Jazz & Image, la programmazione dal 1 all’8 settembre 2021

Al Parco del Celio a Roma

mercoledi 1 settembre

Antonella Vitale

Antonella Vitale, voce

Gianluca Massetti, pianoforte and keyboard, arrangiamenti

Andrea Colella, contrabbasso,

Francesco De Rubeis, batteria e percussioni

Danielle Di Majo, sax Soprano/alto sax/flute

Giovedi 2 settembre

Riccardo Del Fra

“Three For Chet”, omaggio a Chet Baker

Riccardo Del Fra , contrabbasso e composizione

Carl-Henri Morisset , pianoforte

Alessandro Presti, tromba

Venerdi 3 settembre

Riccardo Del Fra

“Moving People”

Riccardo Del Fra, contrabbasso e composizione

con Jan Prax (Germania), sax alto & soprano

Carl-Henri Morisset Francia), pianoforte

Roberto Gatto, batteria

Sabato 4 settembre

Domenico Sanna featuring Joe Sanders e Gregory Hutchinson

Domenico Sanna, pianoforte

Joe Sanders, contrabbasso

Gregory Hutchinson, batteria

Domenica 5 settembre

Stefano Rossini Batuque Percussion 3

Stefano Rossini multipercussioni e direzione

Judy Puccinelli voce, percussioni

Alberto D’Alfonso flauto, sax

Henry Cook flauto, sax

Francesco Pingitore chitarra

Danilo Visco basso

Ippolito Pingitore batteria, percussioni

Francesca Mancini percussioni

Lunedi 6 settembre

Flavio Boltro Quartet

Martedi 7 settembre

Susanna Sitvali

“Going for the Unknown” ,omaggio a Wayne Shorter

Susanna Stivali voce e ed elettronica

Alessandro Gwis pianoforte ed elettronica

Luca Pirozzi contrabbasso,basso elettrico ed elettronica

Marco Valeri batteria

Special Guest Massimo Morganti trombone ed elettronica

Mercoledi 8 settembre

Paolo Recchia Quartet

Continua anche a settembre la programmazione di “Jazz & Image”, Roma Torna

Capitale… del Jazz, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal

Colosseo, con la direzione artistica di Eugenio Rubei, dal 1 al 10 settembre 2021.

Mercoledi 1 settembre, sul palco la cantante Antonella Vitale con

Gianluca Massetti, pianoforte and keyboards, arrangiamenti, Andrea Colella,

contrabbasso, Francesco De Rubeis, batteria e percussioni e Danielle Di Majo, sax

soprano, alto e flauto presenta , “Segni invisibili”, il suo ultimo progetto discografico,

uscito per l’etichetta Filibusta Records. Un progetto trasversale che rappresenta per

certi versi il punto di stabilità di una artista che dopo 25 anni di intensa attività, si

libera da ogni condizionamento, abbandonando ogni concetto legato alle

classificazioni.

Segni Invisibili rappresenta un inno alla libertà di comporre, libertà di seguire il

proprio gusto musicale, senza regole ben precise, superando le etichette e aprendo la

strada ad una contaminazione elegante che non tradisce mai un trascorso jazzistico

sempre presente e mai abbandonato del tutto. Da questo punto di partenza Antonella

Vitale si muove tra la musica d’autore, omaggiando due brani storici della canzone

italiana come Per me è importante (Tiromancino) e Tu non mi basti mai (Lucio Dalla)

e spaziando tra la musica funky, il soul e composizioni spesso dai tratti onirici.

Giovedi 2 e venerdi 3 settembre è la volta del contrabbassista Riccardo Del Fra

che presenterà due suoi progetti. Giovedi 2 settembre, Riccardo Del Fra porterà sul

palco, “Three For Chet”, omaggio a Chet Baker di colui che fu suo contrabbassista

per tanti anni. Parigino d’adozione, apprezzato compositore anche per il cinema,

direttore del dipartimento Jazz del Conservatorio di Parigi, Riccardo Del Fra ci

presenta il suo omaggio con due “rising stars” europee, il prodigioso pianista

francese di Haiti Carl-Henri Morisset e lo splendido trombettista siciliano

Alessandro Presti, anche lui ispirato dal grande Chet. Programma di melodie

indimenticabili, in uno scrigno di velluto e poesia. Venerdi 3 settembre, invece

Riccardo Del Fra con Jan Prax (Germania), sax alto & soprano, Carl-Henri

Morisset Francia), pianoforte e Roberto Gatto, batteria, presenterà Moving People,

dal titolo del suo disco uscito per Parco della Musica Records .

Sabato 4 settembre, Domenico Sanna featuring Joe Sanders e Gregory

Hutchinson, Domenico Sanna, pianoforte, Joe Sanders, contrabbasso, Gregory

Hutchinson, batteria. Il pianista Domenico Sanna considerato tra i più raffinati in

Italia incontra una super ritmica americana formata da Joe Sanders e Gregory

Hutchinson Domenica 5 settembre Stefano Rossini Batuque Percussion 3. Sul

palco, Stefano Rossini, multipercussioni e direzione, Judy Puccinelli, voce,

percussioni, Alberto D’Alfonso, flauto, sax ,Henry Cook , flauto, sax, Francesco

Pingitore, chitarra, Danilo Visco ,basso, Ippolito Pingitore batteria e percussioni e

Francesca Mancini percussioni.Un progetto unico, attivo da molti anni, dedicato

all’Afrobrasilian jazz, ideato e realizzato da uno dei multipercussionisti piú accreditati

e qualificati in questo genere in Italia. Stefano Rossini esplora questo mondo, con il

contributo dei musicisti che fanno parte del gruppo.

Una particolarissima serata, condivisa in un contesto “Brasilian jazz” con una grande

qualità musicale. Musica e ritmi Afrobrasiliani, in un concerto comunicativo e

aggregativo per tutti coloro che avranno voglia di lasciarsi trasportare in un’atmosfera

effervescente e coinvolgente. Questo progetto che si è esibito negli anni in diverse

manifestazioni e festival Italiani, è fra i piú longevi e conosciuti nel panorama della

musica “Brasilian jazz” in Italia, altamente spettacolare, in grado di ritagliarsi un

prezioso spazio assolutamente originale ed esclusivo. Batuque Percussion ha all’attivo

3 CD, che hanno ottenuto consensi e riconoscimenti da parte della critica e del

pubblico. Ha vinto nel 2012 il primo premio al “Festival delle Orchestre” nella

sezione Latin-jazz band a Roma, é stato premiato come miglior gruppo nella sezione

latin rhythms. E’ un concerto da non perdere che ci proietta nella magia

dell’Afrobrasilianjazz. Il nome Batuque, deriva da una parola portoghese che

designava inizialmente tutto quel variegato complesso di ritmi e danze che gli schiavi

negri portarono in Brasile. In seguito, con questo nome, furono chiamati alcuni

specifici ritmi afro-brasiliani che si sarebbero poi diffusi in tutto il paese, arricchendo

notevolmente il repertorio e contribuendo alla nascita di quasi tutti i generi popolari e contemporanei che contraddistinguono il Brasile come una delle nazioni più musicali

al mondo.

Il repertorio è il frutto di una minuziosa ricerca, elaborata in maniera assolutamente

personale e spettacolare, in un contesto “jazz" il cui punto di riferimento è la

ricchezza dei ritmi Afrobrasiliani, la "raiz" (radice) della musica popolare brasiliana.

Lunedi 6 settembre, uno dei più brillanti trombettisti italiani, Flavio Boltro con il

suo quartetto.

Martedi 7 settembre il nuovo progetto della vocalist, autrice e

compositrice Susanna Sitvali “Going for the Unknown” ,omaggio a Wayne Shorter.

Dopo una collaborazione con il grande pianista Fred Hersch nel suo cd: "Piani

DiVersi" e dopo essere uscita in Brasile con la prestigiosa Biscoito Fino ed in Italia

con Egea-Icipit, con un progetto dedicato a Chico Buarque: ”Caro Chico”, con

l’artista stesso presente nel progetto, Susanna Stivali torna al jazz con questo

progetto/cd, uscito per la Jazzit Records in allegato alla rivista Jazzit. Un omaggio al

musica ed al genio di Wayne Shorter, il musicista che più rappresenta l'evoluzione

della musica jazz degli anni '50 ad oggi. Going for the unknown: una frase di Shorter

stesso che rispecchia la sua poetica, presa come titolo per questo progetto che è

riproposizione ma anche ricerca di nuovi spunti partendo dalla scrittura di Shorter,

una scrittura moderna, connessa con le radici, sintetica e profondamente lirica allo

stesso tempo che si sposa, inaspettatamente, con il verso cantato.Susanna Stivali ha

fatto uno studio specifico su come i versi potessero sposare le composizioni di

Shorter, cercando di rispettare la sua poetica.La voce, come nella migliore tradizione

del jazz vocale, è uno strumento che cerca l’interazione con gli altri strumenti,

restando, allo stesso tempo un potente tramite di narrazione.Una gran parte dei testi

sono scritti dalla vocalist, in tre lingue diverse: inglese, la lingua del compositore,

italiano, la lingua di Susanna e portoghese, una lingua che è profondamente connessa

con la musica e la vita di Shorter. Sul palco con Susanna Stivali, Luca Pirozzi,

contrabasso e basso elettrico, Marco Valeri alla batteria e Alessandro Gwis al piano

che insieme alla Stivali, apporta un importante contributo con l’utilizzo

dell’elettronica, che apre diverse possibilità di ricerca, di nuovi spunti improvvisativi

e sonori e offre un colore diverso al suono tradizionale della formula trio più voce. In

occasione del concerto per Jazz & Image il quartetto avrà come ospite speciale uno

dei più dotati trombonisti italiani dell’ultima generazione: Massimo Morganti:

eccezionale solita, arrangiatore, direttore d’orchestra e didatta.

Mercoledi 8 Paolo

Recchia Quartet.

La programmazione di Jazz& Image continuerà fino al 28 settembre con il

meglio del jazz nazionale e internazionale.

Ci sarà uno spazio dedicato ai giovanti talenti del jazz italiano, che apriranno

alcuni concerti della rassegna.

Non solo concerti a “Jazz & Image”, ma uno spazio aperto tutto il giorno, dalle 11

alle 20,30, con ingresso gratuito, con seminari, prove aperte, corsi di musica e altre

attività culturali parallele al jazz. Ascolto musica vinili e cd Jazz, lettura libri e riviste

di Jazz, musica di sottofondo all'interno dell’area, eventi musicali integrati, seminari,

incontri ed attività di musicoterapia, workshop musicali gratuiti di scuole di musica

ed Istituti accreditati, spazio dedicato alle donne ,coordinato da Susanna Stivali, che

porterà il suo Progetto “Divas Jazz”: esibizioni di artiste emergenti, proiezioni di

documentari e mostre per celebrare la figura della donna nella musica Jazz. Concerti

di apertura di giovani emergenti prima del mainconcert.

Non mancherà neanche un’area riservata al food e al beverage fornito dai migliori

produttori italiani.

Un ringraziamento speciale all’azienda Banfi, leader mondiale nel settore

enologico, che da 25 anni opera in maniera sinergica prima con Giampiero

Rubei e oggi in continuità con i figli Eugenio e Paolo.

L’inizio dei concerti è alle ore 21,00

