Giulia Blasi “Brutta. Storia di un corpo come tanti”

Proseguono gli appuntamenti che anticipano la quarta edizione del festival diretto da Serena Dandini

Giulia Blasi sul nuovo volume “Brutta. Storia di un corpo come tanti”

A “Mappe”, i talk letterari de L’Eredità delle Donne

Martedì 21 settembre, alle 18, in diretta sulla pagina Facebook della rassegna, l’autrice dialogherà con la giornalista Costanza Rizzacasa d’Orsogna sul suo ultimo libro edito da Rizzoli: monologhi ironici e feroci sul diritto alla bruttezza delle donne

Perché gli uomini possono essere brutti e le donne no? Questo l’interrogativo al centro del nuovo volume di Giulia Blasi, protagonista martedì 21 settembre alle 18 con il suo “Brutta. Storia di un corpo come tanti” (Rizzoli) per il sesto appuntamento di “Mappe” i talk letterari on line che anticipano il festival L’Eredità delle Donne, in diretta sulla pagina Facebook della rassegna (https://www.facebook.com/ereditadelledonne). Blasi si confronterà con la giornalista e autrice Costanza Rizzacasa D’Orsogna per parlare di come lo spazio pubblico riservato alle donne sia direttamente proporzionale alla loro bellezza.

In programma dal 22 al 24 ottobre a Firenze e on line, L’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica insieme a Fondazione CR Firenze, con la direzione artistica di Serena Dandini e la partnership di Gucci. Il festival si avvale della co-promozione del Comune di Firenze, il contributo di Poste Italiane e la collaborazione di Manifattura Tabacchi.

IL LIBRO, “BRUTTA” (RIZZOLI)

Perché mai un uomo può “essere brutto” – magari calvo, con un naso prominente, occhi sporgenti – mentre alle donne è richiesto di rispettare precisi canoni estetici e di apparire sempre giovani e attraenti? È una domanda per la quale non abbiamo una risposta soddisfacente. Una donna nasce, cresce e passa tutta la vita a tenersi alla larga dall’essere identificata come “brutta”: è la storia raccontata da Giulia Blasi in questo libro, una raccolta di saggi brevi che hanno l’esplosività di una serie di monologhi lucidi e affilati, a metà tra ferocia e risata. Dall’infanzia alla prima adolescenza, dai vent’anni all’età in cui comincia l’invecchiamento, la storia del suo corpo è la storia del corpo di ogni donna: un corpo che va nel mondo con la consapevolezza della quantità di spazio che può occupare e di attenzione che può pretendere in ragione di come viene etichettato. Una consapevolezza che cambia prospettiva se ci si pone la domanda iniziale e poi si prosegue secondo la stessa logica chiedendosi: chi ha detto che, per occupare uno spazio pubblico, per vivere appieno in società, si debba per forza essere belle?

GIULIA BLASI è scrittrice, autrice web e conduttrice radio specializzata sulla condizione femminile. Collabora con diverse riviste quali “Donna Moderna”, “Marie Claire” e “Vogue”. È stata anche redattrice del periodico digitale “Il Tascabile” di Treccani. Nel 2017 ha ideato la campagna #quellavoltache che ha anticipato di pochi giorni la più famosa #MeToo. Oltre a diverse opere di narrativa, ha pubblicato per Rizzoli “Manuale per ragazze rivoluzionarie” (2018) e “Rivoluzione Z” (2020).

COSTANZA RIZZACASA D’ORSOGNA scrittrice, giornalista e saggista, lavora al Corriere della Sera, dove si occupa di letteratura e cultura americane per il supplemento la Lettura. Ha curato Storia di mio padre di Stefano Cagliari (Longanesi 2018) e nel 2020 ha pubblicato per Guanda il suo primo romanzo “Non superare le dosi consigliate. Storia di Milo, il gatto che non sapeva saltare” (Guanda 2018), è uscito anche in Thailandia e in Corea del Sud. Nel 2021 è uscita la seconda avventura “Storia di Milo, il gatto che andò al Polo Sud”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI “MAPPE” 2021

Giovedì 2 settembre

Per soli uomini di Emanuela Griglié, Guido Romeo (Codice)

Martedì 7 settembre

L’unica persona nera nella stanza di Nadeesha Uyangoda (66thand2nd)

Giovedì 9 settembre

Coco Chanel. Una donna del nostro tempo di Annarita Briganti (Cairo Editore)

Martedì 14 settembre

Chi se non noi di Germana Urbani (Nottetempo)

Giovedì 16 settembre

Potevo intitolarlo «Voce di donna» ma non sto ancora a questi livelli di Emanuela Fanelli (People)

Martedì 21 settembre

Brutta. Storia di un corpo come tanti di Giulia Blasi (Rizzoli)

Uscito il 14 settembre

Giovedì 23 settembre

La signorina Crovato di Luciana Boccardi (Fazi)

Martedì 28 settembre

Donne Medievali. Sole, indomite, avventurose di Chiara Frugoni

In uscita il 23 settembre

Giovedì 30 settembre

Filosofia della gioia. Una cura per le malinconie del presente di Isabella Guanzini (Ponte alle Grazie)

In uscita il 9 settembre

Martedì 5 ottobre

Exit Only. Cosa sbaglia l’Italia sui cervelli in fuga di Giulia Pastorella (Laterza)

In uscita il 23 settembre

Giovedì 7 ottobre

Il valore affettivo di Nicoletta Verna (Einaudi)

Martedì 12 ottobre

Il mondo di Drusilla di Drusilla Foer (Mondadori)

ANTEPRIMA – In uscita a ottobre

Giovedì 14 ottobre

Rifugiati: verità e falsi miti di Carlotta Sami (HarperCollins)

ANTEPRIMA – In uscita dopo il 14 ottobre

Martedì 19 ottobre

Le vie del senso. Come dire cose opposte con le stesse parole di Annamaria Testa (Garzanti)

In uscita il 30 settembre

Giovedì 21 ottobre

La contessa di Castiglione di Valeria Palumbo (Neri Pozza)

In uscita il 14 ottobre

IL FESTIVAL, DAL 22 AL 24 OTTOBRE A FIRENZE E ON LINE

L’Eredità delle Donne è la prima manifestazione in Italia che dà voce solo a relatrici donne, a confronto con i grandi temi della contemporaneità. L’obiettivo è portare in primo piano le competenze delle donne nei vari campi del sapere e rimettere in luce il loro contributo al progresso dell’umanità. Scienziate, economiste, scrittrici, artiste, urbaniste, ambientaliste, attiviste, politiche ed imprenditrici si incontrano e si confrontano, offrendo il loro punto di vista a beneficio di una società migliore per tutte e tutti.

L’Eredità delle Donne – dal 22 al 24 ottobre 2021

Firenze – Manifattura Tabacchi, viale delle Cascine 33/35

Il festival on line

