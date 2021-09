Festival INVENTARIA 2021 – XI edizione

Il programma (cliccando sulla data, sarete indirizzati alla scheda completa dello spettacolo) 7 e 8 ottobre

Il Viaggio | Dovecomequando Compagnia

fuori concorso Testo vincitore del Premio di drammaturgia DCQ-Giuliano Gennaio 2016

di Paolo Bignami regia Pietro Dattola

con Alessandra Aulicino e Flavia Germana De Lipsis

Mi guarda. Si avvicina. Io non la conosco, non l’ho mai vista, cosa vuole da me? 9 ottobre The Show | Denti – Sementerie Artistiche prima romana | in concorso un progetto di Elisa Denti, Manuela De Meo

scritto da Manuela De Meo, con Elisa Denti regia Luigi D’Elia

con il sostegno di Festival Montagne Racconta Una semplice, innocua e struggente avventura di wrestling 13 ottobre Alluccamm | Ellegipì Teatro20

prima romana | in concorso

Miglior testo teatrale al Concorso internazionale di drammaturgia Napoli Cultural Classic

2° classificato al Concorso drammaturgia “Castrovillari Città Cultura” 2021

Selezione Campania Teatro Festival 2021

scritto e diretto da Luca Pizzurro

con Andrea Fiorillo, Mauro Collina

Alluccamm – Urliamo: in nome della libertà, in difesa della diversità, per i figli che non avremo. Mai. 14 ottobre Scomodi | Scomodi

prima nazionale | in concorso

un’idea di Valentina Martino Ghiglia, Stefano Venturi, Alessandra De Pascali

story developer Silvia Maria Vitale

con Valentina Martino Ghiglia, Stefano Venturi, Alessandra De Pascali e il pubblico

Tu scopri il tuo lato oscuro, noi te lo mettiamo in scena 15 ottobre Stand up poetry | Lorenzo Maragoni

in concorso

Finalista nazionale Lega Italiana Poetry Slam 2019 e 2021

Menzione speciale al premio Sinestetica 2021

Vincitore Bologna in Lettere (sez. poesia orale e performativa) 2021

di e con Lorenzo Maragoni

Stand up poetry comincia con un uomo sul palco che dice poesie, e da lì può solo peggiorare



16 ottobre

Il mito della bellezza | Barbara Villa

prima nazionale | in concorso

Spettacolo vincitore di Call Luna Crescente 2021

scritto e diretto da BR Franchi

con Barbara Villa, voce fuori campo Eugenio Manuelli

di e con Cinzia Villari, Lorenzo Profita sonorizzazione Cristiano D’Alieso

La bellezza è l’arma che nessuno di noi può impugnare



17 ottobre

(Lei) Lear | Muchas Gracias Teatro – Teatro C’Art

anteprima nazionale | in concorso

Spettacolo finalista del Premio PimOff 2021

di e con Chiara Fenizi, Julieta Marocco

regia André Casaca

Un irriverente rendez-vous al bivio tra nonsense beckettiano e malvagerie shakespeariane. Boom! spettacoli ore 21.00 – domenica 17 ore 18.00

7 – 8 – 9 ottobre @ Fortezzaz Est Via Francesco Laparelli, 62, (Torpignattara)

dal 13 al 18 ottobre @ Teatro Trastevere via Jacopa de’ Settesoli, 3 (Trastevere) Biglietti Intero 12 euro; Ridotto 10 euro

Info www.dovecomequando.net

Prenotazioni inventaria@dovecomequando.net 320.08.29.337 / 334.75.29.917

Teatro Trastevere info@teatrotrastevere.it 06.58.14.004

Fortezzaz Est fortezzaest@gmail.com 329.80.27.943