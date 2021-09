Loredana Bertè “One Year Celebrating”

Per Loredana Berte’ dal settembre 2020 ad oggi è stato un anno ricco di attività e riconoscimenti tra tv, cinema e musica che resta sempre la sua prima passione. Attualmente è ancora live con Figlia di… Summer Tour 2021 e sul palco dell’Arena di Verona ha ricevuto un Premio Speciale SMA “per la sua trasversalità, in quanto è riuscita a volare su cinque decenni con i suoi successi e unire – come nessun altro ha fatto – diverse generazioni nell’amore per la sua musica, sempre attuale e all’avanguardia”. Sono inoltre arrivati anche il Disco d’Oro sia per Liberté che per Figlia di… , e non ci fermiamo mica qui. È stato un anno all’insegna dell’Oro visto che anche Sei Bellissima, E La luna bussò e Non sono una signora sono stati certificati Oro per il digitale.