Svamp Tutorial – spettacolo ANNULLATO

Per motivi legati alle misure anti Covid-19 nella regione Sicilia, il debutto in prima nazionale dello spettacolo “Svamp Tutorial” – primo monologo teatrale scritto da Isabella Rotti e basato sui personaggi da lei ideati e interpretati da Cinzia Brugnola per SVAMP CHANNEL – previsto per venerdì 11 settembre all’Artesia Festival 2021 presso “Villa Maria” Canicattini Bagni (Siracusa) è stato annullato.

In questi giorni la produzione sta rifissando una nuova data su Milano, che comunicheremo appena disponibile.

Di seguito le informazioni fornite in precedenza sullo spettacolo:

Sabato 11 settembre 2021 debutta ad Artesia Festival in prima nazionale il monologo comico SVAMP TUTORIAL.

Lo spettacolo nasce dal grande successo su YouTube di SVAMP CHANNEL, contenitore di personaggi ideati e scritti da Isabella Rotti e interpretati da Cinzia Brugnola.

Attiva da diversi anni come autrice, copywriter e ufficio stampa, Isabella Rotti è al suo debutto come autrice teatrale – si è fatta notare lo scorso anno per la web serie ispirata al lockdown A.Q.A. (Attori Quarantenati Anonimi).

Cinzia Brugnola, attrice di cinema, teatro e televisione, è fondatrice della Compagnia Duchessa Rossa e ha lavorato, tra gli altri, con la compagnia Ricci/Forte.

Svamp Tutorial è un monologo ispirato al mondo di YouTube e a quella moltitudine di esperti o pseudo tali che promettono soluzioni facili e immediate a qualunque problema.

«Negli ultimi anni – spiega Isabella Rotti – siamo stati risucchiati dai video-tutorial di YouTube. Sono come un prontuario di primo soccorso, che va dalla pratica di yoga a come accalappiare un uomo in poche mosse, da come gestire la rabbia a come realizzare un trucco sexy». Il lockdown ha poi evidenziato ancora di più questa abitudine. «Il lockdown – prosegue – ha paradossalmente visto il boom delle app di dating come Tinder e dello stesso YouTube, con visualizzazioni da record di video-tutorial di ogni genere».

La protagonista di Svamp Tutorial (Cinzia Brugnola), una svamp surreale e stralunata, ha per l’appunto vissuto il lockdown con l’unica compagnia del computer, facendo indigestione di video-tutorial. Giunta alla fine del lockdown, proprio ora che potrebbe trovare tutte le risposte nel mondo reale, si rifugia in un demenziale caleidoscopio di personaggi femminili, che sono diventati una parte molto importante della sua personalità.

Si va dalla dating coach Gioia Didarla, dottoressa in Rimorchiologia e in Filosofia delle emoji, che dispensa consigli su come catalogare e accalappiare gli uomini su Tinder. Con piglio molto serio professionale, la dottoressa Didarla esamina con precisione le varie categorie della fauna maschile, dando un’interpretazione attenta all’uso primitivo delle emoji e delle frasi usate per rimorchiare. Per non parlare delle foto profilo, vero e proprio nodo cruciale di Tinder.

Bellazia Makeup, che crea tutorial di cosmesi molto casalinghi e spiega tutti i trucchi per essere belle…senza filtri. Romagnola, con un marito a carico pigro e ossessionato dal cibo, Bellazia promuove un tipo di make up slow, per chi fretta non ha o, come dice lei, “non un …zo da fare”. I risultati non sono sempre incoraggianti, ma si sa, l’importante è esercitarsi!

Damatrà, trainer dell’International Institute for Bioenergetic Analysis di Busto Arsizio, docente di Yoga integrale Lalavanda e nutrizionista di impronta nichilista. Promuove metodi di rilassamento molto particolari e di difficile realizzazione, soprattutto perché la prima ad avere problemi di gestione della rabbia è…proprio lei.

Svamp Tutorial è presentato nell’ambito della seconda edizione di Artesia Festival, nella suggestiva cornice di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Artesia Festival, costituisce un punto d’incontro e di scambio tra varie realtà artistiche nazionali e internazionali, promuovendo una creatività a 360 gradi, tra seminari, mostre, conferenze, eventi musicali e teatrali.

ISABELLA ROTTI – Autrice

Nata a Milano, ha da sempre un grande interesse per tutte le forme di arte e per la comunicazione. Nel 1995 si laurea con il massimo dei voti alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università Cattolica di Milano in Letteratura Ispano-Americana, con una tesi sull’autore teatrale argentino Roberto Jorge Payrò.

Inizia subito a lavorare come consulente editoriale, interprete e traduttrice per alcune case editrici e società. Tra il 1997 al 1999, scrive articoli storici, recensioni cinematografiche e cura la ricerca iconografica per la rivista Medioevalia. Negli anni continua a collaborare con varie testate – tra cui Eart – European Art Magazine, Milanodabere, Fashion il settimanale della moda soprattutto con rubriche di teatro, spettacolo, costume e moda.

Dal 2017 al 2018 conduce la rubrica settimanale Settegiorni, dedicata proprio agli eventi e all’intrattenimento di Milano e provincia su Radio Cernusco Stereo.

Nel 1998 è tra i fondatori di Top Hat – musical e dintorni, la prima free-press italiana dedicata al musical. Dopo il passaggio sul web, Top Hat è diventato Top Hat Spettacolo Online – tophat.blog – ed è stato completamente rinnovato come blog insieme ad Antonella Rotti.

Dall’esperienza con Top Hat nasce la lunga attività di ufficio stampa, specializzata in ambito artistico e teatrale per diverse compagnie, singoli eventi, festival, come il MilanoFlamencoFestival, il Festival StregaMi, PrIMO il Premio Italiano del Musical Originale, il Premio Hystrio. Ha lavorato anche in ambito moda, design, turismo, arte, bellezza, salute e comunicazione aziendale. Ha curato le mostre di diversi artisti, tra i quali i pittori Carlo Vercelli, Mark Lijftogt, Tomás Gulle e Andrea Cislaghi.

Svolge inoltre attività di copywriter di testi in svariati settori (arte, moda, design, medicina) e autrice di testi di intrattenimento teatrale e audio-visivo.

Nel 2020 ha ideato e scritto la web serie A.Q.A. Attori Quarantenati Anonimi.

CINZIA BRUGNOLA – Interprete

Attrice, performer e formatrice, lavora in teatro, cinema e televisione.

Friulana d’origine, milanese d’adozione. Diplomata in Counselling (iscritta all’AICO). Si diploma nel 2006 presso la Scuola professionale S.A.T. di Teatraza di Torino ed entra subito a far parte del cast artistico della Compagnia Santibriganti debuttando con lo spettacolo La Sposa Francese firmato da Mauro Piombo. Nel 2007 continua gli studi presso Pontedera Teatro partecipando al Progetto Interregionale di Formazione dove studia con maestri della scena nazionale ed internazionale quali Roberto Bacci, GeyPinAng, Danio Manfredini, Piotre Borowski, Raffaella Giordano e Roberto Latini. Nello stesso anno viene segnalata dal premio Fersen all’Attore Creativo per il ruolo della Locandiera.

Studia anche con i maestri Cesar Brie, Franca Ferrari, Compagnia Nut, Simone Toni, Odin Teatret, Claudio Autelli, Cristina Castrillo, Gabrilele Vacis, Compagnia Babygang, Alfonso Santagata, Natalino Balasso, Leo Muscato, Dominique de Fazio, Alessandro Serra, Oskar Boldre, Elena Bucci, Michele Sinisi, Paolo Nani.

Ha lavorato con registi della scena nazionale ed internazionale come Ricci/Forte, Carlo Boso, Roberto Latini, Francesco Frongia, Vittorio Vaccaro, Alessandro Veronese, Domenico Castaldo, Mauro Piombo, Roberto Trifirò, Richi Ferrero, Bledi Radonshiqi, Silvia e Luisa Pasello.

Con la compagnia Ricci/Forte nel loro spettacolo Imitation of death ha fatto una tournée internazionale andando in scena dal Piccolo Teatro di Milano, al Mc93 di Parigi e nei maggiori Festival come Romaeuropa, Festival delle Colline Torinesi, Dro Fies.

Ha lavorato per il cinema come coprotagonista del film The Lack dei Masbedo presentato a Venezia, New York, Islanda, Istanbul, Barcellona, Londra, Dubai, Bratislava, Copenhagen. Per la televisione è stata più volte protagonista della docu-fiction Amore Criminale e anche di diverse pubblicità.

Fondatrice della compagnia Duchessa Rossa, intraprende anche la strada della scrittura teatrale con il suo primo testo Due di Voi. Con la sua ultima creazione, Sogni Liquidi, partecipa al progetto di scrittura e realizzazione scenica Attore-Creatore sostenuto da Residenza Idra con il supporto formativo di Davide Carnevali, Renata Ciaravino, Giuliana Musso, Licia Lanera, Max Speziani.

É docente stabile di teatro presso Pantagruele Teatro e Incantattori di Milano. É socia e cofondatrice insieme a Matteo Maggiolini del gruppo Cobalto27 dove si occupa di realizzazione eventi, formazione ed intrattenimento a 360°.

Nel 2020 ha preso parte alla web serie A.Q.A Attori Quarantenati Anonimi, ideata e scritta da Isabella Rotti.

