La Stagione 2021|2022 del Teatro Menotti Filippo Perego,

21 titoli tra produzioni e spettacoli ospiti, il Teatro di Saverio La Ruina e di Alessandro Benvenuti, 1 Festival internazionale, per oltre 150 alzate di sipario

QUÉ ES LA VIDA

Un’illusione, un’ombra, una finzione. (Calderòn de la Barca)

Come sottolineavamo qualche mese fa nel presentare la nostra lunga stagione estiva, la parola “ripartenza” è sicuramente la più bella di tutte quelle di cui abbiamo abusato in questo tempo.

È giusto però anche cominciare a ragionare sull’inevitabile superamento di questa situazione.

Siamo già ripartiti, anzi a ben vedere non ci siamo mai fermati, o perlomeno non ci siamo mai spenti – noi e tutti coloro impegnati nella resistenza e nella resilienza a cui ci ha obbligato l’emergenza sanitaria.

La nostra stagione 2021/2022, quindi non sarà quella della ripartenza, ma quella della straordinaria normalità.

“Straordinaria normalità” per un percorso in cui da una parte invitiamo il pubblico a superare le residue e legittime paure e diffidenze (con la promessa da parte nostra di presentare un teatro maniacalmente rispettoso delle regole sanitarie), dall’altra invitiamo i decisori a ricreare al più presto le condizioni per il ritorno alla capienza totale dei luoghi di cultura.

Luoghi di cultura sempre di più sicuri e presidiati.

Per noi è solo un nuovo inizio.

E allora alziamo il sipario su una stagione davvero ricca di emozioni e meraviglia, riflessioni e passioni. Un viaggio all’interno di un teatro visivo, totale, che mescola la musica con la parola, la comicità d’autore, l’impegno civile, i classici rivisitati, mostra le contraddizioni del tempo presente, si rivolge al futuro con le parole del passato, trasforma le esperienze artistiche in progetti.

Una stagione 2021/22 più ricca forse di come l’avevamo immaginata, ma ci vuole ancora più coraggio in un periodo come questo ad avere uno sguardo sulla realtà e provare anche ad andare oltre. L’arte, la cultura, lo spettacolo non servono a questo?

Un teatro che assomiglia molto alla vita, vissuta o immaginata, poco importa e che trova una sintesi efficace nella lancinante e illuminante frase di Calderòn de la Barca, tratta dalla sua La vita è sogno che abbiamo scelto come epigrafe di Menotti 21/22.

Cos’è la vita? Un’illusione come i ballerini volanti di NOGRAVITY che aprono il cartellone dal 23 Settembre, oppure come FAMILIE FLOEZ ancora in scena al Menotti con loro ultimissimo FEST, o come il mondo costruito da DAVIDE LARIBLE, il clown più famoso al mondo.

Che cos’è la vita? Un’ombra come quella di JACKIE, ovvero Jacquelin Bouvier Kennedy Onassis, raccontata oltre la sua “icona” dal Premio Nobel Elfriede Jelinek. Oppure quelle del tempo presente narrate in una personale dedicata a SAVERIO LA RUINA, formidabile raccontatore di storie teatrali, così come sono ombre pesanti quelle sull’Egitto contemporaneo, ormai dimenticato dai media occidentali che non si accorgono di violenze e persecuzioni del regime e che proviamo a raccontare nel nostro FUGA DALL’EGITTO.

Che cos’è la vita? Finzione tra sogno e realtà, spinta utopistica e miseria quotidiana come quella straordinaria e universale del Gaber di FAR FINTA DI ESSERE SANI. In scena musica e parole irrinunciabili e indimenticabili. Oppure la vita è anche fingere che il riscaldamento globale non esista e gli allevamenti intensivi siano indispensabili al nostro regime alimentare. Qui la realtà la svela Jonathan Safran Foer con il suo POSSIAMO SALVARE IL MONDO PRIMA DI CENA riadattato per il teatro. Si può fingere anche di fingere di essere William Shakespeare o di osare rispettosamente di riscriverlo e prendere un po’ in giro i luoghi comuni del bardo. Divertente e irresistibile come le OPERE COMPLETE DI WILLIAM SHAKESPEARE IN 90 MINUTI oppure ironico e tagliente come l’Amleto di METTI UNA SERA A TEATRO.

Che cos’è la vita? Dentro c’è tutto come ci ricorda ALESSANDRO BENVENUTI, con il secondo “focus” attoriale e autoriale che presentiamo in questa stagione, tra storie nuove ed altre note che ci regala con la sua narrazione pungente, ironica, poetica. Dentro una vita c’è anche la drammaticità che diventa ilare e grottesca come nel capolavoro di Luigi Pirandello L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA e in TADDRARITE di Luana Rondinelli. Oltre alla Sicilia un comune denominatore tra le due opere: quello della ricerca dei misteri della vita. Appunto.

Illusioni, ombre, finzioni e tanto altro nel teatro totale e straordinario di Armando Punzo e la sua COMPAGNIA DELLA FORTEZZA di VOLTERRA ancora al Menotti con l’ultimo spettacolo NATURAE.

CANTIERE MENOTTI: È SOLO UN NUOVO INIZIO

Un salvataggio “miracoloso”, un importante progetto di ristrutturazione e una ripartenza consapevole e carica di significato. Il Teatro Menotti non si è mai fermato e prosegue il suo dialogo con il mondo delle imprese consapevole della sua importanza. Anche per Cantiere Menotti, la nostra corporate membership, infatti, è solo un nuovo inizio perché la creazione di forme di collaborazione di valore tra il settore dello spettacolo e il mondo delle imprese è sinonimo di crescita e arricchimento reciproci. Per questo, desideriamo ringraziare tutte le realtà che continuano a scegliere il nostro Teatro giorno dopo giorno e scelgono anche di sostenere le nostre attività con il loro contributo: un GRAZIE SPECIALE a Gruppo CAP, Repower, Kone, GGlass, SAIB, ZTE e GERMO, oltre a iGuzzini, Clivet e Jolly Alluminio nostri partner del progetto di ristrutturazione. Un grazie particolare anche a Fondazione AEM, Martino Midali e Soldi Design.

Grazie di essere al nostro fianco in questa avventura.

IL MENOTTI PER IL SOCIALE

Nella stagione precedente abbiamo voluto dare un segno tangibile di riconoscenza a chi, durante la pandemia, si è speso generosamente per tutta la comunità.

Abbiamo messo a disposizione gratuitamente del personale sanitario, senza distinzione di ruoli, le nostre poltrone, dando l’opportunità di assistere alla nostra programmazione dal vivo e in streaming durante il lockdown. Ripartiamo ora con l’iniziativa “TI ASPETTIAMO IN TEATRO” soddisfatti di aver avuto un così ampio riscontro. Ogni sera riserveremo dei posti agli operatori degli ospedali Sacco, Fatebenefratelli, Ospedale Buzzi, Melloni, San Paolo e San Carlo e Niguarda.

E’ ormai consolidata e proficua la collaborazione con OPERA SAN FRANCESCO. In occasione dei debutti degli spettacoli chiediamo ai nostri spettatori di portare cibo non deperibile che viene raccolto dai volontari e smistato velocemente nelle piccole mense di sostegno.

Il progetto ASCOLTIAMO IL TEATRO, ANNULLIAMO LE DISTANZE, con il fondamentale supporto della SAIB SPA di Caorso e del Municipio 3, ci ha dato la possibilità di adeguare la nostra sala all’induzione magnetica, una tecnologia che permette ai portatori di impianto cocleare endosseo di poter fruire pienamente degli spettacoli che portiamo in scena.

Stiamo inoltre formando il personale all’uso della lingua dei segni (LIS) in modo da poter accogliere adeguatamente gli spettatori che la praticano.

Da anni organizziamo appuntamenti che permettono al pubblico di approfondire, tramite esperienze dirette, le professioni che animano il mondo dello spettacolo nella sua totalità. Gli incontri hanno anche permesso agli studenti di maturare crediti per l’alternanza scuola lavoro. Quest’anno, non potendo organizzare gli incontri in presenza, sono stati realizzati 14 video di grandi professionisti tradotti in lingua dei segni. La SCUOLA PER IL PUBBLICO è stata messa a disposizione gratuitamente per associazioni, di scuole, biblioteche, cral interessati all’accessibilità.

Pamela Aicardi

Responsabile area sociale

STAGIONE 2020 | 2021

23 settembre | 3 ottobre

Produzione NoGravity Dance Company OSPITALITÀ

INFERNO 2021 (Dante’s Hell)

Compagnia NoGravity

6 | 17 ottobre

Produzione Tieffe Teatro Milano/CMC Nidodiragno Produzioni PRODUZIONE

JACKIE

Romina Mondello

19 | 31 ottobre

Produzione Scena Verticale OSPITALITÀ

IL TEATRO DI SAVERIO LA RUINA

Saverio LA Ruina

9 e 10 novembre

ONSTAGE! FESTIVAL OSPITALITÀ

11 | 21 novembre

Produzione Khora Teatro/Tieffe Teatro Milano PRODUZIONE

LE OPERE COMPLETE DI WILLIAM SHAKESPEARE IN 90 MINUTI

La Macchina del Suono

25 novembre | 5 dicembre

Produzione Tieffe Teatro Milano PRODUZIONE

METTI UNA SERA A TEATRO

Alessandro Averone

8 | 10 dicembre

Produzione Malte/ Fondazione Teatro Due Parma OSPITALITÀ

CRONACHE DEL BAMBINO ANATRA

Maria Ariis e Massimiliano Speziani

14 | 31 dicembre

Produzione Tieffe Teatro Milano in collaborazione con Fondazione Giorgio Gaber PRODUZIONE

FAR FINTA DI ESSERE SANI

Andrea Mirò, Enrico Ballardini e Musica da Ripostiglio

7 | 16 gennaio

Produzione Tieffe Teatro Milano/ Fondazione TPE/ Festival delle Colline PRODUZIONE

FUGA DALL’EGITTO

Miriam Selima Fieno e Nicola Di Chio

20 | 30 gennaio

Produzione Mosaico Errante OSPITALITÀ

IL CLOWN DEI CLOWN

David Larible

1 | 6 febbraio

Produzione Argot Produzioni OSPITALITÀ

TADDRARITE

Donatella Finocchiaro

8 | 20 febbraio

Produzione Tieffe Teatro Milano PRODUZIONE

POSSIAMO SALVARE IL MONDO PRIMA DI CENA

Collettivo Menotti



22 | 27 febbraio

Produzione Argot Produzioni/ Pierfrancesco Pisani per Infinito Teatro OSPITALITÀ

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA

Lucrezia Lante della Rovere

4 | 13 marzo

Produzione Arca Azzurra OSPITALITÀ

BENVENUTI AL MENOTTI

Alessandro Benvenuti

17 | 20 marzo

Produzione Carte Blanche Centro Nazionale Teatro e Carcere/ PRODUZIONE

Tieffe Teatro Milano

NATURAE

Compagnia della Fortezza

22 | 27 marzo

Produzione Familie Flöz / Theaterhaus Stuttgart OSPITALITÀ

TEATRO DELUSIO

Familie Flöz

29 marzo |3 aprile

Produzione Familie Flöz / Theaterhaus Stuttgart/ OSPITALITÀ

Theater Duisburg e Lessing Theater

FESTE

Familie Flöz

STAGIONE 2020 | 2021 BIGLIETTERIA

CAMPAGNA ABBONAMENTI

PREZZI

Intero – 30.00 € + 2.00 € prevendita

Ridotto over 65/under 14 – 00 € + 1.50 € prevendita

ABBONAMENTO MENOTTI CARD

4 ingressi: €50,00

TEATRO MENOTTI

Via Ciro Menotti 11, Milano – tel. 0282873611 – biglietteria@teatromenotti.org

ORARI BIGLIETTERIA

Dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Domenica ore 14.30 | 16.00 solo nei giorni di spettacolo

Acquisti online con carta di credito su www.teatromenotti.org

ORARI SPETTACOLI

Dal martedì al sabato ore 20

Domenica ore 16.30

Lunedì riposo