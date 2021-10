Oltre il ghetto. Dentro&Fuori

Oltre il ghetto- Quattrocento anni in mostra

Dal Quirinale alle Gallerie degli Uffizi, le opere esposte

Più di ottanta tra opere d’arte, oggetti di uso rituale e quotidiano, documenti d’archivio e di famiglia si ritrovano al MEIS per una mostra unica, che racconta secoli di storia attraverso esperienze, individuali e di gruppo, indissolubilmente intrecciate con le fasi cruciali che porteranno all’Unità d’Italia.

Un percorso che si dipana di sala in sala grazie ad una scelta curatoriale originale che ha messo in relazione materiale eterogeneo proveniente da tutta Italia e dall’estero.

Si inizia con la tela monumentale di Sebastiano Ricci (Palazzo del Quirinale) che raffigura la biblica eroina Ester al cospetto del re persiano Assuero. L’opera tardiva di Ricci, eseguita un anno prima della morte, raffigura uno dei personaggi chiave della mostra. Ester, che tace la sua origine ebraica e sposa il sovrano per salvare il suo popolo in pericolo, diventerà un simbolo e un punto di riferimento prima per i conversos, gli ebrei spagnoli e portoghesi convertiti forzatamente al cristianesimo, poi nei ghetti italiani, permettendo agli ebrei di sviluppare una narrativa eroica e un tema teatrale.

In mostra ritroviamo anche le meghillot di Ester, i rotoli di pergamena che racchiudono la storia della protagonista, provenienti dalla Biblioteca Palatina di Parma, e il dramma “L’Ester, tragedia tratta dalla Sacra Scrittura” (Roma, Biblioteca Nazionale Centrale), stampata a Venezia nel 1619 e scritta da Leone da Modena. Rabbino ed intellettuale del ghetto, Leone aveva rapporti sia con il mondo ebraico e con quello cristiano e firmò anche una “Historia de’ riti Hebraici” (1638, Biblioteca Queriniana di Brescia), un manuale tascabile che si propone di descrivere usi, costumi e credenze degli ebrei dell’epoca.

La sua tragedia è dedicata ad un’altra figura femminile di spicco: Sara Copio Sullam, della quale in mostra è esposto il “Manifesto” (1621, Fondazione dei Musei Civici di Venezia, Biblioteca del Museo Correr). Nata a Venezia intorno al 1590, Sara Copio, pur vincolata dai limiti imposti dal ghetto, si dedicò agli studi di letteratura, musica, storia e filosofia. Nella sua casa ospitò un vero e proprio cenacolo letterario di cui fecero parte molti intellettuali anche cristiani, come il poeta Baldassarre Bonifacio.

Come si viveva dunque all’epoca dei ghetti in un precario ma costante equilibrio tra “dentro” e “fuori”? Le sale permettono di sbirciare all’interno delle sinagoghe che, da fuori, non potevano essere riconoscibili in alcun modo, ma dentro erano decorate con tesori artigianali commissionati dalle famiglie più ricche e prestigiose. La tela di Alessandro Magnasco, custodita alla Galleria degli Uffizi e in mostra al MEIS, ci conduce nella sala di una sinagoga (1703): un’opera commissionata dal granduca Ferdinando de’ Medici che fa parte di un dittico assieme a “La Riunione dei quaccheri”.

Sono poi esposti gli argenti provenienti dal Museo Ebraico di Roma che decorano i rotoli della Torah come la Corona Del Monte (1625-26), con pietre in pasta vitrea e con due leoni controrampanti presi dallo stemma della famiglia Del Monte e i rimmonim Efrati (1727-1729), i puntali.

A raccontare la vita quotidiana scandita dalle maggiori festività ebraiche, un esemplare raro: una delle tavole lignee dipinte che servivano a costruire la capanna, Sukkah, in occasione della celebrazione di Sukkot (prestito dell’Abbazia di Praglia). I pannelli usati per la Sukkah venivano smontati e rimontati ogni anno con l’avvicinarsi della festa ed è proprio la natura effimera di questi materiali a rendere unica questa opera.

La festa delle capanne ritorna in un documento che fa da ponte tra il “dentro” del ghetto e il “fuori” della società circostante: l’Editto del cardinal vicario di Roma del 1702, che vietava ai cristiani di unirsi alle celebrazioni di Sukkot, pena il pagamento di una multa di 25 scudi. La testimonianza è fortemente simbolica e rivela che i rapporti tra cristiani ed ebrei, seppur delimitati dalle porte del ghetto, proseguivano ogni giorno. Le relazioni devono essere mantenute necessariamente nei contesti istituzionali: in mostra sono esposti gli apparati effimeri prodotti dagli ebrei di Roma in occasione del possesso papale, la cerimonia nella quale il pontefice appena eletto sfilava per la città, conservati dall’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma “Giancarlo Spizzichino”. È presente anche il bozzetto di Leonardo Micheli (1771, Archivio della Comunità Ebraica di Mantova) che rappresenta probabilmente l’apparato effimero realizzato per la visita dell’arciduca Ferdinando Carlo d’Asburgo a Mantova e viene esposto per la prima volta.