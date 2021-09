“Insieme ricostruiamo”: Casa Fools riapre e accoglie il quartiere

Il 2 ottobre riparte l’attività di Casa Fools Teatro Vanchiglia: dal pomeriggio via Bava verrà pedonalizzata per dare vita a una festa in strada con laboratori, giocoleria, musica live e videogiochi teatrali che culmineranno nella realizzazione di un’installazione artistica collettiva. Si inaugura così la nuova stagione teatrale sempre più in sinergia con gli abitanti di Vanchiglia: spettacoli scelti dal pubblico, domeniche per le famiglie, aula studio per i giovani e serate

Vanchiglia ha di nuovo il suo teatro. Sabato 2 ottobre Casa Fools Teatro Vanchiglia, il centralissimo teatro torinese gestito dall’omonima compagnia, a un anno dallo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, alza di nuovo il sipario. A partire dalle 17:30 nel tratto di via Bava di fronte al civico 39, che per l’occasione verrà pedonalizzato, ci sarà la festa di riapertura, un grande evento in strada per inaugurare la prossima stagione “Sisifo – Insieme ricostruiamo”. Un titolo, quello della programmazione in partenza, che incarna la filosofia con cui Casa Fools si rivolge al pubblico: rendere gli abitanti di Vanchiglia, e tutta la comunità di amanti delle arti performative,protagonisti nella gestione del teatro, per riedificare insieme il cuore culturale del quartiere e restituire alla comunità un luogo in cui trovare non solo arte e poesia, ma anche aggregazione, condivisione e socialità.

La prima parte della festa di apertura sarà dedicata ai più piccoli, con il Laboratorio Creativo Junior per bambini dai 5 agli 11 anni (ore 17:30). A seguire (ore 18:30) in programma il Laboratorio di Giocoleria, aperto a tutte le età, per imparare le basi dell’arte circense o affinare le proprie capacità. Uno dei momenti più coinvolgenti ed emozionanti della serata sarà la realizzazione di “Intrecci umani”, un’opera artistica che verrà creata con il contributo di tutti i partecipanti, simbolo di umanità intrecciata, legata, parte di un disegno unico. Un pannello di 2 metri, con su scritte alcune parole chiave, sarà a disposizione del pubblico: chiunque potrà prendere i fili colorati a lato del pannello e intrecciarli attorno alle parole che più lo rappresentano, dando vita a un grande mappa delle identità del quartiereche verrà poi custodita nel foyer del teatro. Fino alle 23 la festa andrà avanti con musica e intrattenimento con il Dj set Saimon Say’s, l’esibizione live di artiste ed artisti legati a Casa Fools che si susseguiranno in una jam musicale e incursioni poetiche a cura di poeti e poetesse di quartiere, attori ed attrici. All’interno del teatro verrà allestita una mostra con le opere di Rossella Ferrero e del collettivo Strabarriere. Questi ultimi esporranno le loro opere attraverso un happening che avverrà alle ore 22:00. Per i più appassionati potranno cimentarsi in “Shakespeare Showdown” un originale videogioco interattivo in cui il giocatore/spettatore, con le sue scelte, diventa autore della riscrittura di Romeo e Giulietta.

La serata, a ingresso gratuito, sarà l’occasione per fare il punto sulle attività che, dietro le quinte, sono state portate avanti durante l’anno di chiusura e per presentare quelle in programma nel prossimo anno, pensate per trasformare il Teatro di Vanchiglia in un luogo dove la fruizione culturale sia partecipata, eterogenea e trasversale.

Tra le esperienze di successo che proseguiranno il Collettivo Cartellone Condiviso, il gruppo di abitanti che, dopo aver visionato le proposte teatrali per la prossima stagione, selezionerà le opere in calendario a partire da gennaio 2022; torneranno anche le Domeniche Spettacolari, le giornate dedicate alle famiglie con spettacoli per l’infanzia e golose merende da gustare insieme, che verranno potenziate con alcune giornate dedicate a veri e propri laboratori teatrali per bambini e genitori assieme. Fra le novità di quest’anno, in partenza da ottobre il servizio di aula studioallestito nel foyer attivo dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano, pensato per gli studenti del quartiere. Il 10 ottobre partirà anche la rassegna dei Concertiny, live a lume di candela accompagnati da buon vino e ottimo cibo, in un’atmosfera calda e accogliente per scoprire i talenti musicali più promettenti della Città. In programma anche appuntamenti di “Cinema di quartiere”, un ciclo di serate in cui il palco si trasformerà in una vera e propria sala cinema per riguardare assieme i film cult più amati o per scoprire le novità più interessanti del cinema underground.

Casa Fools è, infine, fra i capofila della neonata Associazione VAN-TO, il primo gruppo che riunisce ufficialmente numerose realtà del quartiere Vanchiglia fra cui commercianti, associazioni e residenti. Un soggetto che si propone come attore principale della riqualificazione del quartiere e come interlocutore di riferimento nel dialogo fra la Circoscrizione e l’Amministrazione Comunale, per facilitare la comunicazione dei bisogni, delle problematiche e delle questioni più urgenti che interessano chi quotidianamente vive Vanchiglia.

L’attività di Casa Fools Teatro Vanchiglia è svolta con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando SPACE_ Spazi di PArtecipazione al Centro e con il contributo della Città di Torino e di TAP – Torino Arti Performative.

Più di 150 gli allievi che partecipano ai 5 laboratori di Casa Fools: Bimbi, Teen, Original, Play, Sing, Ciak, Comunicare ad Arte;

che partecipano di Casa Fools: Bimbi, Teen, Original, Play, Sing, Ciak, Comunicare ad Arte; Circa 100 i bambini coinvolti nei progetti dentro e fuori Casa Fools;

coinvolti nei progetti dentro e fuori Casa Fools; Un podcast “Opera Pop” per divulgare l’Opera Lirica in modo innovativo e coinvolgente;

“Opera Pop” per divulgare l’Opera Lirica in modo innovativo e coinvolgente; 25 gli abitanti del quartiere che compongono il Cartellone Condiviso : una giuria che seleziona gli spettacoli della nuova stagione, un gruppo eterogeneo che porta il dibattito teatrale fra chi non è professionista del settore

del quartiere che compongono il : una giuria che seleziona gli spettacoli della nuova stagione, un gruppo eterogeneo che porta il dibattito teatrale fra chi non è professionista del settore Ogni domenica è dedicata alle famiglie con le Domeniche Spettacolari: teatro, illusionismo, giocoleria, magia, ombre, burattini e storie mirabolanti con i migliori artisti per l’infanzia accompagnate da golose colazioni e merende (orari spettacoli alle 10:00 e alle 16:00);

è dedicata alle con le Domeniche Spettacolari: teatro, illusionismo, giocoleria, magia, ombre, burattini e storie mirabolanti con i migliori artisti per l’infanzia accompagnate da golose colazioni e merende (orari spettacoli alle 10:00 e alle 16:00); L’ingresso agli spettacoli è gratuito, il prezzo viene deciso dal pubblico al termine con un’offerta libera

Per accedere a Casa Fools – Teatro Vanchiglia è necessario essere muniti di Green Pass e tessera Arci (€12) che ha validità annuale e dà diritto alla visione gratuita di tutti gli spettacoli in cartellone.

Casa Fools – Teatro Vanchiglia http://www.casafools.it/