Nicoletta Verna presenta “Il valore affettivo” a “Mappe”

Proseguono le anteprime della quarta edizione del festival diretto da Serena Dandini

Giovedì 7 ottobre alle 18 sulla pagina Facebook della manifestazione l’autrice dialogherà con Irene Graziosi sul suo esordio nella narrativa edito da Einaudi e menzione speciale della giuria al Premio Italo Calvino 2020

Sarà Nicoletta Verna la protagonista del nuovo appuntamento di “Mappe”, il ciclo di talk letterari che anticipa il festival L’Eredità delle Donne, giovedì 7 ottobre alle 18 in diretta sulla pagina Facebook della manifestazione (https://www.facebook.com/ereditadelledonne). In dialogo con Irene Graziosi, l’autrice presenterà “Il valore affettivo”, travolgente romanzo d’esordio edito da Einaudi, menzione speciale della giuria al Premio Italo Calvino 2020.

L’Eredità delle Donne, il festival sull’empowerment e sulle competenze femminili, si terrà dal 22 al 24 ottobre a Firenze e on line. La manifestazione è un progetto di Elastica insieme a Fondazione CR Firenze, con la direzione artistica di Serena Dandini, la partnership di Gucci e si avvale della co-promozione del Comune di Firenze, il contributo di Poste Italiane e la collaborazione di Manifattura Tabacchi.

IL LIBRO, “IL VALORE AFFETTIVO” (EINAUDI)

Bianca aveva sette anni quando un incidente dai contorni incerti ha innescato nella sua vita una reazione a catena, che non ha risparmiato nulla. Oggi sta con Carlo, cardiochirurgo di fama internazionale, e all’apparenza lo venera. Ma tanta devozione, in realtà, nasconde un piano macchinoso, folle: un progetto di rinascita in cui l’uomo è un mero strumento. Nel percorso che intraprenderà per realizzarlo, Bianca scoprirà una verità che nessuno avrebbe mai potuto sospettare.

NICOLETTA VERNA (1976) è nata a Forlì ma vive a Firenze, dove si occupa di comunicazione e web marketing nel settore editoriale. È autrice di saggi e volumi su media e cultura di massa e ha insegnato Teorie e tecniche della comunicazione presso diversi atenei e istituti italiani. Il suo romanzo d’esordio “Il valore affettivo” ha ottenuto la Menzione Speciale della Giuria alla XXXIII edizione del Premio Italo Calvino.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI “MAPPE” 2021

Giovedì 7 ottobre

Il valore affettivo di Nicoletta Verna (Einaudi)

Martedì 12 ottobre

Il mondo di Drusilla di Drusilla Foer (Mondadori)

ANTEPRIMA – In uscita a ottobre

Giovedì 14 ottobre

Rifugiati: verità e falsi miti di Carlotta Sami (HarperCollins)

ANTEPRIMA – In uscita dopo il 14 ottobre

Martedì 19 ottobre

Le vie del senso. Come dire cose opposte con le stesse parole di Annamaria Testa (Garzanti)

In uscita il 30 settembre

Giovedì 21 ottobre

La contessa di Castiglione di Valeria Palumbo (Neri Pozza)

In uscita il 14 ottobre

IL FESTIVAL, DAL 22 AL 24 OTTOBRE A FIRENZE E ON LINE

L’Eredità delle Donne è la prima manifestazione in Italia che dà voce solo a relatrici donne, a confronto con i grandi temi della contemporaneità. L’obiettivo è portare in primo piano le competenze delle donne nei vari campi del sapere e rimettere in luce il loro contributo al progresso dell’umanità. Scienziate, economiste, scrittrici, artiste, urbaniste, ambientaliste, attiviste, politiche ed imprenditrici si incontrano e si confrontano, offrendo il loro punto di vista a beneficio di una società migliore per tutte e tutti.

L’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica insieme a Fondazione CR Firenze, con la direzione artistica di Serena Dandini e la partnership di Gucci. Il festival si avvale della co-promozione del Comune di Firenze, il contributo di Poste Italiane e la collaborazione di Manifattura Tabacchi.

L’Eredità delle Donne – dal 22 al 24 ottobre 2021

Firenze – Manifattura Tabacchi, viale delle Cascine 33/35

Il festival on line

