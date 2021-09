Il Middle East Now Festival 2021

Per accedere al cinema occorre la certificazione verde covid-19 e indossare una mascherina FFP2 o chirurgica (quindi non quelle di stoffa) per tutto il tempo.

All’ingresso sarà misurata la temperatura, registrati i contatti e assegnati i posti dal personale. La capienza è ridotta al 40%. Sono previsti posti a sedere attigui per i congiunti.

Non ci sono prenotazioni, basta acquistare i biglietti sulla nostra pagina LIVETICKET. In alternativa, la cassa del cinema è in funzione dalla mezzora precedente il primo spettacolo.

La libreria Alzaia è aperta, mentre resta chiuso il bar.