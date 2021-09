Italia Green Film Festival 2022, al via la terza edizione

Tutto pronto per la 3° edizione dell’Italia Green Film Festival 2022, il concorso internazionale di lungometraggi, cortometraggi e docufilm, green e social problem presentato lunedì 20 settembre ore 11.00 presso la sala Protomoteca del Campidoglio a Roma. Tutto pronto per ladell’, il concorso internazionale di lungometraggi, cortometraggi e docufilm, green e social problem presentato

“I film in concorso provenienti da tutto il mondo sono molti di più della precedente edizione, che comunque ha visto film importanti provenienti da Hollywood – le parole di Pierre Marchionne, direttore del festival – come “Velvet Abstract” di James Hughes, “Our House is on Fire” dei Friday for the futures, il meraviglioso documentario russo “Red Fish”.

I nuovi film che saranno selezionati per il concorso, realizzati in piena emergenza pandemica, presentano una caratteristica diversa rispetto agli altri anni: Annie Baronnet, presidente di giuria e e Giancarlo Loffarelli direttore artistico del festival, confermano che si tratta di pellicole cinematografiche che vantano una carica emotiva mai vista prima, che vantano una consapevolezza maggiore della crisi ambientale, ma che lasciano trapelare un quid di malinconia, se non di sconfitta che emerge dalle loro immagini.

Dopo il lancio in Campidoglio, la terza edizione dell’Italia Green Film Festival viene ufficialmente presentata sabato 25 settembre presso il meraviglioso borgo medievale di Castel di Guido, alle ore 18 presso l’Azienda Agricola Castel di Guido (via Gaetano Sodini, 67) con un evento cui parteciperanno personaggi di spicco del mondo dell’ambiente e del cinema. Presenti, tra gli altri, la sindaca di Roma Virginia Raggi, già premiata lo scorso 4 agosto con la Golden Leaf Italia per l’impegno dimostrato con le politiche contro il degrado ambientale, la vicesindaco Metropolitana Teresa Zotta, l’ex ministro Pecoraro Scanio, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Comandante della Polizia Locale Roma Capitale Ugo Angeloni segnato a raccontare le operazioni in campo di tutela e lotta al degrado ambientale.