CAMMINALBA – Per chi lo desidera, al concerto è abbinata l’iniziativa “Camminalba”, camminata con fiaccolata dal centro di Castelnuovo fino alla Fortezza di Mont’Alfonso: partenza alle ore 3 da piazza della Stazione, concerto, colazione, ritorno attraverso il sentiero Ariosto. Quota di partecipazione 18 euro compreso ingresso al concerto. Iscrizione obbligatoria a scarpinata@blu.it entro il 12 agosto. A cura di Vis Movendi e Townforyou.

Ricordiamo che per accedere allo spettacolo occorre presentare all’ingresso il Green Pass o il tampone negativo (effettuato entro 48 ore), oltre a un documento d’identità. In assenza delle certificazioni non sarà possibile accedere e non si potrà richiedere il rimborso del biglietto. Tutte le indicazioni su come raggiungere la fortezza sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

PARCHEGGIO – In occasione del concerto all’alba, è disponibile il parcheggio gratuito della Fortezza di Mont’Alfonso (dista 600 metri dalla Fortezza).

ROBERTO CACCIAPAGLIA – Compositore e pianista, Roberto Cacciapaglia è protagonista della scena internazionale più innovativa, la sua musica integra tradizione classica e sperimentazione elettronica. Da lungo tempo conduce una ricerca sui poteri del suono per una musica senza confini.

Oltre ad essere il compositore delle musiche dell’Albero della Vita per l’Expo 2015, ha lavorato per anni con lo studio di fonologia della Rai, e collaborato con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Pisa, studiando le applicazioni del computer in campo musicale. Partito dagli Stati Uniti, il recente “Diapason Worldwide Tour” ha entusiasmato Russia, Cina, Turchia e Italia.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – Il Festival Mont’Alfonso sotto le stelle continua fino al 24 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). In arrivo Niccolò Fabi, Willie Peyote, Marco Masini, Enrico Brignano, Orchestra da Camera Fiorentina e tanti altri artisti.

Info tel. 0583 641007 e 334 6167210 (dalle ore 18.45, nei giorni di spettacolo)

www.montalfonsoestate.it – www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org