Il 31 ottobre alle 20.30 al Teatro Manzoni di Monza si terrà la serata concerto benefico organizzato da Salute Donna Onlus, associazione di volontariato nata nel 1994 ed impegnata nella lotta contro il cancro.

La serata vedrà come ospiti Tullio De Piscopo, i The Kolors, Luisa Corna, Il Nostro Canto Libero, Ronnie Jones, Raul Cremona, Laura Ciriaco, Guido Guglielminetti e Lalla Francia.

Presentano la serata Katia Fiorelli e Flavio Zinni.

Scopo della serata è raccogliere fondi da destinare al rifinanziamento del PROGETTO MOIRA che esiste da ormai sei anni, all’interno dell’Istituto Nazionale Dei tumori di Milano a cui andranno i fondi raccolti. Si tratta di un gruppo di sostegno psicologico, pensato per accompagnare i malati oncologici (sia uomini che donne) in questo cambiamento, focalizzando l’attenzione sul senso e il significato della malattia all’interno del proprio percorso esistenziale.

MOIRA è il nome di una cara amica che ha segnato la storia dell’Associazione Salute Donna., e allo stesso tempo è l’acronimo che descrive le tecniche psicologiche/psicoterapeutiche utilizzate per perseguire gli obiettivi clinici che questo gruppo si propone. In cosa consiste? In attività di sostegno psico-terapeutico utili a promuovere la qualità di vita attraverso tecniche di medicina narrativa, pratiche di mindfulness, meditazione e psicoterapia orientata alla riflessione sul senso e sul significato della vita. In specifico Il percorso clinico, che si struttura nell’arco di 2 mesi, è frutto dell’integrazione tra le psicoterapie corporee, cognitive e le recenti acquisizioni delle neuroscienze.

Per prenotarsi alla serata/concerto è necessario inviare una mail all’indirizzo info@salutedonnaonlus.it