Moncalieri Jazz Festival (24° edizione)

La XXIV edizione del Moncalieri Jazz Festival si svolgerà dal 30 ottobre al 14 novembre, con il sostegno della Città di Moncalieri, della Regione Piemonte, della Fondazione CRT e con il Patrocinio del Consolato d’Italia di Basilea e il Comites di Basilea. Come di consueto la manifestazione si svilupperà su due filoni principali: Aspettando Il Festival e il Festival vero e proprio. Non sarà più La Notte Nera del Jazz a dare inizio a questa edizione, bensì il “Green Jazz Day” con un concerto ad impatto “ZERO” che utilizzerà tecnologie d’avanguardia. Questa giornata iniziale si terrà sabato 30 ottobre presso la Cascina Le Vallere, dove il gruppo Magasin Du Cafè si esibirà in un concerto denominato “Concerto a Pedali”, ovvero autoalimentato dall’energia prodotta da un componente del gruppo, il quale pedalerà per tutta la durata del concerto, dando l’energia sufficiente ad alimentare l’audio e le luci per tutto il gruppo musicale. Domenica 31 ottobre il nostro festival è inserito all’interno della manifestazione “Fiorile” al Giardino delle Rose del Castello Reale di Moncalieri, dove si terrà un concerto aperitivo con i Rhythm and Bones e alle ore 18 si concluderà la giornata al Teatro Matteotti di Moncalieri con il Concerto di Gegè Telesforo 4tet in collaborazione con il Torino Jazz festival Piemonte. A proposito di Green, da quest’anno il MJF inizierà una collaborazione con l’Otium Pea Club all’interno del Green Pea, un grande spazio dove uno dei punti fondamentali è trasferire il valore del Rispetto dal senso del dovere a quello del piacere, sempre con libertà e leggerezza, dando energia ai tuoi pensieri. In questa location, saranno inseriti due concerti, il primo con il quartetto Doctor Jazz e il secondo con il Denitto/Conti duo. Questa collaborazione continuerà anche dopo il Festival, dando così origine ad una stagione di Concerti settimanali denominata Jazz on the Roof, che vedrà protagonista uno strumento diverso ogni mese, partendo con il Saxofono nel mese di Novembre.

Saranno questi concerti a dare il via agli appuntamenti musicali, mentre Il Festival vero e proprio, nelle serate conclusive vedrà avvicendarsi grandi nomi del jazz nazionale ed internazionale.

Questa edizione festeggerà i ventiquattro anni del Festival, traguardo che proietta il festival nel terzo decennio della manifestazione. Anche quest’anno continuerà, come nelle precedenti 23 edizioni, a stimolare, a consolidare e a sviluppare nella comunità cittadina, la conoscenza culturale e musicale. Come sempre il Moncalieri Jazz Festival si vuole contraddistinguere per la sua anima anticipatrice ed innovatrice.

In questa edizione si celebrerà un’altra ricorrenza importante a livello mondiale, il settecentenario della morte di “DANTE“. Per celebrare il grande poeta, verrà realizzata un’Opera epica-jazz, denominata “BEATRICE”, dove sarà la Donna cardine del Dolce Stil Novo a prendere parola in un ribaltamento di specchi e ad accompagnare il poeta durante il suo viaggio lungo tutta una vita. Questo concerto sarà dedicato in particolar modo ad “Irene Bertello”, una ragazza di soli 25 anni che ci ha improvvisamente lasciati all’inizio di quest’anno troppo prematuramente, figlia di Marisa Mirabelli e Ezio Bertello Presidente della Pro Loco di Moncalieri, Associazione che collabora con il Moncalieri Jazz Festival sin dalla sua nascita.

Dare voce a Beatrice, in una società come quella attuale, significa dare forza, luce e parola alla Donna e all’universo femminile, senza il quale – e questo Dante lo insegna -, non ci sarebbe arte e non sarebbe possibile nemmeno immaginare qualche forma ipotetica di paradiso.

Per ricordare degnamente la figura del grande poeta italiano famoso in tutto il mondo, il progetto musicale appena descritto, si terrà in prima assoluta all’Auditorium Rai ” A. Toscanini ” di Torino,con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, della grande solista pianista jazz Rita Marcotulli , del fisarmonicista Ugo Viola, dei due autorevoli narratori Alessia Navarro (nel ruolo di Beatrice ) e Pino Insegno ( nel ruolo di Dante), del soundteller narrativo Albert Hera, con l’aggiunta del gruppo vocale Real Circle Project (10 Voci Soliste) e del Coro di Voci Bianche della Scuola Musicale di Mondovì e dell’Istituto Civico Musicale “G. Verdi” di Asti diretto da Maurizio Fornero. L’Opera musicale Epic/Jazz è scritta dal compositore Roger Treece, (già arrangiatore di Bobby McFerrin) candidato a 3 Grammy Awards, con Testi Originali scritti appositamente per questo progetto da Fabio Appetito.

Ci saranno altre 2 serate dedicate a due centenari di spicco:

1) “Fred Buscaglione” (nato a Torino) non solo cantante ma un musicista a 360 gradi.

2) “Astor Piazzolla” (figlio di emigranti italiani in Argentina), l’uomo che diede origine al “Nuevo Tango”

Per il concerto dedicato a Buscaglione con la serata “Che Notte Questa Notte!!!” saranno coinvolti Fred Chiosso e gli “AsterVjas”, gruppo musicale più rappresentativo ad interpretare il repertorio dell’artista. Oltre al concerto, a Fred Buscaglione verrà dedicata una tavola rotonda intitolata “Parole & Musica” con interventi di grandi ospiti come Fred Chiosso (figlio del grande Leo Chiosso l’autore di tutti i testi di Buscaglione), Maurizio Tarnavasio, Franco Bergoglio, Gianni Cerri e il DJ Andrea Margiotta.

Il concerto dedicato ad Astor Piazzolla invece, vedrà coinvolti tantissimi artisti, per primo il fisarmonicista Ugo Viola (nonché il Direttore Artistico del MJF), il quale, per festeggiare anche i suoi 60 anni, ha voluto invitare artisti a lui legati a vario titolo. Tra questi ci saranno musicisti della stessa annata del Direttore Artistico, del calibro di Gegè Telesforo, Flavio Boltro, Fulvio Albano, il gruppo di tango che lui stesso ha creato 25 anni fa chiamato Sestetto Renacerò, l’amico fraterno Fabrizio Bosso, due artisti moncalieresi di fama internazionale i fratelli Claudio e Fulvio Chiara a cui si aggiungerà l’Orchestra Filarmonica di Torino insieme al trio ritmico jazz Fabio Giachino al pianoforte, Federico Marchesano al contrabbasso ed Alessandro Minetto alla batteria. Tutte le musiche di questo concerto saranno arrangiate e dirette da un altro Amico: Andrea Ravizza.

In un doppio concerto, l’Ensemble creatosi in occasione della prima edizione dell’Italian&Swiss Jazz Festival per il Consolato d’Italia in Basilea, organizzato dalla nostra Associazione, anticiperà sul palco l’arrivo di Fabrizio Bosso Quartet nella seconda parte della serata, ormai amico immancabile del nostro Festival. In questo modo, ad un gruppo di giovani talenti italiani e italo svizzeri, verrà data la possibilità di condividere la serata con un artista di grande calibro nel loro stesso ambito, perché il nostro Festival vuole da sempre dare opportunità ai giovani.

Il MJF 2021, oltre ai Concerti che si terranno all’Auditorium Rai di Torino, alle Fonderie Teatrali Limone, al Giardino delle Rose del Castello Reale di Moncalieri, arriverà anche in altri luoghi di interesse storico della città e nelle sedi delle associazioni che operano sul territorio comunale.

Non mancheranno:

Serate nei locali: uno a Torino all’Osteria Rabezzana con il gruppo Noi Duri In Pink ed altri due in città uno alla Famija Moncalereisa con Carola Cora quartet, e l’altro presso Il Gelato Artigiano con il quartetto Dido’s Brazilian Jazz.

Borgate in Jazz nello specifico la Borgata Revigliasco con i Dixie Five

Sede dell’ Unitre di Moncalieri con il duo Scagliarini/Favero Acoustic Project

Lezioni /Concerto “Il Jazz in Cattedra “ per le Scuole di ogni ordine e grado, con la musica dal vivo, ” I Cartoons in Jazz” e le ” Grandi personalità del Jazz “ a cura dei Corsi di Formazione musicale dell’Associazione C.D.M.I. di Moncalieri

