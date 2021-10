La masterclass con il campione ed esperto Sam Corra arriva alla Scuola del Caffè

Aperte le iscrizioni per la speciale degustazione con il Director of Coffee di Ona Coffee, realtà dello Specialty tra le più importanti in Australia, che si terrà presso la nuova sede di Ditta Artigianale in via Carducci a Firenze

Il campione ed esperto di caffè Sam Corra, Director of Coffee di Ona Coffee, tra le più importanti aziende dello Specialty in Australia, sarà ospite della Scuola del Caffè con una masterclass esclusiva. Il corso gratuito, con focus sulle tecniche di estrazione in filtro e sulla preparazione di una competizione, si terrà mercoledì 27 ottobre presso la nuova sede di Ditta Artigianale in via Carducci (2/r – 4/r) a Firenze. L’evento è aperto a chiunque voglia conoscere il mondo Specialty e approfondire sulla realtà australiana, che negli ultimi anni sta facendo da apripista per quanto riguarda l’innovazione e la sostenibilità nel settore dell’industria caffeicola. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione a:info@scuoladelcaffe.it.

Durante l’incontro verranno degustati alcuni caffè selezionati per il World Barista Championship e per il World Brewers Cup, che saranno preparati con metodo filtro o in cupping.

La lezione sarà un’occasione per conoscere la storia di Ona Coffee, tramite le parole e l’esperienza diretta del campione e tostatore Sam Corra, che comincia l’avventura come spalla del fondatore Saŝa Sestic nel 2008. La passione e l’attenta selezione dei lotti di caffè verde hanno prodotto risultati eccellenti, sia nel consumo in caffetteria che nel risultato nelle competizioni a livello locale e mondiale. Nel 2017 Sam ha vinto la Brewers Cup australiana, ottenendo il 2° posto mondiale nel successivo Campionato Mondiale di Budapest.

Sam Corra, figura di spicco a livello internazionale, ha raggiunto il 2° posto mondiale nella World Brewers Cup nel 2017. Durante la sua prima Latte Art Championship in Australia, nel 2007, incontra Saŝa Sestic, il World Champion Barista 2015, e comincia a lavorare nella sua torrefazione-caffetteria che nel 2008 diventa la Ona Coffee. Dopo anni di esperienza e competizioni Sam vince la Brewers Cup australiana e ottiene nel 2017 il 2° posto nella World Brewers Cup a Budapest. Nel proseguire la carriera di tostatore, può annoverare un importante ruolo nella vittoria di Agnieska Rojewska nel WBC del 2018, come tostatore del caffè di gara. Nel 2020 diventa Director of Coffee dell’azienda per continuare a offrire un’esperienza unica e su misura e per lavorare a nuovi progetti con il caffè come quello con Kaffelogic.

La Ona Coffee è una torrefazione nata a Canberra (Australia) fondata nel 2008 da Saŝa Sestic. L’azienda si basa sui 3 valori fondanti di innovazione, eccellenza e comunità e nel corso degli anni ha migliorato notevolmente il panorama qualitativo dello Specialty Coffee in Australia e nel mondo. Ona Coffee ha incentrato la sua attenzione soprattutto sulla Sostenibilità dell’industria caffeicola, creando una rete di rapporti comunitaria per migliorare le condizioni lavorative e il risultato qualitativo sia dei produttori che di tostatori e operatori. Grazie alla certificazione di Azienda interamente alimentata con energie rinnovabili porta avanti un programma che mira alla sostenibilità ambientale.

LA SCUOLA DEL CAFFÈ

La scuola del Caffè nasce con uno scopo divulgativo: informare pubblico, appassionati e addetti del settore su quanto si nasconda dietro a una tazzina. Dal lavoro nelle piantagioni, alla torrefazione fino al bancone esiste un mondo fatto di ricerca, innovazione e attenzione alla sostenibilit à umana e ambientale che si vuole raccontare e sostenere. La scuola intende formare esperti del settore pienamente consapevoli della provenienza del caffè, delle sfumature di sapore, delle molteplici tecniche di estrazione. Altro scopo è quello di sensibilizzare sull’importanza della professionalità nel mondo dell’hospitality anche grazie alla collaborazione con aziende del settore come HARIO, istituti alberghieri, scuole professionalizzanti quali la Youth Academy di Simonelli Group, insieme alla quale metteranno a disposizione corsi di formazione certificati SCA. In programma master e corsi professionalizzanti per le varie figure del caffè, non solo per diventare ottimi baristi ma anche tostatori, assaggiatori, e master di alcuni mesi su come realizzare start up di specialty coffee, aprire una microtorrefazione o una caffetteria, oltre a laboratori aperti a curiosi e appassionati. Nel corso della sua attività, la Scuola del Caffè godrà di alcune collaborazioni di assoluto livello nel settore caffeicolo, quali Victoria Arduino, HARIO, Caffè Corsini e Confcommercio. In cattedra alcuni tra i massimi esperti del settore e pluripremiati assaggiatori come Francesco Sanapo, Francesco Masciullo, Simone Amenini, Michele Anedotti e molti altri. La voglia di coltivare nuovi talenti per un nuovo barista “del futuro” viene anche sottolineata dalla connessione con l’Istituto Alberghiero Aurelio Saffi di Firenze.

Ditta Artigianale è la prima linea di caffetterie specialty italiana (dedicate a caffè di particolare pregio gustativo), diretta dal pluripremiato campione baristi Francesco Sanapo, che sceglie le migliori miscele e monorigine nei paesi di produzione, direttamente dalle farm. È anche microtorrefazione, e i caffè, tostati e serviti freschi, sono disponibili per l’acquisto anche su www.dittaartigianale.it.

Per informazioni e prenotazioni: info@scuoladelcaffe.it