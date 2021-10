I giorni venerdì 26 e sabato 27 Novembre alle ore 21:00 presso il Teatro San Rocco di Seregno (Via Cavour 83 – Seregno) vedrà la luce un nuovo e brillante musical della Compagnia Teatrale Mirò. INFERNO il musical liberamente ispirato alla prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri, interamente cantato e ballato con le sue suggestive e coinvolgenti musiche Folk Rock scritte dalla penna di Fabio Ricci e Francesco Ricci.

Un’esperienza unica che vi farà vivere in prima persona la discesa del poeta negli Inferi.

L’avvincente viaggio di Dante (interpretato dall’attore Andrea Ricchiuto) partirà dalla selva oscura nella quale dopo essere stato accerchiato delle tre Fiere, Virgilio (interpretato dall’attore Daniele Villa) lo trarrà in salvo spiegando di essere lì per volere di Dio. I due protagonisti si troveranno di fronte a demoni e dannati come Caronte, Minosse, Paolo e Francesca, Filippo Argenti, Ulisse, il Conte Ugolino e tanti altri, fino ad arrivare al cospetto di Lucifero, l’angelo caduto.

Autori e compositori Fabio Ricci e Francesco Ricci Regia Fabio Ricci

Aiuto regia e Vocal coach Valentina Sala Coreografie Beatrice Dell’Orto

Link acquisto biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/inferno-musical/167168 Video e curiosità sul sito: www.infernomusical.it

Sito della compagnia teatrale: www.compagniateatralemiro.it