È La Medium, tragedia in due atti su parole e musica del grande compositore, fondatore del celebre Festival dei Due Mondi di Spoleto e Premio Pulitzer Gian Carlo Menotti, a inaugurare domani 2 ottobre (alle ore 20:30 e il 3 ottobre alle ore 18) la nuova stagione autunnale del Teatro Palladium.

L’opera, nella versione italiana di Fedele D’Amico nel nuovo allestimento con la regia di Cesare Scarton, è eseguita dall’Ensemble Novecento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Giovanni Di Stefano e prodotta da Reate Festival, la cui missione è quella di valorizzazione il teatro musicale del Novecento con la programmazione delle partiture più significative del secolo scorso.

Composta su commissione della Columbia University, La Medium fu rappresentata la prima volta a New York nel 1946. La genesi dell’opera si riconduce a un’esperienza realmente vissuta nel 1936 dal compositore e dall’amico Samuel Barber che, invitati a cena da una nobildonna inglese, parteciparono a una seduta spiritica organizzata dalla loro ospite per evocare la figlia morta adolescente. Questi ricordi stimolarono Menotti a realizzare un soggetto, per il quale scrisse non solo la musica, ma anche il libretto. L’opera, che si caratterizza per una drammaturgia di taglio cinematografico (non a caso lo stesso Menotti ne curò nel 1951 una versione cinematografica), manca dai palcoscenici romani dal 1960, quando venne eseguita al Teatro dell’Opera.

Crediti

Monica, soprano: Eleonora Bellocci

Toby, mimo: Andrea Sorrentino

Madama Flora (Baba), contralto: Manuela Custer

Signora Gobineau, soprano: Sabrina Cortese

Signor Gobineau, baritono: Stefano Marchisio

Signora Nolan, mezzosoprano: Angela Schisano

Ensemble Novecento – Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Giovanni Di Stefano, direttore

Cesare Scarton, regia

Michele Della Cioppa, scene

Anna Biagiotti, costumi

Andrea Tocchio, luci

Silvia Alù, assistente alla regia

Prodotto da Reate Festival in coproduzione con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e l’Ente Luglio Musicale Trapanese. In collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Accademia Filarmonica Romana, la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e il Teatro dell’Opera di Roma.

BIGLIETTERIA PALLADIUM

Intero 18€; ridotto 12€; ridotto studenti 8 €

Mail: biglietteria.palladium@uniroma3.it– Tel. 06 57 332 772

La biglietteria del Teatro apre due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti online: https://www.boxol.it/it/event/la-medium/369104

INFO

Piazza Bartolomeo Romano, 8 – Roma – Tel: 06 5733 2772

https://teatropalladium.uniroma3.it/ | https://www.facebook.com/teatropalladium/