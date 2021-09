Carrozzeria Orfeo riparte con “Miracoli metropolitani”

100 repliche nei maggiori teatri e festival nazionali di 23 città italiane: Carrozzeria Orfeo è pronta a ripartire per una nuova Stagione Teatrale con l’ultima produzione della Compagnia “Miracoli metropolitani”, diretta da Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi, una coproduzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli -Teatro Bellini, in collaborazione con il Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna “L’arboreto – Teatro Dimora | La Corte Ospitale.”

Finalista al Premio Le Maschere del Teatro 2021 per il testo di Gabriele Di Luca, con il quale è stato selezionato come autore italiano nel progetto americano ITALIAN PLAYWRIGHTS PROJECT 3a EDIZIONE (2020/22), finalizzato alla promozione della scrittura creativa contemporanea, lo spettacolo, interpretato da Elsa Bossi, Ambra Chiarello, Federico Gatti, Beatrice Schiros, Massimiliano Setti, Federico Vanni, Aleph Viola, inizierà il suo tour a ottobre da Arezzo per concludersi nel mese di marzo a Napoli:

Milano, Genova, Roma, Torino, Bari, e ancora, Parma, Trieste, Asti, Firenze, Mantova (dove la Compagnia ha la sua sede legale): sono tante le città che Carrozzeria Orfeo si appresta a raggiungere con un Tour intenso costruito in un periodo complesso per l’emergenza sanitaria del Covid-19 ma che riporta la Compagnia (dopo il debutto dello spettacolo nel 2020 al Napoli Teatro Festival e le date successive al Teatro delle Muse di Ancona) ad incontrare il suo pubblico. La Compagnia, in realtà, non si è ma fermata durante i lockdown, continuando a creare nuovi progetti (Prove generali di solitudine, Periferie Interiori, A tavolino) proprio per mantenere viva la relazione con gli spettatori..

Dopo Thanks for Vaselina e Animali da Bar, i testi più esistenzialisti, e Cous Cous Klan, il più distopico, Miracoli metropolitani è considerato quello più politico perché, nell’immaginare un futuro possibile, cerca di richiamare alla responsabilità individuale e sociale. Ambientato in una vecchia carrozzeria riadattata a cucina, specializzata in cibo a domicilio per intolleranti alimentari, dove si muovono otto personaggi, è il racconto di una solitudine sociale personale dove ogni uomo, ma in fondo un’intera umanità alla deriva – così cara a Carrozzeria Orfeo nei propri spettacoli – affronta quotidianamente quell’incolmabile vuoto che sta per travolgere la sua esistenza.

Una scrittura che Gabriele Di Luca ha iniziato ancor prima dell’emergenza sanitaria, ma che già immaginava una società chiusa in casa, con una disoccupazione al 62% e le Messe celebrate in streaming. Una società che sta per essere sepolta dai suoi stessi escrementi, metafora di pensieri e azioni malate, di un capitalismo culturale orribile, di un’umanità ai ferri corti con sé stessa dove la “merda” più che nelle fogne sembra annidarsi nei cervelli.

Calendario Stagione 2021.2022:

20 ottobre 2021 – Arezzo, Teatro Petrarca – Festival dello Spettatore

4 novembre 2021 – Trieste, Teatro Rossetti

6 e 7 novembre 2021 – Parma, Fondazione Teatro Due

9, 10, 11 novembre 2021 – Modena, Teatro Michelangelo

12 novembre 2021 – Rubiera (RE), Teatro Herberia

13 novembre 2021 – Cascina (PI), Città del Teatro

dal 16 al 28 novembre 2021 – Genova, Teatro Gustavo Modena

dal 30 novembre al 19 dicembre, dal 26 al 31 dicembre 2021 – Milano, Teatro Elfo Puccini

8 e 9 gennaio 2022 – Bari, Teatro Kismet

dall’11 al 23 gennaio 2022 – Roma, Teatro Vascello

dal 25 al 30 gennaio 2022 – Torino, Teatro Fonderie Limone

2 febbraio 2022 – Monfalcone (GO), Teatro Comunale

3 febbraio 2022 – Gorizia, Teatro Verdi

4 febbraio 2022 – Udine, Teatro Palamostre

6 febbraio 2022 – Asti, Teatro Alfieri

8 febbraio 2022 – Mantova, Teatro Sociale

9 febbraio 2022 – Casalecchio di Reno (BO), Teatro Laura Betti

10, 11, 12 febbraio 2022 – Firenze, Teatro Puccini

13 febbraio 2022 – Livorno, Teatro Goldoni

15 e 16 febbraio 2022 – Pavia, Teatro Fraschini (data da confermare)

17 febbraio 2022 – Novara, Nuovo Teatro Faraggiana

18, 19, 20 febbraio 2022 – La Spezia, Teatro Civico

dal 22 febbraio al 13 marzo 2022 – Napoli, Teatro Bellini

Per informazioni:

www.carrozzeriaorfeo.it

FB @carrozzeriaorfeo

Instagram @carrozzeria_orfeo