Right here, right now – Ammutinamenti Festival

Abbiamo osservato l’incessante processo di trasformazione con il quale la vita si manifesta, allenandoci nel praticare l’attesa, sopportare il distacco, reinventare, tener viva la pazienza continuando a dedicarci a piccole e grandi azioni di cura e sperimentando processi generativi di un nuovo futuro. Ci siamo interrogati su un nuovo – necessario – modo possibile di leggere le relazioni tra le cose.

Ammutinamenti desidera porsi quest’anno come invito a ri-fondare una dimensione culturale e sociale e a compiere un esercizio collettivo in cui ognuno possa offrire la propria presenza per contribuire a interpretare quel che resta, mettendo in campo la propria capacità creativa per immaginare come abitare il mondo.

Ammutinamenti 2021 è un festival di danza urbana organizzato a Ravenna il 6 e il 7 settembre ed è uno spazio bianco che desidera farsi palestra del pensiero condiviso e luogo di possibilità da coltivare, terreno fertile nel quale nuove attenzioni e azioni possano trovare linfa feconda per radicarsi e crescere.

Con la spinta propulsiva verso nuovi incontri e nuove sinergie, il Festival moltiplica gli spazi dedicati all’incontro e dilata il tempo per il dialogo e lo scambio di esperienze attraverso nuove occasioni di riconnessione: una proposta di riappropriazione del vivere comunitario attraverso la co-abitazione dei corpi in presenza per percepirci come veicoli di scoperta e coesione.

Proprio qui, proprio ora, insieme, proviamo ad abitare il nostro spazio bianco costruendo una narrazione collettiva del presente per tentare di scorgere quello che potrà essere il nostro domani.

Info & biglietteria

Gli eventi che si terranno nei luoghi urbani della città, le pratiche corporee rivolte alla comunità, Context -Studio per Festuca, CONGEGNO EMOTIVO , Il popolo del tempo e TRIO sono a ingresso gratuito previa prenotazione.

Per lo spettacolo Totemica – liturgia della dispersione info, prenotazioni e acquisto biglietti al 338 5097841 o su www.trailromagna.eu.

La videodanza è a ingresso libero.

In caso di pioggia Garage Sale sarà annullato.

www.liveticket.it/festivalammutinamenti

Per tutte le info su modalità di prenotazione e di acquisto biglietti è possibile rivolgersi a:

+ 39 320 9552632

info@festivalammutinamenti.org