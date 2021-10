Di Jon Fosse

con Silvia Giulia Mendola e Pasquale Di Filippo

Regia di Michele Di Mauro

Scene e Luci: Lucio Diana

Assistente alla regia: Livia Castiglioni

Musiche Originali: Mimosa Campironi

Produzione Pianoinbilico e GecobEventi

Un asciutto e concentrato atto unico, costruito sulla sottrazione e la scarnificazione delle parole e delle azioni, ma anche delle emozioni e dei sentimenti. Debutta sabato 30 e domenica 31 ottobre al Teatro Asteria di Milano Inverno, nuova produzione targata Pianoinbilico e GecobEventi dal pluripremiato testo del norvegese Jon Fosse, tra i maggiore scrittori i contemporanei, con la regia di Michele Di Mauro e con in scena Silvia Giulia Mendola e Pasquale Di Filippo.

Un uomo d’affari incontra una giovane donna spettinata in un parco. In un incontro che cambierà le loro vite per sempre. Inverno è una “atmosferica introspezione” sulle relazioni, in cui il linguaggio poetico ed enigmatico di Jon Fosse dipinge un ritratto di due persone che cercano a modo loro di fare la differenza nella vita dell’altro.

Note di regia:

“Inverno di Jon Fosse è un meraviglioso esempio di scrittura contemporanea. Drammaturgia del non scritto, potrei dire. Ed è quello il percorso da fare, per una gioiosa messa in scena. Occuparsi anche del “tra le righe”. Di cosa c’è tra una pagina e l’altra. Il testo puro sono indizi. Le prove non sono scritte. Ma l’assassino è sempre, nel teatro dell’oggi, la fretta. Il ritmo. Lo stile. Lo splendore formale. Perciò: viva il tempo del non-teatro, che ci ha permesso di stanziare nel tempo della frequentazione intima e degli svelamenti. Nell’inverno dello scontento generale, brilla per noi, un fiocco d’argento. La scia di una ricognizione d’amore”

Centro Asteria – Piazza Carrara 17/1 Milano

Prezzi: 15 euro – ridotto 10 euro (Feltrinelli, Coop, under 20/over 60, gruppi e chi viene in bici) Prevendita online http://www.clappit.com/

Info e prenotazioni: pianoinbilico@gmail.com – 349.7085598

http://www.pianoinbilico.com/

L’accesso al Teatro Asteria è consentito solo ai muniti di green pass