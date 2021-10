Siddhartha Prestinari torna ad illuminare

il teatro Garbatella di Roma con lo spettacolo

60w

Roma, Teatro Garbatella

21 -22 -23 ottobre ore 21



Ingresso su prenotazione tramite info60w@gmail.com – cell 366 200 3502



Guido Servino e Kostantlee Studio presentano lo spettacolo teatrale 60w, in scena a Roma, al Teatro Garbatella, in Piazza Giovanni da Triora n°15, il 21, 22 e 23 ottobre alle ore 21, di e con Siddhartha Prestinari, regia di Ilza Prestinari, con il sostegno della Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione.

60w affronta la drammaticità dell’Alzhaimer raccontando la favola di un’amicizia tra una donna e una lampadina, in un confronto tra ciò che cela la luce e ciò che rivela il buio. Un buio che lentamente inghiotte i ricordi e che, con la complicità della luce, fa interrogare sull’importanza della memoria che, come una sinapsi, si accende e si spegne correndo sul filo elettrico di una lampadina. Si può vivere senza? Che peso ha la memoria al netto di un’esistenza? “Non trovo niente in questo buio… solo brandelli di me” dice la protagonista in un momento dello spettacolo, e ancora: la luce è sempre una dimensione rassicurante o cela i suoi mostri?

In punta di piedi, usando i pastelli della poesia, si danzerà su queste incognite, accompagnando la protagonista nel suo disordinato ed emozionante viaggio dentro sé stessa, in un linguaggio che vede la mimesi tra la prosa, il mimo e la danza, per raccontare il legame surreale di queste due esistenze, in un cortocircuito tra suoni, musica ed emozioni.

Siddhartha Prestinari, negli ultimi tre anni ha diretto Pino Insegno e Alessia Navarro in “Imparare ad amarsi”, con le musiche di Bungaro; ha scritto insieme a Valerio Groppa e diretto la commedia “Mi inviti a nozze”, che ha visto il debutto del ballerino Samuel Peron; ha scritto e diretto la commedia “Fiori di campo” ed i due cortometraggi: “Il Treno delle otto” e “Interno 5”. Ha organizzato la prima edizione del festival “Silenzio Vivo”, con la partecipazione di Liliana Cavani,regista e sceneggiatrice italiana, tra le figure di maggior rilievo del cinema della penisola.

In 60w, dopo i successi della pìece “Vissi per Maria” di R. D’Alessandro, che ha commosso ed emozionato centinaia di platee, torna a dirigere la figlia Ilza Prestinari, una delle pochissime mimo donna allieva di maestri come Marcel Marceu e J. Tatì, che ha portato in tutto il mondo la sua arte, senza dimenticarci la sua presenza come attrice ne “La Ciociara”, il celeberrimo film di Dino Risi.

Alla realizzazione partecipano anche come aiuto regia Caterina Gramaglia, assistente regia Alessandra Berton, coreografie Laura Scudella, ideazione costume Rosalia Guzzo, light designer Pietro Sperduti, sound designer Luca Sgamas, foto di scena Daniele Cama.

Dopo il debutto di questo spettacolo Siddhartha riprenderà la tournée con Vanessa Incontrada, nella commedia campione di incassi, “Scusa sono in riunione” e concluderà la stagione con lo spettacolo che ha trionfato al Festival di Borgio Verezzi “Tre uomini e una culla” con Giorgio Lupano, Attilio Fontana e Gabriele Pignotta, che firma anche la regia.

Nel frattempo chissà se, alla fine dello spettacolo 60w, vedremo ancora la luce come una dimensione rassicurante, in cui muoversi tra i confini del visibile, ed il buio, o invece come antro in cui soffia costantemente la paura…

Info e prenotazioni

Teatro Garbatella cell +39 366 200 3502 – mail: info60w@gmail.com

Biglietto unico costo 15 euro