Il mondo a colori firmato Tpo aspetta i più piccoli al Politeama

Sabato 16 ottobre, ore 17

Domenica 17 ottobre, ore 16

Prima a teatro

COLORS

Compagnia TPO in coproduzione con Teatro Metastasio

con il sostegno di ArKtype (USA) e Tong Playground (Cina)

Ideazione: Davide Venturini, Francesco Gandi

Coreografia: Catherine Galasso

Danza: Valentina Consoli, Běla Dobiášová, Isabella Giustina

Tre danzatrici dipingono con il proprio corpo un mondo di oggetti animati, giocano con i sogni, plasmano i pensieri in immagini. Benvenuti nell’universo di Colors, produzione della compagnia pratese Tpo in collaborazione con la coreografa newyorkese Catherine Galasso.

Quello di sabato 16 ottobre (alle 17) con replica domenica 17 (alle 16) sarà il secondo e ultimo appuntamento della mini rassegna intitolata “Prima a teatro” con cui il Teatro Politeama Pratese ha inaugurato la stagione 2021/2022 strizzando l’occhio ai più piccoli e alle famiglie. Dopo La casa del panda, arriva una nuova proposta targata Tpo (Teatro di piazza o d’occasione) all’insegna della danza e del teatro interattivo che tanto piace agli spettatori in erba. Adatto per bambini dai 5 anni in su, lo spettacolo Colors si presenta come uno spazio abitato da colori che riflettono emozioni, vissuti e oggetti che entrano in connessione con i corpi delle performers, il tutto esternato attraverso la danza delle tre piccole sorelle protagoniste: blu, rossa e gialla. Danze e giochi di colore per dare forma a stati d’animo come gioia, allegria, rabbia e malinconia. In questo spazio immateriale si creano relazioni ispirate da oggetti che si animano interagendo con i corpi delle tre danzatrici-pittrici, attraversando ambienti dove il colore invade la scena trasformando i pensieri in immagini. Se i bambini ameranno lo spettacolo, i grandi rimarranno a bocca aperta di fronte allo stupore per l’interattività tecnologica che si svilupperà in una danza movimentata e giocosa.

Sotto la direzione artistica di Francesco Gandi e Davide Venturini, la compagnia Tpo nota per i suoi successi internazionali aveva debuttato al Bam di Brooklyn nel 2019 proprio con lo spettacolo Colors andato in scena per la prima volta al Fabbricone nel 2018.

Per accedere allo spettacolo, che si svolgerà secondo le norme anti-Covid, gli accompagnatori adulti dovranno presentare il green pass. Il costo dei biglietti è di 5 euro per bambini sotto i 12 anni, 10 euro per gli adulti. È possibile acquistarli attraverso il circuito Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Informazioni: www.politeamapratese.it