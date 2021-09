E-STATE in Rotonda Omaggio a Ennio Morricone

Sarà la seicentesca Rotonda di Badoere di Morgano (TV), a fare da evocativa scenografia, sabato 4 settembre alle 21.00, al concerto “Omaggio a Ennio Morricone”, che vedrà sul palco l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e il Coro pop Art Voice Academy, diretti dal Maestro Diego Basso.

E-state in Rotonda è promosso dalla Amministrazione comunale di Morgano (Tv) coadiuvato dalla Pro Loco del Comune di Morgano ed è stato inserito nel progetto, insieme a Piazzola sul Brenta e Fratta Polesine, “Piazze e Palazzi Veneti, i luoghi della cultura 2021” che gode del patrocinio della Regione del Veneto. Luoghi incantevoli del Veneto in cui storia e arte incontrano musica e spettacolo.

Piazze e Palazzi Veneti, i luoghi della cultura 2021

«In occasioni come questa – dichiara Daniele Rostirolla – l’entusiasmo, la passione ed il coinvolgimento di così tanti volontari rafforzano l’identità del nostro comune e ne sottolineano il senso di appartenenza. L’intera comunità è orgogliosa di accogliere eventi così significativi. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di ascoltare ed ascoltarci. Il Maestro Morricone ci ha insegnato anche questo ha ascoltato ed assimilato l’animo della gente trasformandolo in musica, opere d’arte»

Profondo conoscitore degli strumenti dell’orchestra il direttore d’orchestra Diego Basso ha diretto numerosi concerti dedicati all’universo del compositore romano, in quella che è considerata la più bella musica del nostro tempo, capace di raggiungere e coinvolgere pubblico di tutte le generazioni. Il suo genere passa dalle arie d’opera, al pop e al rock sinfonico e ama portare l’orchestra ovunque la musica coinvolga e possa unire le persone: dalla Valle dei Templi di Agrigento fino al cuore delle Dolomiti a 2.514 metri d’altezza, nei teatri nazionali e internazionali oltre alla presenza in importanti produzioni televisive, e il 16 luglio 2021 per la prima volta in riva al mare.

Un autentico vocabolario di suggestioni

In autentico vocabolario di suggestioni, gli artisti eseguiranno una scaletta di brani scelti tra le più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film che il maestro Morricone ha composto. Musiche che sono radicate nella memoria collettiva come le scene di film che le colonne sonore di Morricone hanno contribuito a far diventare celeberrimi. Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente.

«Il Maestro Morricone ci ha lasciato delle note “immortali”, composizioni che non sono semplicemente funzionali al film per cui sono state scritte. – racconta il Maestro Diego Basso – Sono note che se ascoltate dal vivo, immersi in paesaggi unici e suggestivi diventano per ognuno di noi, colonna sonora di quel momento unico e irripetibile. Ecco perché “Omaggio a Ennio Morricone” è un progetto musicale che ho desiderato portare sempre in luoghi particolari e suggestivi, ovunque la musica coinvolga e possa unire le persone. È un concerto che riesce a far vibrare le emozioni di tutti rendendo ogni evento un momento unico a sé stesso».

“Omaggio a Ennio Morricone”, l’esordio discografico

Il concerto di Badoere sarà inoltre l’occasione per il pubblico per ascoltare e riscoprire i brani del compositore romano inserite nel primo lavoro discografico completamente firmato dal Maestro Basso: un “Omaggio a Ennio Morricone”, pubblicato per l’etichetta Azzurra Music, che contiene le colonne sonore che lo hanno reso celebre in tutto il mondo insieme ad alcune perle rare raramente eseguite.

Il concerto “Omaggio a Ennio Morricone” è una produzione AVA Sound Live Music.

info biglietti

Ingresso a pagamento (intero 15€ e ridotto 10€)

Prenotazione e per info: 0422837219 tutte le mattine dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 14 alle 18 oppure tramite mail proloco.morgano@libero.it – www.prolocomorgano.it

L’ingresso sarà regolamentato in conformità alle normative anti-Covid nazionali e locali