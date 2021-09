Il Lampionaio – evento speciale #progettogermogli

Torna un altro appuntamento post-estivo con il nostro Progetto di Ripartenza “Germogli” debuttato con successo a luglio. Uno scambio di reciproca COLLABORAZIONE e RICERCA per Compagnie ed Artisti che desiderino esibirsi qui nel nostro bel Teatro Trastevere.

Il Lampionaio è una pieces a metà tra l’assurdo di Ionesco ed una favola di altri tempi in prosa. E’ ispirato a fatti realmente accaduti negli anni ‘80 in Polonia, che vedevano protagonista una protesta bianca organizzata da un movimento chiamato “Alternativa Arancione”, avente come obiettivo quello di protestare in maniera pacifica contro il regime comunista polacco dell’epoca, disegnando sui manifesti della polizia degli gnomi per dimostrare loro quanto fossero piccoli a confronto di quello che sarebbe stato il volere del popolo.

Ancora oggi la figura del Lampionaio è presente a Breslavia nel quartiere di Tumski dove sono rimasti, per volere dell’Amministrazione, i vecchi lampioni a gas che giornalmente vengono accesi al calare del sole.

“Da una parte la favola vera e propria in cui un bizzarro Lampionaio, avvezzo al gioco e al bere incontra una sera, durante il suo giro per accendere i lampioni a gas, uno gnomo, il primo gnomo, Papa Krasnal, con il quale da vita ad un calambour spassoso. Dall’altra la scrittura del testo crea un parallelismo tra l’essere umano e una figura che ancestralmente vive in noi, ci resta attaccata da millenni: Dio.”

Così la figura del Lampionaio diventa immediatamente quella delle divinità greche, affatto preoccupate della sorte degli uomini, utilizzati spesso come soldatini di piombo, giocattoli, con i quali giocare e divertirsi anche nelle maniere più assurde. L’uomo, l’essere umano, è posto davanti alle proprie miserie, spesso incapace realmente di comprendere. La divinità fa tutto sommato lo stesso, con però dalla sua parte la capacità di poter decidere…sentenziare e lapidare.

La Compagnia le Partenze Intelligenti da molti anni tratta il teatro sociale in molti dei suoi aspetti, misurandosi spesso con temi difficili e cercando di metterli in scena in chiave di commedia, come in questo caso.

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee via Jacopa de’ Settesoli 3, 00153 Roma

COSTO 12 euro (compresa tessera associativa) CONSIGLIATA PRENOTAZIONE

Contatti: 065814004 info@teatrotrastevere.it https://www.facebook.com/teatrotrastevere/