Accanto alla programmazione degli spettacoli, la Stagione 2021 di Triennale Milano Teatro torna ad arricchirsi grazie a un palinsesto parallelo di attività complementari gratuite, che ne accompagneranno lo svolgimento per permettere al pubblico di conoscere al meglio gli artisti in programma: il Public Program di Triennale Milano Teatro propone un articolato calendario di incontri e appuntamenti per mettere lo spettatore al centro di un confronto diretto con gli artisti. Ecco il calendario completo:

17 ottobre 2021, ore 17.30

Egitto, Lombardia

Incontro con Valter Malosti, Giovanni Agosti e Giuseppe Frangi

In occasione di Cleopatràs di Giovanni Testori, spettacolo di Valter Malosti, un incontro tra Malosti, lo storico e critico d’arte Giovanni Agosti e Giuseppe Frangi, giornalista e Presidente dell’Associazione Giovanni Testori.

5 novembre 2021, ore 20.45

Le figure femminili nella tragedia

Motus in dialogo con Caterina Piccione

In occasione dello spettacolo Tutto Brucia, sviluppato a partire da Le Troiane di Jean-Paul Sartre, un incontro tra Motus e Caterina Piccione, docente di Filosofia del teatro, Università Vita-Salute San Raffaele, per analizzare le figure femminili nella tragedia in un intreccio tra mitologia e presente.

14 novembre 2021, ore 18.00

Incontro con Stefano Boeri, Romeo Castellucci, Oliviero Ponte di Pino e Umberto Angelini

Romeo Castellucci, regista, Grand Invité di Triennale Milano 2021-2024, in occasione dello spettacolo Bros incontra Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, Oliviero Ponte di Pino, autore di libri, giornalista, docente e manager culturale, e Umberto Angelini, Direttore di Triennale Milano Teatro.

1 dicembre 2021, ore 20.45

Virgilio Sieni in dialogo con Valeria Cantoni

Virgilio Sieni, uno dei più acclamati coreografi italiani, dialoga con Valeria Cantoni, Presidentre di ArtsFor, sul tema di corpo, tempo, spazio, gesto e movimento in rapporto alla sua interpretazione della parola della Divina Commedia nello spettacolo Paradiso.

