Al Museo delle Navi Antiche di Pisa un fine settimana dedicato all’inclusività

In programma, a cura di Cooperativa Archeologia, un progetto pilota di visite guidate per non udenti con traduzione simultanea, laboratori speciali per bambini e accesso a prezzo ridotto per tutti i visitatori

Un fine settimana all’insegna dell’inclusività, per rendere il patrimonio artistico, culturale e museale sempre più accessibile a tutti. È questa la proposta del Museo delle Navi Antiche di Pisa per sabato 25 e domenica 26 settembre, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio. Nell’occasione l’offerta del museo, gestito da Cooperativa Archeologia, sarà arricchita da un progetto pilota di visite guidate per non udenti con traduzione simultanea in lingua dei segni internazionale, oltre che da due diversi laboratori per bambini e famiglie e da uno speciale biglietto d’ingresso scontato per tutti (5€). L’iniziativa è in collaborazione col personale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Pisa.

Sabato 25 alle 17.00 e domenica 26 alle 10.30, sposando lo slogan delle Giornate Europee “Patrimonio culturale: tutti inclusi”, saranno due gli archeologi a condurre le visite ai preziosi reperti custoditi nel complesso di Lungarno Ranieri, uno dei quali tradurrà i contenuti in LIS (prezzo della visita 6€ a persona, gratuito per visitatori con disabilità). Aumentano anche le fasce orarie delle attività per famiglie, che in entrambe le giornate, alle 10.30, 15.30 e 17.00, potranno partecipare (su prenotazione) ai laboratori “Un affresco… a portata di mano”, dedicato alla scoperta di arte e architettura attraverso la creazione di un piccolo affresco portatile ispirato alle pitture che decorano l’ingresso alle sale degli Arsenali Medicei, e “Uno scavo…in barattolo”, per conoscere il mestiere dell’archeologo e portare a casa con sé una stratigrafia archeologica ricostruita in barattolo.

Inoltre, sabato 25, il normale orario di apertura previsto per il weekend (dalle 10.30 alle 20.30) sarà prolungato fino alle 23.00, con visite guidate a partenza garantita e senza obbligo di prenotazione alle 10.30, 12.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.30 e 21.00. Domenica 26 l’orario rimarrà invariato e le visite partiranno, sempre senza obbligo di prenotazione, alle 10.30, 12.00, 14.00, 15.30, 17.00 e 18.30 (prezzo della partecipazione 6€).

Il complesso delle Navi Antiche di Pisa è il più grande museo di imbarcazioni antiche esistente, con 4700 metri quadri di superficie espositiva raccoglie 800 reperti, esposti in 47 sezioni divise in 8 aree tematiche con sette imbarcazioni di epoca romana, databili tra il III secolo a.C. e il VII secolo d.C., di cui quattro sostanzialmente integre. Inaugurata lo scorso 16 giugno dopo più di vent’anni di ricerca e restauro, l’area degli Arsenali Medicei accompagna i visitatori in un vero e proprio viaggio attraverso più di mille anni di storia della città di Pisa.

La concessione del museo è affidata a Cooperativa Archeologia, che ha seguito negli ultimi anni lo scavo archeologico e il restauro delle navi e dei reperti, sotto la direzione scientifica di Andrea Camilli, responsabile di progetto per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Pisa e Livorno diretta da Esmeralda Valente. Il progetto di scavo e restauro delle antiche navi di Pisa rappresenta uno dei più interessanti e ricchi cantieri di scavo e ricerca degli ultimi anni. La particolare condizione di conservazione dei reperti racchiusi in strati di argilla e sabbie ha richiesto un considerevole sforzo economico, organizzativo e tecnologico, mettendo a disposizione della ricerca laboratori, depositi, strumentazioni all’avanguardia e logistica devoluti al recupero degli oltre trenta relitti individuati e dei materiali ad essi associati. Il cantiere delle Navi Antiche è quindi diventato un centro dotato di laboratori, depositi e strumentazione che ha visto la collaborazione di decine di istituzioni universitarie e di ricerca italiane e straniere.

In ottemperanza al DPCM del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 per accedere al museo sarà necessario esibire la certificazione verde COVID-19, corredata da un valido documento di identità. La disposizione non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

Per info e prenotazioni: prenotazioni@navidipisa.it e 050 47029 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30, nel fine settimana esclusivamente al numero 050 8057880 (anche con messaggistica WhatsApp).