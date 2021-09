Ferma sabato 4 settembre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, il “Coraggio Live Tour 2021” di Carl Brave. Cantautore, rapper e producer, Carl Brave proporrà un live coinvolgente e sfaccettato, tra pop, cantautorato ed elettronica.

Ottima occasione per ascoltare dal vivo “Fotografia”, “Che poi”, “Posso”, “Polaroid”, “Parli Parli” e altri brani di successo diventati simbolo della nuova scena musicale italiana.

I biglietti (posti numerati 34,50 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). La serata si svolge nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Per accedere allo spettacolo occorre presentare all’ingresso il Green Pass e un documento d’identità.

Artista multiplatino da oltre tre milioni e mezzo di streaming mensili su Spotify, Carl Brave si presenta dal vivo con una scenografia curatissima firmata da Giancarlo Sforza. Con lui sul palco una band di ben 11 musicisti: contesto perfetto per esaltare le sue doti di grande performer.

Carl Brave è tra i nomi più richiesti per nuove e interessanti collaborazioni, solo negli ultimi mesi ha conquistato il Disco D’Oro per il nuovo “Parte di me” con Guè Pequeno, il Doppio Platino per “Vivere tutte le vite” con Elisa, il Doppio Platino per Spigoli con Mara Sattei e Tha Supreme, il Platino per “Non ci sto” con Shablo e Marracash, e ancora il Platino per l’album “Notti Brave After”, il Disco D’Oro per l’album “Coraggio”, il Platino per brano “Vita”, il Platino per “Che Poi” e l’Oro per “Parli Parli” con Elodie e “Regina Coeli”.

L’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è all’interno dello spazio estivo Ultravox Firenze, nel cuore del Parco delle Cascine. Dalle ore 18 spettacoli a ingresso libero, aperitivi, drink, sapori dall’India, hamburger da capogiro, pizza al naturale e altre delizie. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra, Toscana Aeroporti.

Si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine e utilizzare la navetta Ataf (attiva fino alle 2 di notte) che collega Piazzale delle Cascine con l’Anfiteatro. Si può raggiungere Ultravox Firenze in modo divertente, sostenibile ed economico con gli scooter elettrici in sharing di MiMoto part of Helbiz e l’energia green di Estra. Basta scaricare l’app MiMoto per iOS o Android, o registrarsi su www.mimoto.it: inserendo il codice ULTRAVOX21, i clienti di Ultravox Firenze avranno diritto a 20 minuti gratuiti di servizio, grazie al contributo di Estra, multiutility da sempre in prima fila nel rispetto del territorio.

Informazioni:

www.ultravoxfirenze.it