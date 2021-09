Auditorium della Conciliazione, il nuovo spazio, Sala dell’Arte

Dopo 18 mesi di chiusura, l’Auditorium della Conciliazione si appresta a ripartire nella sua totalità – con un’ articolata programmazione che si snoder à tra le sue diverse sale – e dal 23 settembre apre al pubblico un nuovo ambiente, la Sala dell’ Arte : un avamposto artistico in dialogo con il contemporaneo , uno spazio, situato al secondo piano che, con affaccio sulla storica (e simbolica) Via della Conciliazione, si trasforma in luogo unico nel suo genere, dedicato alle punte di diamante della produzione di celebri artisti italiani e internazionali.

Un obiettivo, quello della Sala dell’Arte, che segue le orme stesse della nascita della via in cui sorge, ossia unire, conciliare, far incontrare e, contemporaneamente, risponde alla storica inclinazione dell’Auditorium stesso, progettato negli anni ’30 dall’architetto Marcello Piacentini in un momento storico di grande trasformazione della città.