Milano Movie Week 2021 l La street art e il cinema

Cineteca Milano partecipa alla quarta edizione di Milano Movie Week organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano con un programma tutto dedicato alla STREET ART con due lungometraggi dedicati a Banksy e alla cultura urbana e la presentazione del progetto Tutta mia la città, una serie di cortometraggi prodotti nel 2021 da Cineteca Milano e Comune di Milano dedicati ai graffiti, street art e urbanistica in alcuni storici quartieri milanesi. Si parte con Bovisa, Città Studi e Portello nell’intento di dare “Un nome in ogni quartiere“, progetto sviluppato da YesMilano in collaborazione con Ufficio Arte negli Spazi Pubblici e sostenuto da Fondazione di Comunità Milano. Alla presentazione dei corti in sala Marina Pugliese, direttrice Ufficio Arte negli Spazi Pubblici del Comune di Milano e Matteo Pavesi, direttore di Cineteca Milano.

In programma i lungometraggi Wild Style, un vero e proprio cult per le sottoculture urbane formatesi negli anni ’80 e Banksy does New York, sulla celebre caccia al tesoro newyorkese delle opere del misterioso artista, film introdotto in sala da Christian Gangitano, esperto di urban art e co-fondatore di Casa degli Artisti Milano.

Mercoledì 6 ottobre ore 18.45

BOVISA

(C. Borò, F. Passerini, It., 2021, 10′)

BANKSY DOES NEW YORK

(C. Moukarbel, USA, 2014′, 79′, v.o. sott. it.)

Banksy “occupa” New York. Comunica al popolo del web di risiedere per un mese in città e lancia una vera e propria caccia al tesoro. Ogni giorno lascerà un segno, ogni giorno un’opera d’arte da scovare. Il regista Chris Moukarbel raccoglie e filma le straordinarie e divertenti reazioni dei newyorkesi. Il film analizza così le reazioni del pubblico e segue il percorso dei lavori creati segretamente dallo street artist fornendo uno stimolo di riflessione sullo stato dell’arte attuale. Banksy, artista di strada, con le sue opere e i suoi stencil ha “tappezzato” i muri di tutto il mondo, rivoluzionando l’approccio all’arte pubblica.

Introduce le proiezioni Christian Gangitano, esperto di Urban Art e co-fondatore di Casa degli Artisti Milano

Mercoledì 6 ottobre ore 21.00

TUTTA MIA LA CITTÀ: I COLORI DI MILANO

Città studi + Portello (C. Borò, F. Passerini, It., 2021, 10′ + 10′)

Milano Kinemacolor (L. Comerio, It., 1912-14, 35′)

Due cortometraggi realizzati da Camilla Borò e Fabio Passerini, prodotti nel 2021 da Cineteca Milano e Comune di Milano, su graffiti, street art e urbanistica in 2 storici quartieri milanesi. A seguire Milano Kinemacolor, antologia di rarissimi cortometraggi girati fra il 1912 e il 1914 dal fotografo e cinereporter milanese Luca Comerio con la tecnica pionieristica del Kinemacolor, il primo processo per la ripresa e visione a colori della pellicola cinematografica. I filmati, appena restaurati digitalmente da Cineteca Milano, mostrano luoghi simbolo della città come il Castello Sforzesco, piazza Duomo e l’ippodromo.

Intervengono Marina Pugliese, Direttrice ufficio arte pubblica del Comune di Milano e Matteo Pavesi, Direttore Cineteca Milano

Giovedì 7 ottobre ore 21

CITTA’ STUDI

(C. Borò, F. Passerini, It., 2021, 10′)

WILD STYLE

(Charlie Ahearn, USA, 82′, 1983, v.o. sott. it.)

Il leggendario graffittista Lee Quinones interpreta Zoro, uno tra i più importanti ed elusivi writer della città. In “Wild Style” si analizza la tensione tra la passione artistica di Zoro e la sua vita privata, con particolare attenzione il suo rapporto con Rose. Diventato un vero e proprio cult per il mondo dell’hip hop, questo documentario contiene spezzoni di breakdance, freestyle, mc locali e un turntablism di dj Grandmaster Flash, uno dei padri del genere. Nel 2007, il film ha ricevuto un riconoscimento dal canale musicale VH1 (rete del gruppo di MTV) per l’influenza che ha esercitato sul mondo hip hop.

