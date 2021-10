“In Viaggio con Dante” con Roberto Herlitzka

Dal 7 al 10 ottobre, il grande teatro è di scena all’OffOff Theatre con la prima nazionale dello spettacolo “In viaggio con Dante”, interpretato dall’immenso Roberto Herlitzka, accompagnato sul palco dai musicisti Alessandro Di Carlo al clarinetto e Alberto Caponi al violino, per un progetto a cura di Teresa Pedroni. Herlitzka con la sua preziosa interpretazione condurrà il pubblico tra i versi del Divino Poeta, scelti da Filippo La Porta, tratti da “La Vita Nova” e dalle “Rime Petrose” per approdare al Paradiso, in un viaggio affascinante e visionario. L’attore ripercorrerà in una prima fase alcune tappe de “La Vita Nova”, ispirate all’esperienza fondamentale nell’esistenza di un giovane: l’incontro con Beatrice, con “l’Amore”, sentimento artefice di uno stato dove luoghi, persone e gesti perdono la loro fisionomia e sfumano in un’estrema indeterminatezza in un altrove simile ad un sogno. Si procederà con le Rime Petrose, versi definiti di stile duro, componimenti che Dante produsse verso la metà degli anni ’90 (1295 – 1296), incentrati su una figura femminile refrattaria al sentimento, chiamata Madonna Petra, (che potrebbe in realtà rappresentare la Filosofia). Con questi versi Herlitzka attraverserà altri spazi dell’esperienza amorosa, in questo caso foriera di patimenti e spaesamento, il suo rovescio segreto e necessario. Si tornerà poi alla Vita Nova “dove il sentimento viene colto nel suo punto più alto, con l’incontro con Beatrice:” l’Amore per l’Altro“, che sarà strumento dell’anima capace di raggiungere creativamente “l’idea del Paradiso”.

OFF/OFF THEATRE

