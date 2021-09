Io sono Khalid – una bella storia di integrazione dedicata al pubblico dei ragazzi

“Se nasco un’altra volta, col cavolo che scelgo una famiglia dove c’è sempre da litigare e non puoi mai goderti un po’ di pace. Non capisco come ho fatto a farmi fregare in questo modo.”

Khalid ha tredici anni e vive a Milano con la madre e i fratelli. Suo padre ha perso il lavoro ed è rientrato a Casablanca a gestire un negozietto di famiglia. I soldi in casa sono pochi e Khalid si arrabatta per procurarsi i suoi videogiochi preferiti. Ma la sua speciale vocazione è quella di mettersi nei guai: a scuola, con gli amici, in famiglia. Per fortuna c’è Silvana, una donna sola che stringe con lui una stravagante e benefica alleanza. Eppure, nemmeno lei potrà aiutarlo quando, per conquistare una compagna di scuola, deciderà di intraprendere una pericolosa missione. Riuscirà Khalid a salvarsi? Lo scopriremo dal 13 settembre!

L’AUTRICE

Silvia Golfera insegna lettere al Collège international di Ferney Voltaire. Si è occupata di cultura ebraica e russa collaborando con alcune riviste specializzate (Rassegna mensile di Israel, Shalom, Gariwo). Nel 2011 pubblica il romanzo La solitudine dell’animale (Discanti), cui segue nel 2013 Tutto il tempo che occorre (Lindau). Nel 2014, per EL Einaudi, pubblica il romanzo per ragazzi C’è posto per tutti. Io sono Khalid, ha vinto da inedito nel 2019 il Premio Righini Ricci, di letteratura per ragazzi.

GIAZIRA SCRITTURE nasce nel 2012. Pubblica narrativa, letteratura per l’infanzia e divulgazione. È una casa editrice che fa dei suoi libri una bussola di vita, un metro di riflessione e benessere quotidiani. Ogni prodotto nasce con l’obiettivo di offrire strumenti di lettura e discussione sull’attualità.

