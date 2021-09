Doppio appuntamento al Teatro Carcano di Milano

Al Teatro Carcano di Milano

tre appuntamenti di SITUAZIONE DRAMMATICA – Il copione

Ideato dall’Associazione “Situazione Drammatica” di Tindaro Granata, Carlo Guasconi e Ugo Fiore, SITUAZIONE DRAMMATICA – Il copione è un progetto di letture sceniche dedicato alla drammaturgia italiana contemporanea con la partecipazione di attori, autori e pubblico. In ciascuno dei tre lunedì in programma a ottobre al Teatro Carcano, gli autori dei testi (tutti premiati o segnalati nell’ambito dei più prestigiosi premi letterari nazionali) introdurranno le loro opere agli spettatori che, armati del copione che verrà loro consegnato all’ingresso, potranno seguire la lettura drammatizzata da parte degli attori, scelti tra i più interessanti delle ultime generazioni.

Al termine della lettura, autore e attori saranno a disposizione del pubblico per approfondire le tematiche del testo o soddisfare qualche curiosità.

Un’occasione imperdibile per conoscere le dinamiche che stanno dietro a una messinscena teatrale, iniziando dalla cosiddetta “prova a tavolino”, ovvero la prima lettura del testo, e scoprire la bellezza e la magia della trasformazione della parola scritta in parola recitata.

Apre la terna lunedì 4 ottobre MADRI di Diego Pleuteri, dialogo intimo e profondo tra una madre e un figlio sospesi fra sogno e realtà.

Seguiranno ANNA di Tommaso Fermariello (11 ottobre), una riflessione sull’odio che prende spunto da un agghiacciante fatto di cronaca, e ULTIMA SPIAGGIA di Riccardo Favaro (18 ottobre), una storia misteriosa di sparizioni e apparizioni.

Le serate si svolgeranno nella platea del teatro.

Conduce Tindaro Granata

Produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano

Associazione “Situazione Drammatica” | Proxima Res

Programma

Lunedì 4 ottobre 2021 ore 20:30

MADRI

Di Diego Pleuteri – Menzione speciale Premio Inedito – Colline di Torino 2020

Con Valentina Picello e Giovanni Drago

Una donna riceve inaspettatamente la visita del figlio in un pomeriggio piovoso, e mentre lei scava nella sua memoria per ricordare una frase dimenticata, i due si ritrovano a raccontarsi con leggerezza debolezze, stanchezze, paure. La paura di doversi dire addio e rimanere soli. La paura di dimenticare e, forse, quella di essere dimenticati.

Sospesi fra sogno e realtà, azione e pensiero, madre e figlio sprofondano nel loro inconscio senza accorgersene, finché la donna non riesce a ripescare quelle parole che aveva perduto, riuscendo così a restituire a entrambi quello che di intimo è rimasto.

Lunedì 11 ottobre 2021 ore 20:30

ANNA

Di Tommaso Fermariello – Autore vincitore Premio Hystrio-Scritture di Scena 2021

Segnalazione “Situazione Drammatica

Con Camilla Semino Favro, Francesca Porrini, Angelo Di Genio e tre attori da definire

Anna è tornata a casa. Anna, quella che a sedici anni ha massacrato la madre e la sorella con un coltello da cucina. Anna che è stata perdonata dal padre: nei quindici anni di carcere lui le è stato sempre accanto, e ora è pronto ad aspettarla a casa. Ma ci sono anche altri ad attenderla: una coppia, i suoi futuri vicini di casa, che sono pronti a fare giustizia, convinti che Anna non meriti di essere uscita dal carcere; e un uomo, misterioso, che vede in lei una possibile compagna di vita.

Il ritorno a casa di Anna diventa un viaggio attraverso il suo passato, un incontro con il male che cambia la vita di tutti i personaggi.

Il testo prende spunto da un famoso caso di cronaca e ne esplora i limiti, scatenando una riflessione sull’odio. Il fatto di cronaca diventa una moderna tragedia che ci pone di fronte agli isterismi e alla violenza della nostra società contemporanea.

Lunedì 18 ottobre 2021 ore 20:30

ULTIMA SPIAGGIA

Di Riccardo Favaro – Autore vincitore Premio Scenario 2019

Con Federica Fracassi, Angelo Di Genio, Petra Valentini, Sebastian Luque Herrera

Una Donna, una celebre attrice, trascorre alcune settimane di riposo in un resort tra le montagne innevate. Il tempo passa senza lasciare traccia, tra le visite di un’Amica eccessivamente premurosa e le cure di un Uomo, un agente, piuttosto distaccato. Dalla terrazza della stanza si vedono alcuni animali uscire dal bosco. Di tanto in tanto si sente una risata provenire dalla stanza accanto. Una testa di cinghiale imbalsamata compare alla parete. Fino a quando, un giorno, dopo essere andata a sciare, la Donna giura di aver visto sulle nevi un Ragazzo e di aver riconosciuto in lui il fratellino scomparso dodici anni prima. Da quel momento la sua unica preoccupazione è ritrovarlo, parlare con lui. Eppure nessuno le dà credito, anche perché il giovane ha due genitori e dice di venire da un paesino oltre il confine. Ma basterà una fotografia per aprire una voragine di ricordi, di brutti sogni, di persone e di luoghi che non cessano mai di essere pericolosi.

Al Teatro Carcano di Milano le Nina’s Drag Queens sono LE GATTOPARDE

Dopo un breve assaggio lo scorso maggio nella rassegna Ci risiamo!, tornano al Teatro Carcano le Nina’s Drag Queens con la coproduzione di casa LE GATTOPARDE. L’ultima festa prima della fine del mondo. La valorosa compagnia, già applaudita al Carcano e in tournée nell’apprezzatissimo Queen LeaR nella stagione 2018-2019, sarà in scena dal 19 al 24 ottobre.

Il Gattopardo è un monumento italiano.

Il romanzo di Tomasi di Lampedusa e il film di Luchino Visconti sono parte del nostro immaginario, una grande icona nazional-popolare. È il racconto grandioso e decadente di un paese che non cambia, che non si solleva dal pantano della corruzione; ma che continua ad andare avanti. E, al tempo stesso, è anche un viaggio personale, il tentativo di cristallizzare memorie altrimenti perdute e dare voce alle ragioni dei vinti.

Nella nostra ricerca di compagnia è centrale il dialogo con un “oggetto” preesistente (ad esempio un grande classico del teatro come è stato per Il Giardino delle Ciliegie o Queen LeaR) da usare come lente per osservare la realtà; un oggetto da reinventare, attraverso un gioco scenico che crea accostamenti musicali e testuali inaspettati. In questo caso abbiamo scelto la via del tradimento e siamo approdati a una scrittura originale, costruita sui ragionamenti e sulle emozioni suscitati dal pensare all’Italia di oggi.

Il nostro spettacolo è una commedia, una grande festa cui è invitato tutto il paese, in un caleidoscopio di piccole e grandi mostruosità umane: un ballo lungo tutta una vita e tutta una Storia, un eterno e ciclico presente che non trova sbocchi, la trappola di una bellezza mortale che addormenta le coscienze, una continua rivoluzione mancata.

Chi sono le Gattoparde? Ultime esponenti di una classe nobile (leggi: intellettuale) in via di estinzione, oppure creature multiformi e spudorate, che attraversano i tempi cambiando pelle e pelliccia? Rivoluzionarie o reazionarie? Vincitrici o vinte? O ancora, forse, figure nuove, alla vigila di un cambiamento epocale, proiettate verso un futuro più tangibile e necessario delle stelle del Principe di Salina?

In uno spazio scenico essenziale, le drag queen si offriranno alla vista, smaccate ed eccessive, più che mai creature ibride, caratterizzate da una compresenza di segni maschili e femminili, avvolte da canzoni, danze, marcette, barocco siciliano e pop dal ritmo scatenato.

Questo non è un adattamento del Gattopardo, ma un’invenzione, un ragionamento scenico, una follia in forma di teatro. Guardando il nostro passato (nazionale, culturale e personale) e guardando il presente (continuamente risospinto nel passato) cerchiamo un altrove: se non il futuro, la possibilità di immaginarlo. Mescolando come nostro costume sacro e profano, letteratura e canzonetta, vogliamo uno spettacolo che sia libero, proprio come la Carrà, che si liberò dal giogo della lacca con i suoi famosi colpi di testa.

Al Teatro Carcano di Milano da martedì 19 a domenica 24 ottobre 2021

Nina’s Drag Queens

LE GATTOPARDE. L’ultima festa prima della fine del mondo

Di e con Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro, Sax Nicosia, Lorenzo Piccolo, Ulisse Romanò

Regia Ulisse Romanò

Drammaturgia collettiva guidata da Lorenzo Piccolo

Costumi Daniela Cernigliaro | Scene Maria Spazzi

Musiche e suono Gianluca Misiti | Luci Luna Mariotti

Produzione Teatro Carcano | Aparte Soc. Coop.| Teatro Metastasio di Prato

Emilia Romagna Teatro Fondazione

Durata: 1 ora e 40 minuti senza intervallo

Orari: martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 20:30; venerdì ore 19:30; domenica ore 16:00

Prezzi dei biglietti: poltronissima € 38,00 |poltrona/balconata € 30,00

over 65 € 20,00/€ 17,00 | under 26 € 17,00/€ 16,00

È valido “Invito a Teatro”

