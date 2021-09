Casina di Raffaello, le nuove attività per bambini

Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, da martedì 14 settembre a sabato 2 ottobre propone nuovi laboratori dedicati ai bambini che potranno giocare e imparare divertendosi.



I bambini nati nel 2016-2017 e quelli in età da scuola primaria impareranno il riuso della carta e delle scatole divertendosi a realizzare un piccolo circo o personaggi di una fiaba, oppure a trasformare le lettere dell’alfabeto in bellissime illustrazioni. Realizzeranno oggetti in argilla, stamperanno con la tecnica del monotipo, costruiranno e faranno volare un aquilone!

Tutte le attività sono organizzate nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Al momento dell’accoglienza, verrà effettuato il triage nello spazio esterno antistante la struttura. Gli adulti accompagnatori garantiranno sullo stato di salute dei bambini, ai quali verrà misurata la temperatura con il rilevatore a distanza e si provvederà all’igienizzazione delle mani con il gel. Per i bambini a partire dai 6 anni è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. L’ingresso e l’uscita dei bambini dall’edificio avverrà in modo scaglionato per evitare assembramenti. Gli spazi interni, le superfici e i materiali usati durante i laboratori, verranno sanificati quotidianamente.

La prenotazione e il pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608.

Il costo di ciascun laboratorio è di 7€ a bambino (5€ ridotto scuola).

Per info sui programmi dedicati alle scuole scrivere a casinadiraffaello.scuole@gmail.com.

Attività per bambini nati nel 2016 e nel 2017

Mercoledì e venerdì: per le scuole

Martedì e giovedì: per il pubblico alle ore 16.00 e alle 17.15

Sabato: per il pubblico alle ore 10.00, 11.30, 15.00, 16.00

Durata: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero / 5€ ridotto. Max 5 bambini a laboratorio

Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage.

Martedì 14, 21 e 28 settembre alle 16.00

Giovedì 16, 23 e 30 settembre alle 17.15

La preistoria dell’argilla

In questo laboratorio, ciascun bambino potrà sperimentare con vista, olfatto e tatto l’argilla. La manipolazione di questo materiale naturale, così ricco di potenzialità, favorisce lo sviluppo della manualità: i bambini, guidati dalle operatrici, impareranno a modellare palline, sfoglie e colombini per dare vita a un oggetto interamente creato da loro.

Martedì 14, 21 e 28 settembre alle 17.15

Giovedì 16, 23 e 30 settembre alle 16.00

Zang tumb tumb

Si può dipingere un rumore? Tra scoppi, rombi di tuono, fischi, bisbigli, sibili e sbuffi, scopriamo L’arte dei rumori futurista e come pittori diamo vita a un concerto di rumori con colori e pennelli!

Sabato 18 e 25 settembre e sabato 2 ottobre

alle ore 10.00

Stampare la natura

La natura che ci circonda nasconde forme bellissime e a volte inaspettate. Anche a Villa Borghese possiamo raccogliere e osservare foglie e fiori diversi. In questo laboratorio i bambini sfrutteranno le forme della natura per creare fantastiche composizioni che verranno poi stampate con la tecnica del monotipo.

alle ore 11.30

Un circo in scatola

Durante questo laboratorio i bambini creano un circo in scatola. Colori, carta, forbici e fantasia sono gli strumenti per creare un’atmosfera da circo popolato da saltimbanchi, funamboli, clown e giocolieri.

alle ore 15.00

Un filo di vento

A volte basta davvero poco per volare con la fantasia: con un po’ di vento e una bella rincorsa, un aquilone colorato, costruito con carta e spago, spiccherà il volo sui prati di Villa Borghese proprio come un uccello variopinto.

alle ore 16.00

Crea il tuo personaggio

Durante il laboratorio, verrà letto un libro di Leo Lionni e realizzati tanti fogli di carta colorata con tecniche diverse, per poi inventare e creare nuovi personaggi con il collage, proprio come faceva lui!

Attività per bambini dalla 1^ alla 5^ scuola primaria



Mercoledì e venerdì: per le scuole

Martedì e giovedì: per il pubblico alle ore 16.00 e alle 17.15

Sabato: per il pubblico alle ore 10.30, 12.00, 15.30, 16.30

Durata: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino / 5€ ridotto scuola. Max 7 bambini a laboratorio

Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage.

Martedì 14, 21 e 28 settembre alle ore 16.00

Giovedì 16, 23 e 30 settembre alle ore 17.15

Immagina l’alfabeto

Una sinuosa L in corsivo può trasformarsi nel corpo di una lumaca, una C rotonda nella coda scodinzolante di un cane e una A appuntita nel pungiglione di un’ape ronzante. Con i colori e con la fantasia, i bambini faranno esperimenti di lettering artistico, trasformando le lettere dell’alfabeto in bellissime illustrazioni.

Martedì 14, 21 e 28 settembre alle ore 17.15

Giovedì 16, 23 e 30 settembre alle ore 16.00

Un circo in scatola

Durante questo laboratorio i bambini creano un circo in scatola. Colori, carta, forbici e fantasia sono gli strumenti per creare un’atmosfera da circo popolato da saltimbanchi, funamboli, clown e giocolieri.

Sabato 18 e 25 settembre e sabato 2 ottobre

alle ore 10.30

Zang tumb tumb

Si può dipingere un rumore? Tra scoppi, rombi di tuono, fischi, bisbigli, sibili e sbuffi, scopriamo L’arte dei rumori futurista e come pittori diamo vita a un concerto di rumori con colori e pennelli!

alle ore 12.00

Stampare la natura

La natura che ci circonda nasconde forme bellissime e a volte inaspettate. Anche a Villa Borghese possiamo raccogliere e osservare foglie e fiori diversi. In questo laboratorio i bambini sfrutteranno le forme della natura per creare fantastiche composizioni che verranno poi stampate con la tecnica del monotipo.

alle ore 15.30

La preistoria dell’argilla

In questo laboratorio, ciascun bambino potrà sperimentare con vista, olfatto e tatto l’argilla. La manipolazione di questo materiale naturale, così ricco di potenzialità, favorisce lo sviluppo della manualità: i bambini, guidati dalle operatrici, impareranno a modellare palline, sfoglie e colombini per dare vita a un oggetto interamente creato da loro.

alle ore 16.30

Un filo di vento

A volte basta davvero poco per volare con la fantasia: con un po’ di vento e una bella rincorsa, un aquilone colorato, costruito con carta e spago, spiccherà il volo sui prati di Villa Borghese proprio come un uccello variopinto!

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Orario di apertura

Martedì e giovedì: dalle ore 15 alle 18.30

Mercoledì e venerdì: dalle ore 9.15 alle 16.45

Sabato e domenica: dalle ore 9.45 alle 18.00

Lunedì: chiusura settimanale

Costi: 7€ intero / 5€ ridotto

La prenotazione e il pagamento online sono obbligatori chiamando il call center 060608.

www.casinadiraffaello.it

Facebook: @Casina di Raffaello-LudotecaaVillaBorghese

Instagram: @casinadiraffaello

Info per le scuole: casinadiraffaello.scuole@gmail.com