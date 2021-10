Alexanderplatz Jazz Club, Benito Gonzalez Trio

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma,presenta, sabato 30 ottobre, Benito Gonzalez Trio.In questo concerto, nel quale presenterà il suo nuovo album “Sing To The World”, Benito Gonzalez , al pianoforte , sarà sul palco con altri due grandi musicisti, Ameen Saleem al contrabbasso e Greg Hutchinson alla batteria. Il pianista venezuelano ha condiviso il palco nella sua carriera con grandi nomi della scena jazz americana del calibro di Kenny Garrett (con cui è stato nominato al Grammy Awards per l’album “Seeds From the Underground”), Roy Hargrove e Antonio Sanchez e tanti altri. Nel il suo ultimo e acclamato lavoro discografico “Sing to the world”, sono presenti, il bassista Christian McBride, il trombettista Nicholas Payton, i batteristi Sasha Mashin e Jeff “Tain” Watts. Nato in una famiglia di musicisti folk e jazz, Benito Gonzalez affonda le sue radici nel passato e nella tradizione. Considerato oggi una stella nascente del panorama americano, Benito sottolinea come questo sia stato possibile grazie all’aver seguito le orme dei suoi antenati, fondendo poi ritmi da tutto il mondo con un jazz molto lineare. Il suo tocco magico al pianoforte, sia che suoni ballate o pezzi swing, lo rendono amato ovunque.Benito Gonzalez è stato riconosciuto come un pianista e compositore emozionante fin dal suo album di debutto “Starting Point”, arrivato primo al Great American Jazz Piano Competition. Nel secondo acclamatissimo album “Circles (con Ron Blake, Myron Walden, Azar Lawrence, Christian McBride, Jeff “Tain” Watts), emerge come leader e grande improvvisatore.Recentemente, Benito ha ricevuto molta attenzione da parte della critica per il suo lavoro “Seeds for Underground” al Garrett’s Grammi-Nominated.Dopo sette anni di tour con Kenny Garrett, Benito partecipa a numerosi festival internazionali di jazz che fanno salire la sua fama.Divide il palco con Curtis Fuller, Pharaoh Sanders, Bobby Hutcherson, Christian McBride, Ignacio Berroa, Roy Hargrove, Rene McLean, Steve Turre,Delfeayo Marsalis,Hamiet Bluiett, Antonio Sanchez, T.K. Blue, Nicholas Payton, Azar Lawrence e Jackie McLean.Il suo talento lo porta a collaborazioni con musicisti di fama mondiale, dai maestri americani di jazz come Kenny Garrett e Azar Lawrence, a musicisti dell’Africa occidentale e latini, nonché ad essere produttore per molti artisti venezuelani.

ALEXANDERPLATZ JAZZ CLUB

sabato 30 ottobre ore 21,00

BENITO GONZALEZ Trio

Benito Gonzalez – piano

Ameen Saleem – bass

Greg Hutchinson – drums

Telefono: 3387070737

Prenotazioni: 3387070737

E-mail : prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

Sito web: www.alexanderplatzjazz.com