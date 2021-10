By

AHUM MILANO JAZZ FESTIVAL/VIVI L’ISOLA CHE SUONA

“Le parole sopra Milano” venerdì 29 ottobre a Zona K

Viaggio in musica nei mondi poetici di Carlo Porta, Delio Tessa e Franco Loi

nel concerto-spettacolo di Claudio Sanfilippo, Marco Brioschi, Davide Ferrari e Gino Cervi.

Prima dello show è in programma la presentazione del libro “Atlante sentimentale”

di Giorgio Terruzzi con la partecipazione di Paolo Kessisoglu

MILANO – Dopo la serata inaugurale caratterizzata da una serie di concerti ed eventi diffusi organizzati nei locali, nei club e nei ristoranti del quartiere Isola, uno dei più vivaci del capoluogo lombardo, entra nel vivo la XXII edizione dell’AHUM Milano Jazz Festival, manifestazione realizzata con il patrocinio del Municipio 9, del Comune di Milano e di Regione Lombardia, il sostegno di Vivident e Sesto Autoveicoli e la collaborazione di Distretto Isola e di numerosi operatori del territorio. Nella programmazione di quest’anno, oltre alla musica dal vivo, ci sarà spazio anche per altri momenti di condivisione e intrattenimento, dalla presentazione di libri agli incontri con i musicisti, dal mercatino di vinili alla degustazione di vini (a cura dell’azienda vinicola pavese Ca’ degli Orsi).

Venerdì 29 ottobre, lo spazio culturale Zona K di via Spalato ospiterà due eventi: alle 18.30 è in programma la presentazione del libro “Atlante sentimentale – Un viaggio italiano. 40 storie, 40 luoghi, 40 crocevia” di Giorgio Terruzzi (Rizzoli), con la presenza dell’autore e dell’attore Paolo Kessisoglu.

Alle 20.30 (ingresso 12-15 euro) è in programma “Le parole sopra Milano” con la partecipazione del cantautore (e scrittore) Claudio Sanfilippo, del poeta e attore Davide Ferrari, dello scrittore e giornalista Gino Cervi e del trombettista jazz Marco Brioschi. Il concerto-spettacolo sarà un viaggio lungo il grande fiume della poesia milanese, da Carlo Porta, di cui quest’anno ricorre il bicentenario della morte, a Delio Tessa, fino a Franco Loi. Sul palco, parole e musica si incontreranno per raccontare le evocazioni, i suoni e i colori di una lingua che scorre nelle vene nascoste della città, come fa sottoterra l’acqua dei suoi fiumi, dei suoi fontanili e dei suoi navigli coperti.

Troppo a lungo frainteso, ridotto ad allegra macchietta o cantore di un Milanin perduto, solo da pochi decenni Carlo Porta ha riacquistato il posto che gli compete sullo scaffale dei “gran lombardi”, accanto a suoi schietti estimatori come Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, Carlo Dossi, Delio Tessa, Carlo Emilio Gadda e Giovanni Testori. Porta, in effetti, non è solo il miglior poeta della tradizione dialettale milanese, ma anche uno dei più grandi narratori in versi dell’Ottocento italiano.

L’omaggio ai poeti e alla poesia milanese sarà, come detto, a cura di Sanfilippo, Brioschi, Ferrari e Cervi. Claudio Sanfilippo è una delle voci più originali della canzone d’autore italiana (nel 1996 si è aggiudicato la Targa Tenco con l’album “Stile Libero”) e alcune sue canzoni sono state interpretate, tra gli altri, da artisti quali Mina, Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Pierangelo Bertoli e i tenori Salvatore Licitra e Marcelo Alvarez.

Trombettista e flicornista, Marco Brioschi da decenni è uno dei protagonisti della scena jazz milanese. Numerose le sue collaborazioni, tra cui quelle con Nicola Arigliano, Franco Cerri, Tullio De Piscopo, Paolo Fresu, Jim Hall, Bob Mintzer, Phil Collins, Enzo Jannacci, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Barry White e Zucchero.

Attore, regista e autore, Davide Ferrari si occupa di teatro, scrittura creativa e poesia. Tra le sue pubblicazioni, si segnala l’opera “Dei pensieri la condensa” (Manni editore), in dialetto pavese, vincitrice del premio nazionale Giuseppe Tirinnanzi, con prefazione di Franco Loi.

Scrittore, pavese di origine ma milanese d’adozione, Gino Cervi ha curato antologie di Carlo Porta e Delio Tessa e ha pubblicato diversi libri, tra cui una raccolta di racconti per ragazzi sulle Olimpiadi (“Storie a cinque cerchi”, 2012) e uno sui luoghi storici dello sport a Milano (“Milano nello sport”, 2014).

L’AHUM Milano Jazz Festival proseguirà fino a domenica 31 ottobre. Sabato 30 i riflettori saranno puntati sul Trio Bobo, cioè Alessio Menconi (chitarra), Faso (basso elettrico) e Christian Meyer (batteria), che al Teatro Fontana (ore 20.30; ingresso 17-21 euro), con lo special guest Fabio Treves, presenteranno “Sensurround”, il loro album più recente: il nome del disco – il terzo del gruppo – è mutuato da un sistema sonoro per il cinema brevettato negli anni ’70 dalla Universal, il cui effetto era quello di “circondare” gli spettatori con le basse frequenze, rendendo la visione dei film molto più intensa e reale. “Sensurround” è un lavoro che mette definitivamente a fuoco lo stile peculiare e i concetti che Faso, Meyer e Menconi portano avanti dal 2002, ovvero proporre “musica ben composta e registrata live da uomini in carne ed ossa, come si faceva negli anni ‘70”. “Sensurround” è il progetto che riassume tutte le influenze musicali che formano il Dna della band: jazz, rock, blues, progressive, funk e anche un po’ di discomusic, il tutto condito con spezie estratte da ritmi africani.

Tanti gli appuntamenti previsti dagli organizzatori nel corso di domenica 31 ottobre, l’ultima giornata del festival, che si svolgerà interamente alla Fonderia Napoleonica Eugenia, in via Di Revel 21, tra mercatino di vinili, degustazioni di vini, incontri con scrittori e musicisti, dj set e concerti: alle ore 11 (ingresso libero) ci sarà la presentazione di “Franco D’Andrea. Un ritratto”, biografia dedicata al grande pianista e compositore Franco D’Andrea, a cura del giornalista, scrittore e critico Flavio Caprera, pubblicata dalla casa editrice EDT e impreziosita dalla prefazione di Enrico Rava. D’Andrea, 80 anni compiuti lo scorso marzo, è uno dei più importanti musicisti della storia del jazz europeo, un modernizzatore autentico, capace di traghettare questa musica da una concezione orientata alla ripetizione delle forme e dei generi americani alla contemporaneità. Con l’autore del libro dialogheranno lo stesso D’Andrea e Claudio Sessa, critico jazz del Corriere della Sera.

Nel tardo pomeriggio e in serata spazio alla musica live: alle 18.30 (ingresso 12-15 euro) sarà di scena il trio composto da Maurizio Brunod (chitarra elettrica, effetti, elettronica), Massimiliano Milesi (sax tenore) e Boris Savoldelli (voce, effetti, elettronica) che, con il progetto intitolato “Nostalgia progressiva”, daranno una nuova veste, tra jazz ed elettronica, ad alcuni brani celebri del rock progressivo, attingendo dai repertori di gruppi storici quali King Crimson, Kraftwerk, Nucleus, Elvis Costello e Soft Machine. Il loro non sarà un semplice tributo al prog-rock in salsa jazz, ma una rilettura originale, tra suoni acustici, elettrici ed elettronici. Brunod, Milesi e Savoldelli faranno rivivere le magiche atmosfere del prog di marca inglese attraverso un filtro nuovo, contemporaneo e coinvolgente.

Infine, da non perdere la performance di due grandi artisti internazionali quali Elliott Sharp & Eric Mingus: il loro concerto (ore 21; ingresso 16-20 euro) sarà l’evento di chiusura dell’AHUM Milano Jazz Festival e ruoterà intorno al recente progetto elettroacustico “Fourth Blood Moon”.

Figura centrale dell’avanguardia newyorkese per oltre 30 anni, Elliott Sharp (chitarra elettrica e composizioni) ha pubblicato decine e decine di registrazioni, spaziando tra musica orchestrale, blues, jazz, noise, no-wave rock e techno. “Fourth Blood Moon” è un felice esempio di sonorità inusuali, ritmi coinvolgenti e momenti ipnotici. In questo lavoro, Eric Mingus, figlio del grande contrabbassista Charles, dà voce alle composizioni di Sharp, sfruttando la sua versatilità: di impostazione classica, Eric si è formato e affermato respirando jazz, soul e blues, senza dimenticare il funk, il rock e l’hip-hop.

PROGRAMMA, anno XXII – Da giovedì 28 a domenica 31 ottobre

On line: ahumlive.com

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

«VIVI L’ISOLA CHE SUONA», artisti vari – Ore 19/24

AHUM CLUB

41 WINE BAR & MORE, via Volturno 41, ore 19.

«TRIO BRAZUKA» Toni Julio: voce; Donat Munzila: voce, chitarra; Kal Dos Santos: percussioni.

Info e prenotazioni: tel. 0269901568.

AHUM CLUB

NORDEST CAFFÈ, via Borsieri 35, ore 19.

«UJIG» Marco Leo: chitarra; Edoardo Maggioni: pianoforte; Cesare Pizzetti: basso elettrico; Peppe Burrafato: batteria.

Info e prenotazioni: tel. 0250305396.

AHUM CLUB

THAT’S MILANO, via Di Revel 28, ore 20.

«GIOEL SEVERINI TRIO» Gioel Severini: sax; Francesco Cafagna: contrabbasso; Livio Bacchetta: batteria.

Info e prenotazioni: tel. 026080612.

AHUM CLUB

SCALOFARINI, via Farini 27, ore 20.

«CLOVESBOX»

Elena Quarin: voce; Giuseppe Fiori: chitarra; Gianluca Pepe: percussioni.

Info e prenotazioni: tel. 0239543506.

AHUM CLUB

LUIGI FUGA, via Lario 13, ore 20.

«MAX DENNY» Max Denny: chitarra e vocee.

Info e prenotazioni: tel. 0269311402.

AHUM CLUB

E…BREZZA / STRAVAGARIO / L’ISOLA DI GENNARO ESPOSITO, via Garigliano 3/5, ore 20.

«SWING FACES BRASS BAND»

Giancarlo Mariani: tromba; Francesco Licitra: clarinetto; Alberto Guareschi: banjo; Fiorenzo Gualandris: tuba.

Info e prenotazioni: tel. 0245480138 (E…brezza), tel. 0266801622 (Stravagario), tel. 0238243228. (L’Isola di Gennaro Esposito).

AHUM CLUB

ANGOLOMILANO, via Boltraffio 18, ore 21.

«MUJO» Elena Fasola: voce; Daniele Giugno: chitarra; Stefano Pennini: pianoforte.

Info e prenotazioni: tel. 02683116.

AHUM CLUB

OSTERIALNOVE, via Di Revel 9, ore 21.

«SELF-PORTRAIT IN TWO COLORS – Omaggio a Charles Mingus»

Guido Bombardieri: sassofoni; Marco Pasinetti: chitarra.

Info e prenotazioni: tel. 0266825162.

AHUM CLUB

TAJ MAHAL, via Porro Lambertenghi 23, ore 21.

«ONE BLUESMAN BAND» Max Prandi: chitarra, voce e armonica.

Info e prenotazioni: tel. 0269000245.

VENERDÌ 29 OTTOBRE

AHUM BOOK

Zona K, via Spalato 11, ore 18:30. Ingresso libero.

Lo scrittore Giorgio Terruzzi e l’attore Paolo Kessisoglu presentano “Atlante sentimentale – Un viaggio italiano. 40 storie, 40 luoghi, 40 crocevia” di Giorgio Terruzzi (Rizzoli).

Mail: direzione@ahumjazzfestival.com

Tel: 3454454549.

AHUM LIVE

Zona K, via Spalato 11, ore 20:30

Ingresso: ridotto on line 12 euro, intero presso la biglietteria 15 euro.

“Le parole sopra Milano”

Claudio Sanfilippo (chitarra e voce), Marco Brioschi (tromba), Gino Cervi (voce recitante, testi) e Davide Ferrari (recitazione).

Link biglietti: www.mailticket.it; Mail: direzione@ahumjazzfestival.com

Tel: 3454454549

SABATO 30 OTTOBRE

AHUM BOOK

Milano Manifesti, via Di Revel 12, ore 18:30 – Ingresso libero

Lo scrittore Stefano Galvani e il giornalista Davide Ielmini presentano “Augusto Mancinelli o della sei corde” di Stefano Galvani (Guasco Libri e Cinema).

Mail: direzione@ahumjazzfestival.com

Tel: 3454454549.

AHUM RAID

MM5, via Volturno, ore 19:30 – Partecipazione libera

“Vox Populi”, flash mob

Esperienza sonora per ogni età e tipo di formazione musicale, spiriti curiosi e voce fuori dal coro.

Mail: direzione@ahumjazzfestival.com

Tel: 3454454549.

AHUM LIVE

Teatro Fontana, via Boltraffio 21, ore 20:30. Ingresso: 17-21 euro

Trio Bobo – “Sensurround”

Alessio Menconi (chitarra), Faso (basso elettrico), Christian Meyer (batteria).

Link biglietti: www.vivaticket.com/it/biglietto/sensurround/163894

Mail: biglietteria@teatrofontana.it

Tel: 0269015733.

DOMENICA 31 OTTOBRE

«AHUM VILLAGE», artisti vari – Ore 11/23

AHUM VILLAGE

Fonderia Napoleonica Eugenia, via Di Revel 21, ore 11/21 – Ingresso libero

«CA’ DEGLI ORSI» – Degustazione di vini.

AHUM VILLAGE

Fonderia Napoleonica Eugenia, via Di Revel 21, ore 11/21 – Ingresso libero

«MUSICA SOLIDA» – Mercatino di vinili e dj set.

AHUM BOOK

Fonderia Napoleonica Eugenia, via Di Revel 21, ore 11 – Ingresso libero

Il pianista e compositore Franco D’Andrea, lo scrittore Flavio Caprera e il critico musicale Claudio Sessa presentano “Franco D’Andrea. Un Ritratto” di Flavio Caprera (EDT).

Prenotazioni: www.eventbrite.it/e/biglietti-franco-dandrea-un-ritratto-182768093287

Mail: direzione@ahumjazzfestival.com

Tel: 3454454549.

AHUM LIVE

Fonderia Napoleonica Eugenia, via Di Revel 21, ore 18:30

Ingresso: ridotto on line 12 euro, intero presso la biglietteria 15 euro.

Brunod/Milesi/Savoldelli – “Nostalgia Progressiva”

Maurizio Brunod (chitarra elettrica, effetti, elettronica), Massimiliano Milesi (sax tenore), Boris Savoldelli (voce, effetti, elettronica).

Link biglietti: www.mailticket.it

Mail: direzione@ahumjazzfestival.com

Tel: 3454454549.

AHUM LIVE

Fonderia Napoleonica Eugenia, via Di Revel 21, ore 21

Ingresso: ridotto on line 16 euro, intero presso la biglietteria 20 euro.

Elliott Sharp & Eric Mingus – “Fourth Blood Moon”

Elliott Sharp (chitarra, composizioni), Eric Mingus (voce).

Link biglietti: www.mailticket.it

Mail: direzione@ahumjazzfestival.com

Tel: 3454454549.

Con ISOLA CARD ingresso ridotto per i concerti AHUM LIVE (solo presso le biglietterie fisiche).