Avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di Maschere al Teatro Comunale di Ferrara

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI “MASCHERE TEATRALI” PER ATTIVITA’ STAGIONALE DA ASSUMERE PER SINGOLI SPETTACOLI O GRUPPI DI SPETTACOLI.

Ferrara – È indetta la selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo parziale e determinato delle maschere teatrali, dedicata a singoli spettacoli o a gruppi di spettacoli.

Il bando completo, con la domanda di partecipazione alla selezione, è disponibile sul sito del Teatro al seguente link: www.teatrocomunaleferrara.it/avviso-pubblico-di-selezione-per-lassunzione-di-maschere-teatrali. Sul sito sono descritte anche le modalità e i requisiti necessari per partecipare.

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione richiesta devono essere consegnate a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13) o inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara – Corso Martiri della Libertà n. 5 – 44121 Ferrara (FE) entro le ore 13 di venerdì 5 novembre 2021.

Si ricerca personale per coprire le mansioni di maschere all’ingresso, maschere di sala, addetti alle toilette e guardaroba. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, che verrà accertata in sede di colloquio.

Il trattamento economico è quello previsto per il 7° livello del CCNL Teatri Stabili – Impiegati e Operai. Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato per l’attività stagionale. Le assunzioni avverranno per una singola rappresentazione teatrale o per gruppo di rappresentazioni teatrali. La durata delle singole assunzioni sarà stabilita dall’Ufficio Produzione in base al calendario degli spettacoli.