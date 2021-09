Festival della Letteratura di Viaggio, XII edizione

Il racconto del mondo attraverso

Movie & Talk, Herzog e Chatwin

21 settembre 2021 ore 19,00

Casa del Cinema, Teatro all’aperto Ettore Scola



Ingresso gratuito, su prenotazione tramite il sito www.festivaletteraturadiviaggio.it

Conclude la XII edizione del Festival della Letteratura di Viaggio una serata-maratona cinematografica – a ingresso libero fino a esaurimento posti – dedicata ai due film che Herzog ha realizzato ispirandosi alla vita e alle opere dello scrittore inglese, l’autore più celebrato e rappresentativo della letteratura di viaggio contemporanea. Con proiezione di: Nomad, in cammino con Bruce Chatwin (2019, 89’, in versione originale con sottotitoli in italiano), film documentario uscito a 30 anni dalla scomparsa dello scrittore; e Cobra Verde con Klaus Kinski (1987, 111’, in versione originale con sottotitoli in italiano), film ispirato al romanzo di Chatwin Il viceré di Ouidah.

Introducono i due film Giovanni Spagnoletti, docente e storico del cinema tedesco, autore di Oltre il muro. Il cinema tedesco contemporaneo, e Antonio Gnoli, giornalista e scrittore, autore di La nostalgia dello spazio con Bruce Chatwin; conduce Lorenzo Pavolini, scrittore, redattore Nuovi Argomenti. Chiusura del Festival, con saluto di Claudio Cerreti, presidente Società Geografica Italiana, Remo Tagliacozzo, amministratore unico Zètema, e il gruppo di lavoro del Festival.

Promosso dal 2008 da Società Geografica Italiana (e a cura dell’associazione Cultura del Viaggio, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura), il Festival è dedicato al racconto del mondo, vicino e lontano, attraverso diverse discipline e forme di narrazione del viaggio, di genti e contesti, paesaggi e umanità: dalla geografia all’antropologia, dalla letteratura al giornalismo, dalla fotografia al cinema, dalla televisione al fumetto. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, su prenotazione tramite il sito del festival, nel rispetto della normativa anti-Covid.

Foto e programma sono scaricabili dal sito www.festivaletteraturadiviaggio.it