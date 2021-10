“Discarica” con Vladimir Luxuria

«Roma ha finalmente la sua discarica», lo racconta Vladimir Luxuria nel viaggio-metafora tra rifiuti “umani” che vivono ai margini della società

Da sabato 23 ottobre a domenica 31 ottobre 2021, sul palco dell’OFF/OFF Theatre va in scena Discarica, scritto e diretto dal visionario Silvano Spada, con Vladimir Luxuria che torna sulle scene teatrali, insieme a Roberto Alpi, Elena Croce, Blu Yoshimi, Filippo Contri e Andrea Verticchio.

Ai confini di una discarica abbandonata, alla periferia di una città, vivono e s’incontrano persone, ognuno con la propria personale storia di vita. Esseri umani emarginati in vari modi dalla società, che insieme ricostruiscono nuovi tipi di famiglia solidale. La discarica è una metafora che simboleggia tutto ciò che l’attuale società ancora esclude e rifiuta.

Un manager licenziato a cinquant’anni, a causa della ristrutturazione della sua azienda, per cui è precipitato in una vita contro il sistema; una transessuale sfrattata che deve ricostruirsi una vita, un ragazzo che fa uso di droghe, abbandonato dal contesto in cui vive e una ragazza con disagi psicologici, frutto in parte del suo ambiente famigliare, oggetto di bullismo e comportamenti antisociali. In questo gruppo s’inserisce un giovane studente universitario che, nonostante tutto, conserva la sua fiducia nel futuro, con il suo piglio refrattario alla violenza, pronto a dare il suo contributo per costruire una società migliore.

Il testo affronta alcuni dei temi attuali di maggiore impatto sociale: i cinismi di una competitività esasperata, gli eccessi del consumismo e i disagi delle diversità e delle emarginazioni. In questa sorta di “rifugio”, irrompe la violenza di bande delinquenziali e razziste.

«Ho scritto questo testo perché sentivo l’esigenza di affrontare in teatro i temi più contemporanei e di maggiore impatto sociale, spinto dai cinismi di una competitività esasperata e dalla mia attenzione ai racconti di tutte le diversità, che l’OFF/OFF Theatre da sempre rappresenta», dichiara Silvano Spada, direttore del teatro, questa volta in veste di autore e regista.

NOTE BIOGRAFICHE di Silvano Spada

Direttore artistico dell’OFF/OFF Theatre, è autore e regista, tra le opere si ricordano: “Processo alla Strega”, con protagonista Ornella Muti, un testo sulla violenza sulle donne, presentato con grande successo in tutta Italia e in tournée in Russia; “Gin & Tonic” presentato al Festival di Spoleto, Teatro Caio Melisso, con ben tredici repliche tutte esaurite; “Tangeri”, prodotto da Maurizio Costanzo per il Festival di Todi e poi in tournée in tutta Italia.

OFF/OFF THEATRE

Via Giulia 19 – 20 – 21, Roma / DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA

Costo Biglietti: Intero 25€; Ridotto Over 65 18€; Ridotto Under35 15€ – Dal Martedì al Sabato h.21,00 – Domenica h.17,00

Info e Prenotazioni: +39 06.89239515 dalle h. 16.00 – offofftheatre.biglietteria@gmail.com – Prevendita online: www.vivaticket.it

SITO:

http://offofftheatre.com/ – FB: https://www.facebook.com/OffOffTheatreRoma/ – IG: https://www.instagram.com/offofftheatre/?hl=it