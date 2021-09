OLTRE PARASITE

GIORNATE DEL CINEMA COREANO A MILANO

dal 14 al 30 ottobre 2021

in anteprima venerdì 1 ottobre Barking Dogs never Bite, il primo lungometraggio di Bong Joon-ho mai distribuito in Italia

Cineteca Milano MEET, in collaborazione con il Florence Korea Film Festival giunto nel 2021 alla diciannovesima edizione, insieme al Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano, presenta la rassegna Oltre Parasite – Giornate del Cinema coreano a Milano, programmata dal 14 al 30 ottobre 2021 con sette film in versione originale mai distribuiti in Italia.

La rassegna verrà presentata in anteprima venerdì 1 ottobre alle ore 20.30 in una serata speciale con la proiezione di Barking Dogs never Bite, il primo lungometraggio di Bong Joon-ho – il regista premio Oscar con Parasite, uno degli esordi più originali del cinema coreano del nuovo millennio. All’anteprima interverrà Riccardo Gelli, Direttore artistico del Florence Korea Film Festival.

Il programma, pensato per diffondere e condividere il fascino della cultura della Corea ed in particolare del suo Cinema, salutato con grande e crescente interesse dal pubblico internazionale, si compone di altre 6 grandi opere, tra cui Address Unknown e Bad Guy, due titoli del primo periodo di Kim Ki-duk, di cui ricordiamo la recente prematura morte, la cui poesia, rigore, lucidità a volte crudele, ne fanno uno dei grandi maestri del panorama mondiale.

In programma anche The Day a Pig Fell into the Well, l’opera di debutto di Hong Sang-soo, l’autore del bellissimo Another Country e gli intensi I Don’t Fire Myself, Our Midnight e Move the Grave, tre titoli realizzati negli ultimi due anni e che ben rappresentano la ricchezza di una cinematografia incredibilmente vitale.

Segnaliamo che lunedì 18 ottobre alle ore 18.15 si terrà un incontro-seminario curato dal critico cinematografico Andrea Chimento sul cinema di Kim Ki-duk cui seguirà il film BAD GUY (Kim Ki-duk, 2002).

Cineteca Milano

MEET Digital Culture Center

Viale Vittorio Veneto 2 #milanoportavenezia

️ Biglietto € 7,50

CARNET 7 PROIEZIONI KOREA € 25,00

Si accede alla sala solo con GreenPass digitale o cartaceo

CALENDARIO E SCHEDE DEI FILM

IN PROGRAMMA

BARKING DOGS NEVER BITE

(Bong Joon-ho, Corea del Sud, 2000, 110′) v.o. sott. it.

Yoon-ju è un ricercatore universitario sposato e frustrato per non essere ancora riuscito ad avere una cattedra. Convinto che la causa principale del suo malessere sia il continuo abbaiare dei cani dei suoi vicini, inizia a eliminarli. Finché sua moglie non decide di prendere un cane…

Venerdì 1 ottobre ore 20.30

Proiezione speciale di presentazione in anteprima della rassegna, interviene Riccardo Gelli (Direttore artistico del Florence Korea Film Festival).

Giovedì 14 ottobre ore 21.00

Domenica 17 ottobre ore 16.00

Mercoledì 20 ottobre ore 21.00

OUR MIDNIGHT

(Lim Jung-eu, Corea del Sud, 2020, 77′) v.o. sott. it.

Ji-hoon è un attore senza soldi appena lasciato dall’amante. Eun-yeong dopo aver denunciato il fidanzato di molestie viene mal giudicata dai suoi colleghi. Ji-hoon ed Eun-yeong si incontrano per caso mentre lei è in piedi in cima a un ponte sul fiume. Insieme cammineranno tutta la notte per il centro di Seoul.

Venerdì 15 ottobre ore 16.30

Sabato 23 ottobre ore 18.30

Domenica 24 ottobre ore 21.00

I DON’T FIRE MYSELF

(Lee Tae-gyeom, Corea del Sud, 2020, 111′) v.o. sott. it.

Jeong-eun piuttosto che essere licenziata accetta di andare a lavorare in una società di subappalto. Cerca di adattarsi, ma i suoi colleghi non sono a loro agio con lei essendo completamente nuova nel lavoro sul campo. Grazie all’aiuto di un collega, si adegua lentamente al suo nuovo posto di lavoro.

Venerdì 15 ottobre ore 18.30

Venerdì 22 ottobre ore 21.00

Venerdì 29 ottobre ore 16.00

BAD GUY

(Kim Ki-duk, Corea del Sud, 2002, 100′) v.o. sott. it.

Han-ki, boss del quartiere a luci rosse, incontra per caso una studentessa di nome Dun-hwa e tenta un approccio. La ragazza si sottrae, ma il gangster la costringe a baciarlo. Han-ki progetta di avviare la ragazza alla prostituzione e dopo averla fatta prigioniera in una stanza passa le sue notti a spiarla.

Lunedì 18 ottobre ore 18.15

Il film verrà preceduto da un incontro-seminario del critico cinematografico Andrea Chimento sul cinema di Kim Ki-duk

Domenica 24 ottobre ore 18.45

Sabato 30 ottobre ore 21.00

THE DAY A PIG FELL INTO THE WELL

(Hong Sang-soo, Corea del Sud, 1996, 115′) v.o. sott. it.

Hyo-sup è un giovane, un romanziere fallito che si approfitta di una giovane donna che lo ama mentre ha una relazione con una donna sposata il cui marito geloso le è anch’egli infedele.

Lunedì 16 ottobre ore 21.00

Sabato 23 ottobre ore 16.00

Venerdì 29 ottobre ore 21.00

MOVE THE GRAVE

(Jeong Seung-o, Corea del Sud, 2019, 95′) v.o. sott. it.

Hye-yeong, mamma single, si reca insieme al figlio e alle due sorelle nel luogo di sepoltura del padre la cui tomba deve essere spostata per lavori di modernizzazione. Ma Seung-rak, il fratello minore, è introvabile e senza di lui la tomba non si tocca. Così le tre sorelle intraprendono un altro viaggio alla sua ricerca.

Domenica 17 ottobre ore 21.00

Giovedì 21 ottobre ore 19.00

Sabato 30 ottobre ore 19.00

ADDRESS UNKNOWN

(Kim Ki-duk, Corea del Sud, 2001, col., 117′) v.o. sott. it.

La vita di tre giovani in una cittadina coreana a lungo sede di una base militare americana. La realtà crudele di cui i ragazzi sono prigionieri rivela come tutti siano marchiati in modo indelebile dalla storia recente del loro paese.

Giovedì 21 ottobre ore 21.00

Venerdì 22 ottobre ore 16.30

Giovedì 28 ottobre ore 18.00

INFO

info@cinetecamilano.it

www.cinetecamilano.it

CINETECA MILANO MEET

Viale Vittorio Veneto 2 Milano MMPorta Venezia