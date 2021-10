“Lucy e le altre” di Laura Angiulli

Venerdì 22 ottobre alle ore 20,30 va in scena a Galleria Toledo LUCY E LE ALTRE ultima regia di Laura Angiulli, presentato in anteprima al Campania Teatro Festival2021 che lo ha prodotto con Galleria Toledo.

Lo spettacolo è ispirato alla sterminata produzione dell’autore americano di derivazione ebrea Philip Roth.

Le note di Laura Angiulli

“Nella sterminata produzione di Philip Roth – autore americano di derivazione ebrea – la figura femminile compare solitamente in posizione molto marginale ma nella Lucy, protagonista di Quando lei era buona, si disegna un profilo umano di sorprendente densità letteraria con ricadute drammatiche di abbagliante folgorazione; un’essenza, “qualcosa del supereroe senza i poteri”, non lontana dalla materia oscura di shakespeariana memoria.

“Una grande, poderosa tragedia terribile come la vita”, ebbe a scrivere Stanley Elkin a proposito di quest’opera; eppure gli spunti comici non mancano, perché questo romanzo proprio come la vita è tanto divertente quanto terrorizzante, e i personaggi si definiscono nell’ espressione di sentimenti in ogni caso contrapposti tra desideri e rifiuti, anelito alla “bontà” e ferocia.

Di partenza, un grande quadro della vita americana e dei suoi sentimenti, eppure nel tracciato delle contraddizioni e delle violenze che vi si rappresentano i confini territoriali si dilatano a un’evidente universalità, tanto da lasciare ipotizzare una più ampia collocazione della pièce che potrebbe venirne, per un’auspicabile messinscena.

Lei è oppressa da un matrimonio umiliante, Lui è uno scrittore di mezza età: sono gli amanti osservati nello sviluppo di un fluente articolato dialogico al seguito di amplessi amorosi, dove tutto dice l’ assenza di felicità.

Il parlare serrato, scherzoso e ironico, si concretizza in uno spaccato di sostanziale drammaticità, e nell’intimità adulterina si aprono squarci per l’osservazione di una realtà senza prospettive; vite umilianti per compromessi al limite dell’accettazione. L’opera è ambientata in Europa, in una Londra che dice tutto di un vuoto esistenziale senza rimedio, e che s’ accompagna a un senso di malintesa liberalità, nella distrazione dai ruoli e dai vincoli istituzionali, d’ inefficacia di sentimenti forse presenti ma comunque negati , nell’illusione dell’ andare avanti comunque… Ma tutto sommato, anche in questo caso, l’ indicazione geografica non vincola, perché le dinamiche sentimentali volte al negativo, la difficoltà di gestione della vita e dei rapporti si definiscono con ricorrenza in ogni cultura, e in ogni dove. Infine negli ultimi capitoli, per un autobiografismo forse non solo letterario, s’affaccia il personaggio-autore con accattivante ipotesi di presenza per una schizofrenia tutta da indagare fra scrittura e evento reale, fra autore e personaggio, fra parola detta e parola scritta, in definitiva fra arte e vita”.

22-31 ottobre 2021 (escluso lunedì 25) LUCY E LE ALTRE

da Philip Roth con Paolo Aguzzi, Federica Aiello, Giovanni Battaglia, Luciano Dell’Aglio, Alessandra

D’Elia, Carlo Di Maio, Fabiana Fazio, Gennaro Maresca, Antonio Marfella, Caterina

Pontrandolfo, Caterina Spadaro, Fabiana Spinosa progetto luci Cesare Accetta impianto scenico Rosario Squillace

con la partecipazione degli allievi del biennio di scenografia teatrale dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

illuminotecnica Lucio Sabatino, Luca Sabatino

assistente Martina Gallo

aiuto macchinista Saman Munasinha Mudiyanselage

direttore di scena Clelio Alfinito

collaborazione alla ricostruzione storica Lavinia D’Elia

foto di Anna Camerlingo una produzione Il Teatro Stabile Innovazione Galleria Toledo

ORARI:

dal martedì al sabato ore 20,30

domenica ore 18