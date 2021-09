TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

5 – 12 – 19 – 26 SETTEMBRE 2021

ORE 11.00

Nel 2021 inizia una nuova sfida per l’Orchestra Filarmonica Italiana che ha avviato una residenza artistica al TAM Teatro Arcimboldi Milano, il teatro che ha sempre affrontato tutti i generi musicali e teatrali ospitando e producendo musical, danza, concerti sinfonici e cameristici, eventi pop e jazz. Lo spirito trasversale e multidisciplinare del teatro sposa perfettamente quello di OFI, che affianca l’attività̀ sinfonica e lirica a collaborazioni con i nuovi generi della musica contemporanea, dal rock sinfonico al cantautorato italiano dal progressivo rock d’oltreoceano al jazz. In quest’ottica nascono gli aperitivi musicali “Live in the Lobby”, quattro appuntamenti dedicati alla musica sinfonica che accoglieranno il pubblico nell’ampio e accogliente foyer del teatro. Il pubblico potrà degustare un delizioso aperitivo al bar del teatro lasciandosi affascinare dalle note dell’Orchestra Filarmonica Italiana.

05 SETTEMBRE 2021 ORE 11.00

OFI BRASS ENSEMBLE – DECIMINO DI OTTONI

Ottoni all’opera – David Short

Three brass cats – Chris Hazell

The easy winner – Scott Joplin

Moment Morricone – Ennio Morricone

12 SETTEMBRE 2021 ORE 11.00

AMARCORD D’UN TANGO

ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA

MARCO ALBONETTI – SASSOFONO

DANIELE DI BONAVENTURA – BANDONEON

Musiche di: C. Gardel, A. Piazzolla, D. di Bonaventura, A. G. Villoldo, G. Ramirez

19 SETTEMBRE 2021 ORE 11.00

ENRICO PIERANUNZI TRIO & OFI ORCHESTRA

Ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana

Enrico Pieranunzi – pianoforte

Luca Bulgarelli – contrabbasso

Mauro Beggio – batteria

Michele Corcella – direttore d’orchestra

Musiche di: J. Lewis, V. Duke

26 SETTEMBRE 2021 ORE 11.00

KAMMER-OPER

IL MAESTRO DI CAPPELLA

E ALTRE PROVE D’ORCHESTRA

I Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana

Alfonso Antoniozzi – baritono

Sebastiano Rolli – direttore d’orchestra

Musiche di: D. Cimarosa, G. Donizetti, G. Rossini

OFI Orchestra Filarmonica Italiana



L’Orchestra Filarmonica Italiana (OFI) è nata nel 2008 dall’idea di un gruppo di musicisti. Strutturata inizialmente in una Associazione e dal 2015 in Cooperativa, riunisce in un network oltre 200 musicisti di alto profilo professionale. L’Orchestra si compone di un organico duttile e dinamico, che rappresenta certamente un unicum nel suo genere nella scena musicale italiana. Negli ultimi anni l’Orchestra ha sviluppato collaborazioni continuative con molti Teatri di Tradizione e Festival che hanno sede in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto (Teatro Regio di Parma, Teatro Comunale L. Pavarotti di Modena, Teatro Grande di Brescia, Teatro Ristori di Verona, Ravenna Festival etc) raggiungendo importanti traguardi qualitativi e conseguente continuità̀ lavorativa.

L’Orchestra Filarmonica Italiana ha, nel corso della sua attività, collaborato con direttori di prestigio mondiale, tra cui vale la pena menzionare E. Müller, M. Viotti, N. Santi, S. Ranzani, P. G. Morandi, solo per citarne alcuni) e interpreti di fama planetaria (M. Devia, R. Kabaivanska, G. Dimitrova, K. Ricciarelli, P. Ballo, J. Carreras, A. Bocelli, J. Cura, R. Bruson, C. Gasdia, M. Malagnini e T. Fabbricini.

OFI, tuttavia, non si esime dall’accostarsi direttamente al pubblico con progetti che ne evidenziano l’estrema duttilità e modernità, come la sua partecipazione al Pavarotti International assieme ad artisti del calibro di Zucchero, Jeff Beck, Elisa, Jovanotti, Bocelli ed Ennio Morricone o come succede ogni anno in Piazza Duomo di Milano sul palco di Radio Italia Live il Concerto.

