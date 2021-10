Ennesimo evento su Dante? No! 1° Festival Dantesco Universitario

Il 1° Festival Dantesco Universitario ‒ presentato dall’Associazione culturale Xenia e coprodotto dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium ‒ si terrà dal 22 al 27 ottobre 2021.

Da venerdì 22 ottobre a martedì 26 ottobre 2021 in streaming video, sul canale youtube dedicato e sui relativi profili social del Festival Dantesco.

Mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 20.30 al Teatro Palladium di Roma.

Dopo 11 edizioni nazionali e 3 edizioni toscane, il Festival Dantesco si apre alla platea universitaria, proponendo una sei giorni dantesca con ospiti, anteprime, curiosità e con l’ormai tradizionale Concorso performativo, che in questa occasione sarà sia teatrale, sia video, e vedrà competere artisti universitari under 30.

La serata finale al Teatro Palladium ‒ il teatro dell’Università Roma Tre ‒ oltre a offrire la possibilità di tornare in una sala con la capienza ripristinata al 100% dei posti disponibili, sarà una giocosa partita fra l’audiovisivo ‒ dominatore dei passati mesi di pandemia ‒ e il “teatro ritrovato”. Infatti le opere finaliste in Concorso ‒ che si confronteranno di fronte al pubblico e a una Giuria qualificata, composta da numerosi accademici, artisti e personalità culturali ‒ saranno per metà video e per metà dal vivo, proponendo dunque rivisitazioni e contaminazioni dell’opera di Dante sia sul grande schermo, sia sul palco del Teatro Palladium, di recente dotatosi di un nuovo e originalissimo sipario.

Il 1° Festival Dantesco Universitario ha il contributo di DANTE 2021 ‒ il Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante ‒, della Società Dante Alighieri ‒ vicina al Festival dal 2010 ‒ e dell’AIB Associazione Italiana Biblioteche e può inoltre vantare prestigiose collaborazioni con il Dipartimento di Studi Umanistici e il DAMSdell’Università Roma Tre, con il Centro Studi Storici PP. Barnabiti di Roma e con Feditart. Due infine gli sponsor, entrambi dal mondo dell’editoria: Forma Edizioni e Aras Edizioni.

Diretto artisticamente da Paolo Pasquini e Agnese Ciaffei, il Festival Dantesco Universitario propone nei suoi primi cinque giorni di streaming quattro rubriche quotidianenei canali dedicati del Festival, su youtube, instagram, facebook e twitch:

ore 15.00 #TesoridellaBiblioteca volumi rari, curiosità librarie

volumi rari, curiosità librarie ore 17.00 #Dante eLode tesi dantesche di giovani laureati

tesi dantesche di giovani laureati ore 19.00 #LineaDante interviste ad artisti ed esperti

interviste ad artisti ed esperti ore 21.30 #PuntoFestival la “piazza social” del Festival

Le quindici opere del Concorso performativo selezionate per la sei giorni del Festival provengono da Università, Accademia e Istituti di Studi Superiori di Parigi, Vienna, Torino, Brera, Siena, da quattro Università romane, da Latina, dal Molise, da Bari. Il Comitato Scientifico del Festival, presieduto dal Prof. Luca Aversano, Presidente della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, ammetterà alla serata finale del 27 ottobre le opere che si contenderanno i Premi Assoluti, mentre per i Premi Speciali tutte e quindici le opere rimarranno in gara sino alla Premiazione, in chiusura di serata.