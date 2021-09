Dal progetto Regina Aquarum: Dove l’Aniene incontra il Tevere

“Dove l’Aniene incontra il Tevere” è il titolo del secondo appuntamento del progetto REGINA AQUARUM organizzato dal’Associazione TEVERETERNO, promosso da Roma Culture, vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE. L’iniziativa per la sua finalità di carattere socio-culturale è patrocinata dal Municipio Roma III.

Una passeggiata-evento musicale accompagnata dal gruppo Sun Sound Project, fondato dalla musicista e scrittrice Marilia Vesco (chitarra, voce e percussione) con la partecipazione di Cinzia Merletti, (tamburo e danza) e Desirée Infascelli (fisarmonica).

“Con questa iniziativa – spiega Gianni Squitieri, Presidente dell’Associazione Tevereterno onlus – intendiamo promuovere la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del Tevere e la sua fruizione da parte delle comunità locali non solo relativamente all’area tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini. ma anche attraverso il coinvolgimento delle aree dei parchi di pertinenza del fiume lungo l’asse Nord e Sud di Roma”.

Sabato 11 settembre a partire dalle ore 16:30, al Pontile delle Valli sull’Aniene, si svolgerà una performance musicale a cui potrà partecipare anche il pubblico attraverso percussioni realizzate con oggetti riciclati, evocando i suoni dell’acqua e i ritmi della natura, ispirandosi al racconto “La Regina e il pescatore” che narra la storia di questi luoghi.

A seguire nel Parco delle Valli si svolgerà la danza dei quattro elementi cosmologici: aria, acqua, terra, fuoco. Anche questa seconda performance coinvolgerà attivamente i partecipanti, protagonisti del finale della storia.

Alle 17.30 sarà presentato inoltre “Regina Aquarum Music Contest“, il concorso di musica originale per gruppi e solisti italiani, con la direzione artistica di Marilia Vesco. Il Tevere, il Fiume Sacro, ha ispirato artisti di tutti i tempi. Musica e canzoni sono state composte ispirandosi all’importante e simbolico fiume di Roma. L’iniziativa propone a tutto il pubblico interessato e su tutto il territorio nazionale, un concorso, in cui cantautori e musicisti potranno esprimere il loro talento musicale per potersi esibire poi in occasione degli eventi organizzati per Regina Aquarum | Estate Romana 2022. L’invito è rivolto a musicisti, compositori, cantautori, in forma singola o band, con la libertà di utilizzare ogni tipo di strumento acustico. Può essere utilizzata la lingua italiana ma è compreso anche il dialetto romano. Le musiche e i testi delle canzoni dovranno menzionare la parola Tevere e per partecipare, maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.tevereterno.org.

La giornata di sabato 11 settembre, ricca di importanti eventi nasce all’insegna del rispetto dell’ambiente di cui l’Associazione TEVERETERNO si è sempre fatta testimone ed è dedicata alla conoscenza del nostro paesaggio, naturale e urbano allo stesso tempo, in cui sono concentrati secoli di storia, miti e leggende.

LUOGHI

Parco Valle dell’Aniene | Pratone delle Valli

Ingresso via Val d’Ala, 19 – Roma

PROGRAMMA

– Ore 16:30 Registrazione dei partecipanti

– Ore 17:00 Passeggiata-racconto “La regina e il Pescatore” (Si consiglia di portare auricolari e un tappetino da ginnastica o un telo)

– Ore 17:30 Performance musicale pontile con SUN SOUND PROJECT e presentazione del contest

– Ore 18:00 Performance musicale parco: la danza dei quattro elementi (interazione con il pubblico)

– Ore 19:00 Chiusura

INFO

Tutti gli eventi sono gratuiti previa prenotazione.

Per registrarsi compilare il modulo al link: https://bit.ly/3yih61z

Si consiglia di portare auricolari