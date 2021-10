Riparte al PACTA SALONE la Vetrina contemporanea con testi di giovani autori e attori: l’8 e 9 ottobre 2021 LOCKDOWN MEMORY, produzione Instabili Vaganti, un esperimento di condivisione artistica a livello globale, che nasce in risposta all’attuale crisi causata dalle restrizioni e dalle misure per contrastare la Pandemia.

Due attori ideatori del progetto, evocano in scena i diversi momenti e le situazioni vissute durante il lockdown. Attraverso azioni fisiche simboliche interagiscono con i video, artistici e documentari, appunti testuali, note visive, partiture fisiche e musicali, registrazioni delle conversazioni in zoom e scene di vita quotidiana degli artisti coinvolti nel progetto.

Iper connessione e isolamento, condivisione e solitudine condizionano l’andamento del tempo in scena che, come nella realtà, sembra aver assunto ormai un’altra dimensione. Lo spazio si compone di differenti tasselli che formano un mosaico di immagini: dai riquadri di luce di 1 metro per 1 metro, che delimitano il raggio di azione degli attori dal vivo, a quelli digitali, in cui i performer internazionali lanciano i propri messaggi attraverso il video. La composita drammaturgia multilinguistica fa emergere la delicata situazione sociale dei differenti paesi coinvolti: dalle proteste del movimento Black lives matter negli Stati Uniti alla rivolta sociale in Cile, dall’esodo di massa dalle megalopoli indiane al ritorno alla normalità, dopo la tragedia, nella città di Wuhan.

Una conferenza/spettacolo, un teatro della realtà capace di far dialogare i nuovi linguaggi multimediali con quelli della scena, un intreccio di teatro, video arte e film documentario.

Lo spettacolo vuole essere una restituzione in chiave performativa del progetto internazionale di ricerca Beyond Borders, vincitore del bando Boarding Pass Plus del Ministero della Cultura, un esperimento utopico di condivisione artistica a livello globale, che nasce in risposta all’attuale crisi causata dalle restrizioni e dalle misure per contrastare la Pandemia.

Fine del progetto è superare i limiti imposti dall’isolamento e dalla chiusura delle frontiere per continuare a portare avanti processi di collaborazione artistica su scala mondiale, incentivando il dialogo tra la cultura italiana e quelle dei paesi stranieri coinvolti, attraverso un innovativo metodo di lavoro capace di generare un nuovo linguaggio trans mediale che combina teatro, arti visive e audiovisive.

PACTA SALONE

8 e 9 ottobre 2021

LOCKDOWN MEMORY

regia Anna Dora Dorno

drammaturgia originale e video Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola

testi e citazioni Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola, Arundhati Roy, Appello degli artisti iraniani agli USA, Meng Fan, Jesus Quintero, Ana Gabriela Pulido, Juliana Spinola, Cecilia Seaward

performer in scena Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola

performer in video Sun Young Park – COREA DEL SUD, Juliana Spinola – BRASILE, Anurada Venkataram – INDIA, Cecilia Seaward – USA/SWEDEN, Jesus Quintero – USA/COLOMBIA, Ana Gabriela Pulido – MESSICO, Maham Suahil – PAKISTAN/SPAGNA, Jialan Cai e Yuwei Jiang – CINA, Danial Kheyrikhah – IRAN, Fatih Genckal – TURCHIA

musiche originali Riccardo Nanni – 7 Floor

residenze artistiche La Città del Teatro – Fondazione Sipario Toscana Onlus, Accademia Perduta Romagna Teatri, RAT Residenze Artistiche Toscane, LABOratorio San Filippo Neri – Bologna, Teatro Comunale di Savigno – Valsamoggia (BO)

partner e collaborazioni Ambasciata d’Italia a Teheran, Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Istituto Italiano di Cultura di New Delhi, Istituto Italiano di Cultura di Pechino, Teatro La Badia e Cross Borders Project – Madrid

produzione Instabili Vaganti

Durata 55’

INFORMAZIONI GENERALI:

Dove siamo: PACTA SALONE via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: www.pacta.org – tel. 0236503740 – mail biglietteria@pacta.org – promozione@pacta.org – ufficioscuole@pacta.org

Orari spettacoli: martedì – sabato ore 20.45 | domenica ore 17.30 – lunedì riposo eccetto i lunedì di pactaSOUNDzone e altri programmati alle 20.45. In caso di spettacoli di sette o più giorni, giovedì ore 19.00 – VERIFICARE SUL SITO GLI ORARI

Orari biglietteria: via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

dal lun al ven dalle ore 16.00 alle ore 19.00 | nei giorni di programmazione, 1h prima dello spettacolo

Acquisto biglietti: www.pacta.org

Prezzi biglietti: Intero €24 | Rid. Convenzioni, CRAL e gruppi (min. 10 persone) €16 | Under 25/over 60 €12 | gruppi scuola €9 | per gli spettacoli della rassegna pactaSOUNDzone intero €10 – ridotto €6 | per gli spettacoli della rassegna DANZA – APRIAMO LE GABBIE intero €16 | per gli spettacoli della rassegna PARAPIGLIA biglietti €7 per tutti

ABBONAMENTI: AMICI DI PACTA 6 ingressi €66 – IL SALONE (4 spettacoli) €40 – CARTA TANDEM 2 ingressi a 2 spettacoli €38 – CARTA FAMIGLIA (minimo 3 persone) €24 – SCIENZAINSCENA (ingresso a tutti gli eventi) €30 – pactaSOUNDzone classico €24, sostenitore €40

L’ingresso al teatro sarà consentito esclusivamente su presentazione della Certificazione Verde Covid-19